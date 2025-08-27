বিজ্ঞান উৎসব ২০২৫
বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে নিবন্ধনের আর বাকি ১ দিন
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে রাজধানী ঢাকার মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে। আগামী ৩০ আগস্ট, শনিবার সকাল ৮ টায় শুরু হবে এই উৎসব। ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের জন্য নিবন্ধন করা যাবে ২৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। উৎসবে উপস্থিত থাকবেন দেশের সেরা বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, গবেষকসহ আরও অনেকে।
উৎসবে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
এখন চলছে ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের নিবন্ধন। এ পর্বের নিবন্ধন করতে হবে প্রথম আলো ঢাকা অফিসে এসে। নিবন্ধনের ঠিকানা: বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। নিবন্ধন চলবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (শুক্রবার ছাড়া)। কেউ অফিসে এসে নিবন্ধন করতে না চাইলে বিজ্ঞানচিন্তার আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধন ফর্ম পূরণ করে বিজ্ঞানচিন্তা কার্যালয়ে পাঠিয়েও নিবন্ধন করতে পারবে। উল্লেখ্য, নিবন্ধন করা যাবে বিনামূল্যে।
ঢাকা আঞ্চলিক উৎসবে অংশ নেবে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোণার শিক্ষার্থীরা।
আঞ্চলিক উৎসবের বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। জাতীয় পর্বের বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাব ও বইসহ আরও আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছাড়াও থাকছে বিজ্ঞান ম্যাজিক, রোবট প্রদর্শনী, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন।
সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন। ঢাকার পাশাপাশি বর্তমানে চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা অঞ্চলের নিবন্ধন শুরু হয়েছে।
বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে। এ ছাড়াও নিবন্ধন সংক্রান্ত আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে সরাসরি কল করুন ০১৭০৮-১৬৮৭৯০ নাম্বরে( সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, শুক্রবার ছাড়া)