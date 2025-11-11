গণিত অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন শুরু

গণিত অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন শুরু
শুরু হতে যাচ্ছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬। ইতিমধ্যেই অনলাইনে শুরু হয়েছে নিবন্ধন। চলবে আগামী ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গণিত উৎসবে অংশগ্রহণ করতে প্রত্যেককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে। আগের বছরগুলোয় যারা অংশগ্রহণ করেছে, আবার অংশ নিতে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন করতে হবে তাদেরও।
অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে চার ক্যাটাগরিতে—প্রাইমারি (৩য়-৫ম বা সমমান), জুনিয়র (৬ষ্ঠ- ৮ম বা সমমান), সেকেন্ডারি (৯ম ও ১০ম) এবং হায়ার সেকেন্ডারি (১১শ ও ১২শ) শ্রেণি।
চলতি বছর গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজিত হবে তিন ধাপে। অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড, আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড ও জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড আয়োজিত হবে। সেখান থেকে নির্বাচিত বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্ধারিত আঞ্চলিক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড। সবশেষে আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড।
ডাচ-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রথম আলোর সহযোগিতায় গণিত অলিম্পিয়াড ২০২৬-এর আয়োজক বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।
গণিত উৎসবের সব খবর পাওয়া যাবে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইট, অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ: facebook.com/BdMOC এবং গ্রুপে: facebook.com/groups/BdMOC।
গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন লিংক: https://online.matholympiad.org.bd