শিগগিরিই শুরু হচ্ছে ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন

শিগগিরিই শুরু হচ্ছে ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন
১৭তম ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন শুরু হতে যাচ্ছে শিগগিরিই। ১১ সেপ্টেম্বর, রাত ১২টা থেকে অনলাইনে নিবন্ধন করা যাবে।
ফিজিকস অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ফিজিকস অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে bdpho.org গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।
১৭তম ফিজিকস অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে চার ক্যাটাগরিতে। ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণি বা সমমানের শিক্ষার্থীরা এ ক্যাটাগরি, ৭ম-৮ম শ্রেণি বা সমমানের শিক্ষার্থীরা বি ক্যাটাগরি, ৯ম-১০ম শ্রেণি বা সমমানের শিক্ষার্থীরা সি ক্যাটাগরি এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমানের শিক্ষার্থীরা ডি ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
এ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করছে বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটি।
উল্লেখ্য, দেশের শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞানে দক্ষ করে তুলতে ২০১১ সাল থেকেই আয়োজিত হচ্ছে ফিজিকস অলিম্পিয়াড। এবারেও একই উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হচ্ছে ফিজিকস অলিম্পিয়াড ২০২৬।