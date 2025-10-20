বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব ৩১ অক্টোবর

বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব ৩১ অক্টোবর
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার। সকাল ৮টায় রাজধানীর আসদ গেটে অবস্থিত সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হবে এ আয়োজন। দিনব্যাপী এ আয়োজন শেষ হবে বিকেল ৪.৩০টায় পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে।
উৎসবে স্কুলের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায়। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় আয়োজিত হবে দুটি ক্যাটাগরিতে। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীরা এতে অংশ নিতে পারবে।
দেশব্যাপী আঞ্চলিক পর্বে প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে বিজয়ী ৭০টি দল অংশ নেবে জাতীয় পর্বে। পাশাপাশি কুইজে দুই ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে প্রায় ১৫০ শিক্ষার্থী। এছাড়া দিনব্যাপী থাকবে আরও নানা আয়োজন।
সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব আয়োজিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা এবং বরিশালের আঞ্চলিক পর্ব শেষ হয়েছে। আগামী ২৫ অক্টোবর, শনিবার আয়োজিত হবে সিলেট আঞ্চলিক পর্ব। এরপর ৩১ অক্টোবর জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন। জাতীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাব ও বইসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার।
বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।