ইভেন্ট

আগামীকাল সিলেট আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
২০২৫ সালে বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বফাইল ছবি

বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে আগামীকাল ২৫ অক্টোবর, শনিবার। সিলেটের স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজে সকাল ৮টায় শুরু হবে এই উৎসব।

উৎসবে উপস্থিত থাকবেন সিলেটের স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যু প্রধান মো. ফয়জুল হক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য মো. সাজেদুল করিম, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান,   কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ফরহাদ রাব্বি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের  অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. নুরশাদ আলী; বিকাশ লিমিটেডের ইভিপি এবং রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হুমায়ুন কবির, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক সুমন কুমার দাশ, বিজ্ঞানচিন্তার সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ এবং কাজী আকাশ।

এ ছাড়াও থাকছে জাদু, গানসহ আরও বেশ কিছু মজার আয়োজন।

আরও পড়ুন

বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব ৩১ অক্টোবর

বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ২০১৯-এ রোবট প্রদর্শনী; ফাইল ছবি
ছবি: দিপু মালাকার

উৎসবে স্কুলের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডেল, বইসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। পাশাপাশি এই বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। সেখানে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় অনেক পুরস্কার। এ ছাড়াও উৎসবে থাকছে বিজ্ঞান ম্যাজিক, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন।

সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ইতিমধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট আঞ্চলিক পর্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব শেষ হবে। এরপর ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার আয়োজিত হবে বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব।

বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।

আরও পড়ুন

উৎসব আনন্দে শেষ হলো বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্ব

ইভেন্ট থেকে আরও পড়ুন