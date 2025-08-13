বিজ্ঞান উৎসব ২০২৫
চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে নিবন্ধন শুরু হবে ১৪ আগস্ট
একযোগে পাঁচ বিভাগে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান উৎসবের নিবন্ধন। চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের শিক্ষার্থীরা উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আগামীকাল থেকে নিবন্ধন করতে পারবে। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে চলছে নিবন্ধন।
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সশরীর উপস্থিত হতে হবে প্রথম আলো চট্টগ্রাম অফিসে। অফিসের ঠিকানা: প্রথম আলো অফিস, এ এস টাওয়ার, রোড: ১, প্লট: ৫৫৩ (শিশু একাডেমির পাশে), হিলভিউ আ/এ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৬২২-২০২৯৩৬।
রাজশাহী আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সশরীর উপস্থিত হতে হবে প্রথম আলো রাজশাহী অফিসে। অফিসের ঠিকানা: ২০৯ কুমার পাড়া, বোয়ালিয়া থানার মোড়, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৭১৫২০৯৮৯৯।
রংপুর আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সশরীর উপস্থিত হতে হবে প্রথম আলো রংপুর অফিসে। অফিসের ঠিকানা: শম্পা ভিউ (নিচতলা), বাড়ি: ৫৬/১, রোড: ০১, আখতার সরণি, মুন্সিপাড়া, রংপুর। মোবাইল: ০১৭০১৯২০৪৪৮।
খুলনা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সশরীর উপস্থিত হতে হবে প্রথম আলো খুলনা অফিসে। অফিসের ঠিকানা: ৮ নাজিরঘাট ক্রস রোড (হাজীবাড়ী মোড় এলাকা), খুলনা। মোবাইল: ০১৯২৯০০৯৩৬৬।
বরিশাল আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সশরীর উপস্থিত হতে হবে প্রথম আলো বরিশাল অফিসে। অফিসের ঠিকানা: হেলেনা প্যালেস, ৫৫৭ পুলিশ লাইনস রোড, বাংলাবাজার মোড়, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭০৩১৩১৫৪৩।
এ ছাড়া সিলেটে আঞ্চলিক পর্বের রেজিস্ট্রেশনের ঠিকানা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
প্রতিটি অঞ্চলেই নিবন্ধন চলবে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। নিবন্ধন করা যাবে বিনামূল্যে। নিবন্ধন করে উৎসবে বিজ্ঞান প্রজেক্ট ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে স্কুল শিক্ষার্থীরা।
প্রজেক্ট প্রদর্শনী বিভাগে অংশ নিতে পারবে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। একক বা দলগতভাবে অংশ নেওয়া যাবে প্রজেক্ট বিভাগে। একটি দলে সর্বোচ্চ ৩ জন অংশ নিতে পারবে। বলে রাখা প্রয়োজন, প্রজেক্টের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে না। প্রয়োজনে ব্যাটারি নিয়ে আসতে হবে নিজেদের।
কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। ‘নিম্নমাধ্যমিক’ ক্যাটাগরিতে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে। ‘মাধ্যমিক’ ক্যাটাগরিতে অংশ নিতে পারবে ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি চলতি বছর যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, তারাও অংশ নিতে পারবে এ আয়োজনে। তবে কুইজে সবাইকে এককভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী প্রজেক্ট ও কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
নিবন্ধনের জন্য অংশগ্রহণকারীকে (প্রজেক্টের ক্ষেত্রে দলের অন্তত একজন সদস্য) সশরীরে উপস্থিত হতে হবে নিবন্ধন ঠিকানায়। ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে নিজের বা দলের সব সদস্যের নাম, ঠিকানা, স্কুলের নাম ও ক্যাটাগরি উল্লেখ করতে হবে। নিবন্ধনের সময় সঙ্গে আনতে হবে স্কুলের পরিচয়পত্র বা বেতন রশিদ।
এর পাশাপাশি বিজ্ঞানচিন্তার আগস্ট সংখ্যায় ছাপা হবে নিবন্ধনের ফর্ম। আগ্রহীরা চাইলে বিজ্ঞানচিন্তা সংগ্রহ করেও নিবন্ধন করতে পারবে।
বিভাগীয় উৎসবে বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। পুরস্কৃত করা হবে আঞ্চলিক ও জাতীয় উভয় উৎসবে বিজয়ীদের। স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে সারা দেশে যৌথভাবে এই বিজ্ঞান উত্সব আয়োজন করতে যাচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ এবং দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
বিজ্ঞান উৎসব সম্পর্কে আরও জানতে চোখ রাখুন প্রথম আলো প্রিন্ট, বিজ্ঞানচিন্তা প্রিন্ট, অনলাইন, ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে। অথবা বিজ্ঞানচিন্তার কার্যালয়ে ০১৭০৮-১৬৮৭৯০ নম্বরে ফোন করে উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে