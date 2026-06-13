আগামীকাল শুরু হচ্ছে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ

আগামীকাল শুরু হচ্ছে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ
শুরু হচ্ছে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আয়োজন। ১৪-১৬ জুন রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিজ্ঞান কমপ্লেক্স ভবনে সকাল ১০টায় আয়োজিত হবে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। এতে অংশ নেবে সারা দেশের অনেক শিক্ষার্থী, তরুণ বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা। এবারের শ্লোগান ‘উদ্ভাবন নির্ভর বাংলাদেশ গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’।
এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম, এমপি। তিনিই ১৪ জুন, রোববার বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করবেন। ১৬ জুন সকাল ১১টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ। তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করবেন। উভয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন।
তিন দিনের এই আয়োজনে সারা দেশ থেকে প্রায় ২৫০ প্রতিযোগী অংশ নেবে। এ সময় একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে ১০ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও ১০ম বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতা।
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আওতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতি বছর সারা দেশে তিন ধাপে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে। প্রথম ধাপে দেশের সব উপজেলায় এ বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে পরে আয়োজিত হয় জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। জেলা পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে আয়োজিত হবে বিভাগীয় পর্যায়। এরপর চতুর্থ ধাপে বিভাগীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে হবে জাতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলা।