রাঙামাটির বিলাইছড়িতে অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞানবিষয়ক বিশেষ আয়োজন

রাঙামাটির বিলাইছড়িতে অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞানবিষয়ক বিশেষ আয়োজন
অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বিশেষ আয়োজন। ৮ ও ৯ জানুয়ারি রাঙামাটির বিলাইছড়ি হাই স্কুলে আনন্দময় বিজ্ঞান জগৎ বা এবিজের উদ্যোগে এটি আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলাইছড়ির উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসনাত জাহান খান, বিলাইছড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলামসহ আরও অনেকে। এ ছাড়া মুন্সিগঞ্জ থেকে অংশগ্রহণ করেন দৈনিক সবুজ নিশানের সম্পাদক মু. আবু সাঈদ।
৮ জানুয়ারি সকাল ৯টায় একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম শুরু হয়। পরে দুপুর ১২টায় আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন এবিজে টিমের সদস্য ইমাম মেহেদী, ওয়াকিল আহমেদ এবং আহনাফ আদিব। সঞ্চালনা করেন টিমের আরেক সদস্য মুশফিকুর রহমান। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাহাত আল-আমিন, জুবায়ের হাসান শেখ এবং হাসনাত আবদুল্লাহ। সবশেষে এবিজের অ্যাস্ট্রোনমি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে।
বিলাইছড়ি: স্বপ্ন, বিজ্ঞান ও মানুষের গল্প
এবিজের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান পৌঁছে দেওয়া; যেখানে জ্ঞান পৌঁছায় না বলেই নয়, বরং সুযোগ পৌঁছায় না। সেই স্বপ্নেরই একটি বাস্তব রূপ ছিল এই বিলাইছড়ির প্রোগ্রামটি।
মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যেখানে কোনো সড়ক যোগাযোগ নেই, যেখানে জীবন চলে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, সেই বিলাইছড়িতেই এবিজে খুঁজে পেয়েছে তাদের পথচলার সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো। সীমাবদ্ধতার মাঝেও সেখানে রয়েছে চমৎকার মেধা, প্রশ্নে ভরা কৌতূহলী মন ও আকাশছোঁয়া কল্পনা। শিশুরা জানতে চায়, তরুণরা বুঝতে চায়, আর মানুষ বিশ্বাস করতে চায়, বিজ্ঞান তাদের জীবন বদলাতে পারে। এই উপলব্ধিই এবিজেকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।
বিলাইছড়ির প্রতিটি মুহূর্ত ছিল বিস্ময়ে ভরা। মানুষের ভালোবাসা, আন্তরিকতা আর শেখার আগ্রহ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। হাসি, প্রশ্ন ও কৌতূহলের সেই দৃশ্য এবিজেকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞান কোনো এলিট ধারণা নয়, এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই অভিজ্ঞতা এবিজের পথচলায় একটি দিকনির্দেশক হয়ে থাকবে। সঠিক পরিবেশ আর আন্তরিক উদ্যোগ পেলে জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা যে কোনো জায়গায় বিকশিত হতে পারে। একসঙ্গে কাজ করলে, বিশ্বাস রাখলে, সবচেয়ে দূরের স্থানেও সবচেয়ে বড় স্বপ্নগুলো বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।
এবিজে বিশ্বাস করে, সুযোগ পেলে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও উঠে আসতে পারে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী, গবেষক কিংবা চিন্তাবিদ। সেই বিশ্বাস থেকেই তারা শহরের বাইরে, যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে কাজ করতে আগ্রহী হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রতিফলনই দেখা গেছে তাদের বিলাইছড়ি যাত্রায়।
এই আয়োজনে কো-অর্গানাইজার হিসেবে ছিল চুয়েট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি। মিডিয়া পার্টনার ছিল বিজ্ঞানচিন্তা।