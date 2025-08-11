বিডিজেএসওর রাজশাহী ও খুলনা আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত

বিডিজেএসওর রাজশাহী ও খুলনা আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত
স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করতে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড (বিডিজেএসও)। গত ৯ আগস্ট, শনিবার খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্দা উঠল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ১১তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব।
রাজশাহী আঞ্চলিক পর্বে অংশগ্রহণ করে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ জেলার শিক্ষার্থীরা। সকাল সাড়ে আটটায় উদ্বোধন হয় রাজশাহী পর্ব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজশাহী অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. আলমাছ উদ্দিন, অনন্যা শিশু শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মো. মাসুদ রানা এবং প্রথম আলোর রাজশাহীর প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহাম্মদ আজাদ।
আর খুলনা আঞ্চলিক পর্বের উদ্বোধনী হয় সকাল ৯ টায়। এতে উপস্থিত ছিলেন খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের খুলনা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান, খুলনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী। এই পর্বে অংশ নেয় খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, নড়াইল, মাগুরা, পিরোজপুর ও ফরিদপুর জেলার শিক্ষার্থীরা।
উভয় স্থানে উদ্বোধনের পরে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের পরীক্ষা হয়। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করার সু্যোগ পায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মো. দিদারুল ইসলাম ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো: তারিকুল ইসলাম। এরপর আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ীদের মেডেল এবং সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয় আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড।
এর আগে, গত ৬ আগস্ট অনলাইনে বাছাই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডে। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে মোট ১৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবার নিবন্ধন করেছে।
বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীরা অংশ নিবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে। জাতীয় পর্ব থেকে নির্বাচিত সেরা প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আয়োজন করা হবে বিডিজেএসও ক্যাম্প। ক্যাম্পের বিভিন্ন পারফরম্যান্স অনুযায়ী বাছাই করা হবে সেরা ৬ জন প্রতিযোগীকে। তাদের নিয়ে গঠিত হবে ডিসেম্বরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২২তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ দল।
উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি নিয়মিত এই অলিম্পিয়াডে দল পাঠাচ্ছে। বরাবরের মতো এবারও বিডিজেএসএও যৌথভাবে আয়োজন করেছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো ও বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা। আয়োজন সহযোগী হিসেবে আছে ম্যাসল্যাব ও রকমারি।
এই অলিম্পিয়াড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং ফলাফল দেখতে ভিজিট করুন: bdjso.org