সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ জাতীয় দল

সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ জাতীয় দল
আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বা ডব্লিউআরও-তে অংশ নিতে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল। আগামী ২৬-২৮ নভেম্বর পর্যন্ত এই অলিম্পিয়াডের ২২তম আসর অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নেবে বিশ্বের ৯০টি দেশ। আন্তর্জাতিক এ আসরে এসব দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বাংলাদেশের নয়টি দল।
এবারের অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ মোট চারটি ক্যাটাগরিতে অংশ নিচ্ছে। রোবোমিশন, ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স, ফিউচার ইনোভেটরস এবং রোবোস্পোর্টস। দলে রয়েছে ২৩ শিক্ষার্থী এবং তাদের মেন্টর ও বিচারকবৃন্দ।
ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরিতে টিম লেইজি-গো ও ইকো ড্রিফট, ফিউচার ইনোভেটরস ক্যাটাগরিতে ‘সাইবার স্কোয়াড, টিম ইনক্রেভো ও সোরাল্যাবস রোবোস্পোর্টস ক্যাটাগরিতে ফিউশনবোটিক্স এবং রোবোমিশন ক্যাটাগরিতে টিম এক্স-ফ্যানাটিক, নেক্সোরা ও ডমিনাস বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে।
টিম লেইজিগো দলের সদস্যরা হলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু নাফিস মোহাম্মদ নূর রোহান, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের শিক্ষার্থী ইকবাল সামিন পৃথুল। ইকো ড্রিফট দলের সদস্যরা হলেন ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্সের শিক্ষার্থী নুরুল ইসলাম , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোঃ সালেহ সাদিক তানিম এবং লিডিং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মাজেদুল ইসলাম নাইম ।
সাইবার স্কোয়াড দলের সদস্যরা হলেন কোচ তায়েফ মাহমুদ উদয়, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থী আফিয়া হুমায়রা ও ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্কুলের শিক্ষার্থী হুমায়রা আফিয়া। টিম ইনক্রেভো দলের সদস্যরা হলেন সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের তিন শিক্ষার্থী নাফিস ইশতিয়াক তৌফিক অন্তু, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মিজান এবং মোঃ সাজ্জাদ আল ফুয়াদ। একই ক্যাটাগরির আরেক দল সোরাল্যাবসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুদীপ্ত মন্ডল, মাস্টারমাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী ফাতিন আল হাবিব নাফিস এবং হলি ক্রস কলেজের শিক্ষার্থী ফাতেমা হারুন ।
ফিউশনবোটিক্স দলের দুই সদস্য বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম কলেজের শিক্ষার্থী মেহতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী মুয়াজ ইবনে বাশার ।
টিম এক্স-ফ্যানাটিক দলের সদস্যরা হলেন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী মাহির তাজওয়ার চৌধুরী, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী আমিন আনোয়ার আইমান এবং রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের শিক্ষার্থী মুয়াম্মার দাইয়ান অরিত্র। নেক্সোরা দলের সদস্যরা হলেন রামু ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিন শিক্ষার্থী আফিফা জাফরীন, ইশরাত জাহান মীম এবং মরিয়ম হোসেন ন্যান্সি। একই ক্যাটাগরির আরেক দল ডমিনাসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন প্লেপেন স্কুলের শিক্ষার্থী রুওয়াইজা আমিরা সুলতান এবং লাইটহাউস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন আলম।
বাংলাদেশের নয়টি দলের দলনেতা হিসেবে আছেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ডব্লিউআরও বাংলাদেশের সভাপতি মুনির হাসান এবং উপ-দলনেতা মাহেরুল আজম কোরেশী। বিচারক হিসেবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন আরিফুল হাসান, শিহাব সারার আহমেদ এবং রেদওয়ান ফেরদৌস।
গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ইউআইইউ) অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্ব থেকে এই ৯টি দলকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের (বিডিওএসএন) আয়োজনে ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশ দল নিয়মিত এই অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে আসছে। এবারের আয়োজনের সহযোগী হিসেবে ছিল ক্রিয়েটিভ আইটি এবং ব্রেইন স্টেশন ২৩।