শেষ হলো ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পর্ব

শেষ হলো ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পর্ব
সফলভাবে শেষ হলো ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড-বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্ব। গত ২২ আগস্ট শুক্রবার চট্টগ্রামের চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ)-তে আঞ্চলিক পর্বের বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে।
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বের অলিম্পিয়াডে ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। এবারই প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতাটি আঞ্চলিক পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে। যার ফলে দেশের বিভিন্ন শহরের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অঞ্চলে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীরা জাতীয় পর্বের জন্য নির্বাচিত হবেন। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রংপুর।
সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড-বাংলাদেশের জাতীয় পর্ব। এবারের ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ রিজিওনাল-এ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ফিউচার ইনোভেটর্স, ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স, রোবোমিশন এবং রোবোস্পোর্টস ক্যাটাগরি। প্রতিযোগিতাগুলো তিনটি বিভাগে বিভক্ত। ৮-১২ বছর বয়সীদের জন্য ইলিমেন্টারি, ১১-১৫ বছর বয়সীদের জন্য জুনিয়র এবং ১৪-১৯ বছর বয়সীদের জন্য সিনিয়র।
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বে মোট তিন ক্যাটাগরিতে দলগুলো অংশগ্রহণ করেছে। ফিউচার ইনোভেটর্স ক্যাটাগরিতে ১৪টি দল অংশ নেয়, যার মধ্যে ৯টি দল সিনিয়র বিভাগে এবং ৫টি দল জুনিয়র বিভাগে ছিল। রোবোমিশন ক্যাটাগরিতে জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগ মিলিয়ে ২টি দল অংশ নেয় এবং ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরিতে সিনিয়র বিভাগে ২টি দল অংশগ্রহণ করে।
আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর এম. এম. নুরুল আবছার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন আসিফ ইকবাল এবং রেজিস্ট্রার আঞ্জুমান বানু লিমা।
অলিম্পিয়াডের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বের বিচারক হিসেবে ছিলেন চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আসিফ ইকবাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান রুবেল সেন গুপ্ত, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান মো. সাজ্জাতুল ইসলাম, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আতীকুর রহমান, প্রভাষক হাবিবুর রহমান, জনাব সামিয়া মুনতাহা, জনাব আয়মান ইক্তিদার এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন মুন্না।
চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর এম. এম. নুরুল আবছার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন। তিনি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ফিউচার ইনোভেটর্স সিনিয়র ক্যাটাগরিতে ৩ সদস্যের ‘মাভেরিক নেক্সাস’ এবং ২ সদস্যের ‘নেরেটিক নেক্সাস’ নামক দুটি দল বিজয়ী হয়। একই ক্যাটাগরির জুনিয়র বিভাগে ৩ সদস্যের ‘দ্য ইনোভেটরস’ এবং ‘জেডা ২০২৫’ নামক দুটি দল বিজয়ী হয়। রোবোমিশন জুনিয়র ক্যাটাগরিতে ৩ সদস্যের ‘রোবো সলভার’ নামক দলটি বিজয়ী হয়। এই বিজয়ী দলগুলোসহ মোট ১৪টি দলকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ (ডব্লিউআরওবিডি) ও বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) যৌথভাবে এই অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে যুক্ত আছে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। আগামী নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড (ডব্লিউআরও) ২০২৫। যেখানে অংশ নেবে বাংলাদেশ জাতীয় দল।