ছবিতে রাজশাহী আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব

অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রাজশাহী আঞ্চলিক পর্বের বিজ্ঞান উৎসব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। আজ শনিবার সকাল ৯টায় রাজশাহী সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। রাজশাহীর খুদে বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে। ছবি তুলেছেন শহিদুল ইসলাম

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
বেলুন উড়িয়ে রাজশাহীতে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন করছেন অতিথি ও শিক্ষার্থীরা
বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত খুদে বিজ্ঞানীরা
জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের শুরু হয়
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নের জবাব দেবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. রবিউল হক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ইহ্‌তিশাম ক্বাবিদ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আজমাইন ইয়াক্বীন ও মো. জহিরুল ইসলাম ও রাজশাহী ম্যাথ ক্লাবের সভাপতি মো. মাসুদ রানা প্রমুখ।
প্রশ্নোত্তর পর্ব সঞ্চালনা করেন বিজ্ঞানচিন্তার একাডেমিক দলের সদস্য শিবলী বিন সারওয়ার
প্রশ্নোত্তর পর্বে এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে
প্রশ্ন করছে আরও এক ক্ষুদে শিক্ষার্থী
শিক্ষার্থীদের স্ন্যাকস পার্টনার হিসেবে ছিল ড্যান ফুডস লিমিটেড
প্রজেক্টের মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভাবনী চিন্তা তুলে ধরছে এক শিক্ষার্থী
প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছে শিক্ষার্থীরা
রাজশাহী আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবের কুইজ পর্বে মনযোগ দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে শিক্ষার্থীরা
জাদুশিল্পী রাজীব বসাকের জাদুতে মুগ্ধ শিক্ষার্থীরা
বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি, সার্টিফিকেট, মেডেল, বই, বিজ্ঞান বাক্স তুলে দিচ্ছেন অতিথিরা
পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত এক শিক্ষার্থী
প্রতিযোগীদের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন অতিথিরা
শিক্ষার্থীদের একাংশ
এক মঞ্চে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রাজশাহীর আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথি, স্বেচ্ছাসেবকসহ সবাই
রাজশাহীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যু প্রধান বিশ্বজিৎ ব্যানার্জির হাতে স্বারকলিপি তুলে দেওয়া হয়
