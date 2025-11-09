বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর লাখ টাকার কুইজের লটারি অনুষ্ঠিত
অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত লাখ টাকার কুইজের লটারি। ৯ নভেম্বর, রোববার বিকেল ৪টায় বিজ্ঞানচিন্তার কার্যালয়ে এই লটারি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক কাজী আকাশসহ আরও অনেকে।
গত ১৫ অক্টোবর ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তার অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয় বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান কুইজ। সেই কুইজের বিজয়ী নির্ধারণে এ লটারি অনুষ্ঠিত হলো আজ রোববার।
মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের সহযোগিতায় আয়োজিত বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান কুইজ প্রকাশিত হয় গত ১৭ অক্টোবরের প্রথম আলো ছাপা সংস্করণে। এতে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে মোট ১ লাখ টাকার বই। প্রথম পুরষ্কার ২০ হাজার টাকার বই, দ্বিতীয় পুরষ্কার ১২ হাজার টাকার বই, তৃতীয় পুরষ্কার ১০ হাজার টাকার বই, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে ছিল যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকার বই। এছাড়াও পরবর্তী আরও ১০০ জনের জন্য রয়েছে ৫০০ টাকার বই।
এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে। এই কুইজের বিজয়ী ঘোষণা করা হবে বিজ্ঞানচিন্তার নভেম্বর ২০২৫ সংখ্যায়।