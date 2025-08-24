ঢাকা ও রংপুরে বিডিজেএসওর আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত

ঢাকা ও রংপুরে বিডিজেএসওর আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত
স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করতে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড (বিডিজেএসও)। গত ২৩ আগস্ট, শনিবার ঢাকা ও রংপুর বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়োজিত হলো আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ১১তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব।
ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে অংশগ্রহণ করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ , গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং নরসিংদী জেলার প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী। ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পর্বের উদ্বোধন হয় সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র সহ-সভাপতি জালাল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন এবং বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সভাপতি মুনীর হাসান।
আর রংপুর আঞ্চলিক পর্বের উদ্বোধন হয় সকাল ৯টায়। এ পর্বে রংপুরের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের রংপুর শাখার সিনিয়র সহকারী সহ-সভাপতি আল ইমরান, রংপুর জিলা স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক গাজী সালাউদ্দিন এবং প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আরিফুল হক। রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলার শিক্ষার্থীরা এই অঞ্চলের হয়ে অংশ নেয়।
উভয় স্থানে উদ্বোধনের পরে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের পরীক্ষা হয়। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করার সু্যোগ পায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন শিক্ষকেরা।
এরপর আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ীদের মেডেল এবং সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয় আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড।
এর আগে, গত ৬ আগস্ট অনলাইনে বাছাই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডে। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে মোট ১৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবার নিবন্ধন করেছে।
বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীরা অংশ নিবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে। জাতীয় পর্ব থেকে নির্বাচিত সেরা প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আয়োজন করা হবে বিডিজেএসও ক্যাম্প। ক্যাম্পের বিভিন্ন পারফরম্যান্স অনুযায়ী বাছাই করা হবে সেরা ৬ জন প্রতিযোগীকে। তাদের নিয়ে গঠিত হবে ডিসেম্বরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২২তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ দল।
উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি নিয়মিত এই অলিম্পিয়াডে দল পাঠাচ্ছে। বরাবরের মতো এবারও বিডিজেএসএও যৌথভাবে আয়োজন করেছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো ও বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা। আয়োজন সহযোগী হিসেবে আছে ম্যাসল্যাব ও রকমারি।
অলিম্পিয়াড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং ফলাফল দেখতে ভিজিট করুন: bdjso.org