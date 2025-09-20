বিজ্ঞান উৎসবের বরিশাল আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবের বরিশাল আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের বরিশাল আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৮টায় বরিশালের কালীবাড়ি রোডের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের (বিএম স্কুল) অডিটরিয়ামে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। বরিশালের বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ৯টি প্রজেক্টে মোট ২০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১০ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১০ জনসহ মোট ২০ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা
০১. দিলশান হোসেন, সপ্তম শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল
০২. তাহসিন আবির, সপ্তম শ্রেণি, অক্সফোর্ড মিশন হাইস্কুল
০৩. মো. মাসনুন রশিদ মুঈন, ষষ্ঠ শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল
০৪. মুমতাহিনা, সপ্তম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৫. আনিকা আক্তার, অষ্টম শ্রেণি, এ. আর. এস গার্লস হাইস্কুল
০৬. মো. নাহিদ উল হোসেন মিয়া, অষ্টম শ্রেণি, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৭. নিনাদ, ষষ্ঠ শ্রেণি, বি.এম. স্কুল
০৮. তাবিয়া ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৯. সামিয়া রহমান, অষ্টম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১০. মো. সামিন ইসলাম ইয়াছির, অষ্টম শ্রেণি, বরিশাল জিলা ফুল
মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী
০১. সুদিপ চন্দ্র ঢালী, দশম শ্রেণি, সরকারী গৌরনদী পাইলট স্কুল
০২. আনিকা বুশরা, নবম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৩. আফনান ইনকিনাদ রাফিন, নবম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল
০৪. খান ইহানুল হক, দশম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল
০৫. নুসাইবা জাহান আনিকা, নবম শ্রেণি, এ. আর. এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৬. প্রমিথিউস রায়, নবম শ্রেণি, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৭. শাওন ঢালী, নবম শ্রেণি, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৮. লিওনেল মেসি সরকার, নবম শ্রেণি, বিজিএমএসসি
০৯. ঈশান, নবম শ্রেণি, রূপাতলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
১০. মাসুদ রানা, দশম শ্রেণি, কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
প্রজেক্ট বিজয়ী
০১. এস.এম. সাইফান শাফি, দশম শ্রেণি, বি. এম. স্কুল
০২. শ্রেয়া হালদার, মুগধোতা ইসলাম, হুমায়রা জান্নাত আবিদা, অষ্টম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৩. আব্দুল্লাহ আল সায়েম, দশম শ্রেণি, এভারগ্রিন পাবলিক মডেল স্কুল
০৪. নীলয়, সপ্তম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ
০৫. মোহাসিনা তৈয়বা, সাফা রহমান, সায়ারা সায়ান, অষ্টম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৬. মুসান্নাহ মিহা, নুসরাত জাহান, দশম শ্রেণি, এ. আর. এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৭. অনি জামান রনিম, মো. সায়েম হোসেন, আবদুল্লাহ আদিল, নবম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল ও কলেজ
০৮. নিলয় রায়, আবিদ সাফাওয়ান, অর্ণব হালদার, নবম শ্রেণি, কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৯. ফাইজা, নিশাত, রাজোশ্রী, সপ্তম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
