আজ রংপুর আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রংপুর আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে আা, ১১ সেপ্টেম্ব। রংপুরের পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজে সকাল ৮ টায় শুরু হবে এই উৎসব।
উৎসবে উপস্থিত থাকবেন পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যু প্রধান অধ্যাপক কে এম জালাল উদ্দীন আকবর; বিকাশের ইভিপি ও হেড অফ রেগুলেটরি এন্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স হুমায়ুন কবির; প্রথম আলোর রংপুর প্রতিনিধি জহির রায়হান; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের অধ্যাপক ও ডিন মিজানুর রহমান, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক শাহ আজহারুল ইসলাম, জীববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. দুলাল সরকার এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুল হক; কারমাইকেল কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোরশেদ আহম্মদ খান তপন; হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সুব্রত কুমার প্রামাণিক; প্রাইম মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রতীন্দ্র নাথ মন্ডল এবং বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার।
এ ছাড়াও জাদু দেখাবেন রাজীব বসাক, থাকবে গানসহ আরও বেশ কিছু মজার আয়োজন।
আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডাল, বই, বিজ্ঞান বাক্সসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার।
উৎসবে স্কুলের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডাল, বই, বিজ্ঞান বাক্সসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। পাশাপাশি এই বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। সেখানে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় অনেক পুরস্কার। এ ছাড়াও উৎসবে থাকছে বিজ্ঞান ম্যাজিক, রোবট প্রদর্শনী, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন।
সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ইতিমধ্যে ঢাকা বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর আগামীকাল ১৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার আয়োজিত হবে রাজশাহী বিজ্ঞান উৎসব। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর বরিশাল, ২৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ও ২৭ সেপ্টেম্বর সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন।
বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।