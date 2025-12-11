চুয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলছে অ্যাস্ট্রোস্কুল বাংলাদেশের বিশেষ আয়োজন

চুয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলছে অ্যাস্ট্রোস্কুল বাংলাদেশের বিশেষ আয়োজন
চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে অ্যাস্ট্রোস্কুল বাংলাদেশের বিশেষ আয়োজন। আজ ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হয়েছে এ কার্যক্রম। চলবে বিকেল পর্যন্ত।
ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের ন্যাশনাল আউটরিচ কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ (নক বিডি) অফিসের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে এই কর্মসূচি। মূলত দেশের স্কুল পর্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই জাতীয় কর্মসূচির আয়োজন।
এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ সম্পর্কে সহজ ধারণা পাবে। পাশাপাশি থাকছে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার কার্যক্রম এবং টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখার সুযোগ। সন্ধ্যায় শুরু হবে খোলা আকাশে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে এই পর্ব।
আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে নক্ষত্রমণ্ডল, গ্রহ এবং আকাশের কিছু বস্তু পর্যবেক্ষণ করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি হবে পাঠ্যবইয়ের বাইরে বাস্তব মহাকাশ অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি অনন্য সুযোগ।
এ আয়োজনের সহ-আয়োজক হিসেবে যুক্ত রয়েছে চুয়েটের অ্যানড্রোমিডা স্পেস অ্যান্ড রোবোটিকস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি। নক বিডির অ্যাস্ট্রোস্কুল বাংলাদেশ টিমের নেতৃত্বে আছেন সুকর্ণ পাল এবং ফারিবা নেহরীন। এ ছাড়া জাতীয় আউটরিচ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন বুয়েটের তড়িৎকৌশল ও ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী। ডেপুটি সমন্বয়ক হিসেবে রয়েছেন শাফায়েত রহমান।
নক বিডি অফিস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের অফিস ফর অ্যাস্ট্রোনমি আউটরিচের মনোনীত জাতীয় আউটরিচ নোড। বিশ্বজুড়ে পরিচালিত বিভিন্ন বিজ্ঞান আউটরিচ কার্যক্রম বাংলাদেশে অভিযোজিত ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই অফিসের।