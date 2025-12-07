ইভেন্ট

শেষ হলো মাইলস্টোন কলেজের বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয় বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী ও উদ্ভাবন মেলাফাইল ছবি

শেষ হলো মাইলস্টোন কলেজের আয়োজনে বিজ্ঞান উৎসব ২০২৫। গত ১৭ থেকে ২০ নভেম্বর চার দিনের এই বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মাইলস্টোন কলেজে। এই উৎসবের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যবহারিক প্রয়োগ, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়।

এর আগে, গত ২৯ ও ৩০ অক্টোবর মাইলস্টোন কলেজের প্রধান ও স্থায়ী ক্যাম্পাসে দুই দিনের বিজ্ঞান কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও প্রক্টর শেখ মুহাম্মদ আল্লাইয়ার।

অতিথিগণ ফিতা কেটে বিজ্ঞান কর্মশালার উদ্বোধন করেন
ফাইল ছবি

১৭ নভেম্বর উৎসবের প্রথম দিন সকাল ৯টায় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা দুটি ক্যাটাগরিতে অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ব্যবহারিক ও কুইজ পর্বও ছিল। প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয় বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী ও উদ্ভাবন মেলা। মোট ১২৫টি প্রকল্প প্রদর্শিত হয়। রোবোটিকস ও অটোমেশন, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সল্যুশন এবং স্পেস সায়েন্স ও অ্যাস্ট্রোনমি নামে পাঁচটি বিভাগে জমা পড়ে প্রকল্পগুলো। প্রফেসর জহিরুল হকের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের বিচারকার্য পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ ইফতেখার হোসেন, সিনিয়র পরিচালক আব্দুল হান্নান, পরিচালক আজিজুল হক এবং রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান।

বিজ্ঞান প্রকল্প দেখছেন বিচারকগণ
ফাইল ছবি

২০ নভেম্বর সকাল ১০টায় আয়োজিত হয় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) নুরুন্নবী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম। অলিম্পিয়াড ও প্রকল্প প্রদর্শনীর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার, ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন অতিথিরা। এরপর সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে এই আয়োজন শেষ হয়।

এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে মাইলস্টোন কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব। আয়োজনের সমন্বয় ও সহযোগিতায় ছিল পিএফইসি গ্লোবাল। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল এটিএন বাংলা এবং খাবারের সহযোগিতায় ভেলভেট বাইটস। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে ছিল বিজ্ঞানচিন্তা।

