ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটেশনাল বায়োলজিবিষয়ক কর্মশালা শুরু ৫ জানুয়ারি

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটেশনাল বায়োলজিবিষয়ক কর্মশালা শুরু ৫ জানুয়ারি
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে কম্পিউটেশনাল বায়োলজিবিষয়ক কর্মশালা। ২০২৬ সালের ৫ থেকে ১০ জানুয়ারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।
পাঁচ দিনের এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মন্টানার ডিপার্টমেন্ট অব বায়োমেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক অমিতাভ রায় এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বাক্ষর শতাব্দ। কর্মশালার সংগঠক হিসেবে থাকবেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ডেটা অ্যান্ড সায়েন্সেসের অধ্যাপক ও সহযোগী ডিন তীব্র আলী।
কম্পিউটেশনাল বায়োলজি জীববিজ্ঞানের একটা শাখা। এখানে ফলিত গণিত, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রসায়ন এবং জৈব রসায়ন ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানের সমস্যা সমাধান করা হয়। বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পড়ানো হয়। কম্পিউটেশনাল বায়োলজিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবদান এবং প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মশালার লক্ষ্য, হাতে-কলমে কম্পিউটেশনাল বায়োলজির মূল বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত করা।
মোট তিন ভাগে আয়োজিত হবে এই কর্মশালা। আগামী ৫-৭ জানুয়ারি ঢাকার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত হবে প্রথম ইভেন্ট। এরপর ৮ জানুয়ারি আয়োজিত হবে দ্বিতীয় ইভেন্ট। তৃতীয় ও শেষ ইভেন্ট আয়োজিত হবে ১০ জানুয়ারি। এই ইভেন্টে শুধু আমন্ত্রিতরা আসতে পারবে।
জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশলীসহ আণবিক কাঠামো বা ফাংশনে আগ্রহী যেকোনো শিক্ষার্থী বা তরুণ গবেষক এই কর্মশালায় অংশ নিতে পারবে। তবে প্রত্যেকের নিজস্ব ল্যাপটপ নিয়ে আসতে হবে।
কর্মশালার আয়োজক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে রয়েছে দেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।