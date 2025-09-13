ছবিতে রাজশাহী আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রাজশাহী আঞ্চলিক পর্বের বিজ্ঞান উৎসব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। আজ শনিবার সকাল ৯টায় রাজশাহী সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। রাজশাহীর খুদে বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে। ছবি তুলেছেন শহিদুল ইসলাম।
