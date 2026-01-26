ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সে মেকাট্রনিক্স ক্লাবের জমজমাট আয়োজন

ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সে মেকাট্রনিক্স ক্লাবের জমজমাট আয়োজন
ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সের মেকাট্রনিক্স ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ২০২৬ সালের ইইই ডে। ২৩ জানুয়ারি, শুক্রবার এটি আয়োজিত হয়।
এতে অতিথি হিসেবে ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সের ট্রেজারার ও রেজিস্টার ক্যাপ্টেন মোবাশ্বের এ খন্দরকার পিএসসি, বিএন (অব.), ইঞ্জিনিয়ারনিং অনুষদের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ডিন মো. মামুনুর রশিদ ও ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রক্টর ও বিভাগীয় প্রধান মো. বুলান্দ তাসলিম।
শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ছিল তিনটি ভিন্নধর্মী প্রতিযোগিতামূলক সেগমেন্ট। ১০০টিরও বেশি দল এতে অংশ নেয়। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপভোগ করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই আসর।
প্রতিযোগিরা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারভিত্তিক বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান তুলে ধরেন প্রজেক্ট কম্পিটিশন পর্বে। বিচারকদের সামনে নিজেদের মেকাট্রনিক্স দক্ষতা প্রমাণের জন্য এটি ছিল দারুণ এক মঞ্চ।
জটিল সব বৈজ্ঞানিক ধারণা ও নতুন আইডিয়া কত সহজে ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়, তার পরীক্ষার জন্য ছিল পোস্টার কম্পিটিশন। অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে মুগ্ধ করেন সবাইকে। বর্তমান যুগে প্রচার ও উপস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অ্যাড মেকিং কম্পিটিশন পর্বে প্রতিযোগীরা নিজেদের সিনেমাটোগ্রাফি, গল্প বলার কৌশল এবং ভিডিও এডিটিংয়ের মুন্সিয়ানা দেখান।
সবশেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আকর্ষণীয় প্রাইজ মানি ও সার্টিফিকেট। প্রজেক্ট শোকেসিং বিভাগে প্রথম হয়েছে টিম ইনকিউবেটর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে টিম বিটা এবং টিম ভোল্টারিস স্কলার্স। পোস্টার প্রেজেন্টেশনে বিজয়ী হয়েছে যথাক্রমে টিম অরবিট, প্ল্যানেট পালস এবং ভোল্টারিস স্কলার্স। অ্যাড মেকিং কম্পিটিশনে বিজয়ী স্কলার্স লেন্স, টিম স্পটলাইট এবং টিম অরবিট।
আয়োজকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত ও উপস্থাপন দক্ষতা বাড়ানোই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।
এই আয়োজনে ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে ছিল বিজ্ঞানচিন্তা।