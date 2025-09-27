ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতল বাংলাদেশ

ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতল বাংলাদেশ
ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডের চতুর্থ আসরে স্বর্ণপদকসহ চারটি পদক ও একটি সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার রাশিয়ার সোচি শহরে এই অলিম্পিয়াডের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।
বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছে যশোরের পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মখদুম আমিন ফাহিম। রৌপ্যপদক পেয়েছে রাজধানীর হীড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এ লেভেলের শিক্ষার্থী সপ্তর্ষি রহমান এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রাদিত রাইয়ান। ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. জুবায়ের হোসেন জিসান। আর সম্মানসূচক স্বীকৃতি পেয়েছে খুলনার সাউথ হেরাল্ড ইংলিশ স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সায়ন্তন রায়।
সশরীর ও অনলাইনে ২০টি দেশের ৯০ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় ছয় সদস্যের দল। গত ২১ সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সোচির সিরিয়াস অলিম্পিক সিটিতে বসে এবারের আসর। রাশিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সিরিয়াস এডুকেশন সেন্টারের উদ্যোগে এই অলিম্পিয়াড আয়োজিত হয়।
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যের সংবাদে বাংলাদেশ অস্ট্রো-অলিম্পিয়াড জাতীয় কমিটির পরিচালক শাহপার আলম বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ‘বিজয়ীদের বরণ করে নেওয়ার জন্য আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর, রোববার বিকেল ৪টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।’