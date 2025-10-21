কুয়েটে প্রথমবার আয়োজিত হলো থ্রি মিনিট থিসিস প্রতিযোগিতা

কুয়েটে প্রথমবার আয়োজিত হলো থ্রি মিনিট থিসিস প্রতিযোগিতা
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘থ্রি মিনিট থিসিস’ (3MT) প্রতিযোগিতা। বিশ্বের ৮৫টিরও বেশি দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।
এই প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ হলো, অংশগ্রহণকারীকে মাত্র তিন মিনিটে একটি স্থির স্লাইড ব্যবহার করে তাঁর গবেষণার সারমর্ম উপস্থাপন করতে হয়। এতে কোনো অ্যানিমেশন বা অতিরিক্ত গ্রাফিক্স ব্যবহার করা যায় না। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, জটিল গবেষণার ধারণাগুলোকে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করতে শেখানো। এর ফলে গবেষণার ভাষা শুধু গবেষক মহলে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়।
কেন থ্রি মিনিটস থিসিস গুরুত্বপূর্ণ
আধুনিক গবেষণায় যোগাযোগ দক্ষতা (রিসার্চ কমিউনিকেশন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় গবেষণার ফলাফলের গুণগত মানও এর কার্যকর উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। ‘থ্রি মিনিট থিসিস’ সেই প্রয়োজন পূরণে এক অভিনব মঞ্চ। এখানে একজন গবেষক তাঁর কাজের সারাংশ বলার মাধ্যমে অনুশীলন করেন যে, কীভাবে নিজের গবেষণার গুরুত্ব অন্যদের বোঝানো যায়।
কুয়েটে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে কুয়েট রিসার্চ সোসাইটি এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। প্রতিযোগিতায় শতাধিক শিক্ষার্থী ও গবেষক অংশ নেন। তাঁদের মধ্য থেকে সেরা ১২ জনকে ফাইনালিস্ট হিসেবে বাছাই করা হয়।
এই প্রতিযোগিতায় স্নাতক পর্যায়ে ‘থিসিস অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার জেতেন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবির রহমান। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল ‘এআই আনসারস উইদআউট সিয়িং ইয়োর কোয়েশ্চন’। আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পুরস্কার জেতেন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এমএসসি শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল ‘মডেলিং হিমোডাইনামিকস ফর সেরিব্রোভাসকুলার ডিজিজেস অ্যান্ড ড্রাগ বিহেভিয়ার’।
থ্রি মিনিট থিসিস প্রতিযোগিতা নিয়ে কুয়েট রিসার্চ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নাফিস আহমেদ বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতা শুরুর মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করা। মাত্র তিন মিনিটে একটি গবেষণা ব্যাখ্যা করার অর্থ হলো, সেই গবেষণাকে আরও ভালোভাবে বোঝা এবং এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা করা। একাডেমিক গবেষণাকে শিল্প ও সমাজের প্রয়োজনে রূপ দিতে পারলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।’