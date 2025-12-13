চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাস্ট্রোনমি টকস অ্যান্ড স্কাই অবজারভেশন ২.০ আয়োজিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাস্ট্রোনমি টকস অ্যান্ড স্কাই অবজারভেশন ২.০ আয়োজিত
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বিশেষ আয়োজন ‘অ্যাস্ট্রোনমি টকস অ্যান্ড স্কাই অবজারভেশন ২.০’। গত ১০ ডিসেম্বর, বুধবার এটি আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক কামাল উদ্দিন। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার দেব। এ ছাড়া প্যানেল আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক অঞ্জন কুমার চৌধুরী এবং চিটাগং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যান্ড হায়ার স্টাডি সোসাইটির ডেপুটি মডারেটর মো. মাহবুব হাসান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ অডিটরিয়ামে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক কামাল উদ্দিন বলেন, ‘বিজ্ঞানচর্চা কেবল পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না! জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে ও জাতির অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী মনের বিকাশ ঘটবে। বিজ্ঞানচর্চাই একটি জাতির অগ্রগতি ও মানবকল্যাণের মূল চাবিকাঠি’।
আয়োজনের মূল আকর্ষণ ছিল চুয়েটের অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার দেবের ‘বিশ্বতত্ত্ব: আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাচীন জিজ্ঞাসা’ শীর্ষক প্রবন্ধ। হাজার হাজার বছর ধরে মহাবিশ্ব নিয়ে মানুষের মনে যেসব প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানে তার সমাধান কী, সেসব প্রশ্নের উত্তরই তিনি খুঁজেছেন তাঁর আলোচনায়।
দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা। এরপর সন্ধ্যার পর শুরু হয় টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে স্থাপন করা হয় দূরবিন। সেখানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা রাতের আকাশে চাঁদের গর্ত, দৃশ্যমান গ্রহ এবং উজ্জ্বল তারামণ্ডল সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান।
চিটাগং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যান্ড হায়ার স্টাডি সোসাইটি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক সংগঠন ‘দূরবিন—দূর বিশ্বের নাগরিক’ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজনে টেলিস্কোপ পার্টনার হিসেবে ছিল কসমিক এনিগমা। এ ছাড়া মিডিয়া পার্টনার ছিল দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড।