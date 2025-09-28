শেষ হলো জৈব প্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

শেষ হলো জৈব প্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্পর্কিত জৈব প্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিবিএইচএ)। গত ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুই দিনের এই সম্মেলন। রাজধানীর আগারগাঁয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
আইসিবিএইচএ ২০২৫-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সারা বিশ্বের নানা দেশ থেকে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা যোগ দেন। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, ভারত, ফিলিপাইন ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ, প্রাণী ও পরিবেশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির সবশেষ ধারা সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা তৈরি করা। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলোজিস্টের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই সম্মেলন। জিএনওবিবির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সকাল ৯টায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে শুরু হয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম। সকাল থেকেই বিশেষজ্ঞদের আলোচনা চলতে থাকে এবং চা বিরতির আগ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় দুটি সেশন। পৃথক দুটি সেশনে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি ও বায়োইনফরমেটিক্স এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয় বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। এই সেশনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নানা প্রশ্নের উত্তর জানার সুযোগ পান।
জৈব প্রযুক্তি নিয়ে বর্তমানে যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, সেখানে তরুণদের যুক্ত করার লক্ষ্যেই এই পর্বের আয়োজন।
সকালের বিরতির পর আবার শুরু হয় সম্মেলনের শেষ দিনের বাকি দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। জৈব প্রযুক্তি নিয়ে বর্তমানে যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, সেখানে তরুণদের যুক্ত করার লক্ষ্যেই এই পর্বের আয়োজন। এবারের সেশনে শিক্ষার্থীদের কীভাবে জৈব বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এরপর জৈব প্রযুক্তিবিদদের উপস্থাপনা নিয়ে শুরু হয় আরেকটি সেশন। সেখানে জিনোমিক বিশ্লেষণ, ক্যান্সার চিকিৎসা, ল্যাকটোজ উৎপাদন, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার গবেষণার মতো নানা বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন হয়। প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের পর চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ সময় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও গবেষকরা বিশেষজ্ঞদের কাছে গবেষণাসম্পর্কিত নানা প্রশ্ন করেন। এই পর্বের মধ্য দিয়েই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শেষ হয়।
এরপর দ্বিতীয় দিন শুরু হয় জৈবপ্রযুক্তি ও কৃষি বিষয়ক দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনী। এতে দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২২ জন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের গবেষণা ও উদ্ভাবনী ধারণাগুলো তুলে ধরেন। প্রদর্শনীতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।
দুপুর ৩টায় শুরু হয় জৈব প্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান। এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও জিএনওবিবির সহসভাপতি অধ্যাপক হাসিনা খান এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডেভিড ডাউল্যান্ড। আরও উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল লতিফ এবং জিএনওবিবির সভাপতি অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবিদুর রহমান।
এবারের সম্মেলনে জিএনওবিবির আজীবন সম্মাননা পুরস্কার ২০২৫ দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের সিএসআইআরওর জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান গবেষণা বিজ্ঞানী অধ্যাপক আহমেদ আবদুল্লাহ আজাদ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘বায়োটেকনোলজি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য কাজ করতে হবে এবং এই কাজে তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।’ সবশেষে তিনি গবেষকদের সঙ্গে নীতি-নির্ধারকদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে গবেষণার ফলাফল দ্রুত দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়।
সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে জিএনওবিবির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবিদুর রহমান সংস্থাটির ২০ বছরের পথচলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি জিএনওবিবির অতীত ও ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলো নিয়ে কথা বলেন। আবিদুর রহমান জানান, ‘২০০৪ সালে আহমেদ শামসুল ইসলাম ও তিনি যৌথভাবে জিএনওবিবি প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান লক্ষ্য, বিদেশে থাকা বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যুক্ত করে গবেষণা অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদান-প্রদানকে সহজ করে তোলা।’
আবদুর রহমান মেমোরিয়াল ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড, এ এস ইসলাম ও জিএনওবিবি এনডাউমেন্ট গবেষণা অনুদান এবং সেরা ফ্ল্যাশ টক ও পোস্টার উপস্থাপনার জন্য বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।
আজীবন সম্মাননা পুরস্কার ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গবেষকদের সম্মাননা জানানো হয়েছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জামিলুর রহমান, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এম নাজমুল হক এবং চীনের ঝেংঝো বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ আসরাফুল আলম। সম্মাননা পাওয়া গবেষকরা তাঁদের নিজ নিজ গবেষণা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। সবশেষে অতিথিরা তাঁদের হাতে স্মারক ও মেডেল তুলে দেন।
এরপর শুরু হয় সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পর্ব। শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও অনুদান ঘোষণা। এই পর্বে আবদুর রহমান মেমোরিয়াল ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড, এ এস ইসলাম ও জিএনওবিবি এনডাউমেন্ট গবেষণা অনুদান এবং সেরা ফ্ল্যাশ টক ও পোস্টার উপস্থাপনার জন্য বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।
সবশেষে সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্য দেন জিএনওবিবির সভাপতি অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ। তিনি সব অংশগ্রহণকারী, অতিথি ও গবেষক এবং সেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে দুই দিনের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন।