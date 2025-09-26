ষষ্ঠবারের মতো শুরু হলো জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ষষ্ঠবারের মতো শুরু হলো জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্পর্কিত জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিবিএইচএ)। আজ ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার এই সম্মেলন শুরু হয়। চলবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত। রাজধানীর আগারগাঁয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
আইসিবিএইচএ ২০২৫-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সারা বিশ্বের নানা দেশ থেকে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়েছেন। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, ভারত, ফিলিপাইন ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ, প্রাণী ও পরিবেশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণার ফলাফল তুলে ধরবেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির সর্বশেষ ধারা সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা তৈরি করা। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলোজিস্টের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে এই সম্মেলন। জিএনওবিবির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
আজ ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৮:৪৫ মিনিটে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্ব শুরু হয়। এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। জিএনওবিবির সভাপতি অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবিদুর রহমান। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল লতিফ এবং মাল্টিমোড গ্রুপের সিইও আব্দুল আউয়াল মিন্টু।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার দেশের গবেষকদের কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘জৈবপ্রযুক্তি নিয়ে আমাদের গবেষকেরা ইতিমধ্যেই কাজ করছেন, যা বিশ্বমানের। তবে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের আরও বেশি কাজ করতে হবে। এই দেশ তরুণদের জন্য। আমাদের গবেষকদের মেধা কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের এই খাতগুলোতে আরও দ্রুত উন্নতি করতে পারব।’
সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিএনওবিবির সভাপতি অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ। তাঁর বক্তব্যে তিনি জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ও একইসঙ্গে জিএনওবিবির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের কৃষি খাত বারবার বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জৈবপ্রযুক্তি কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল লতিফ এবং মাল্টিমোড গ্রুপের সিইও আব্দুল আউয়াল মিন্টু। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে পর্বটি শেষ করেন জিএনওবিবির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবিদুর রহমান। এরপর সব অংশগ্রহণকারী, বিদেশী অতিথি এবং সেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি গ্রুপ ছবি তোলা হয়।
চা বিরতির পর শুরু হয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল অধিবেশন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির ডিজি মো. সগীর আহমেদ ও বিইউএইচএস-এর অধ্যাপক আহমেদ আবদুল্লাহ আজাদ যৌথভাবে এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। প্রথম দিনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মানব জিনোম প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার ওয়াল্টার বোডমার। এরপর আলোচনা করেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আখতার হোসেন। বাংলাদেশে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ভবিষ্যতে কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেন ফিলিপাইনের আইআরআরআইয়ের হুমনাথ ভান্ডারী।
মূল অধিবেশন শেষ হওয়ার পর শুরু হয় বিশেষজ্ঞদের আলোচনা। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিদেশি বিজ্ঞানীরা অংশ নেন। আলোচনার শেষে শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। একই সময়ে চলে জৈবপ্রযুক্তি ও কৃষি বিষয়ক দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনী। এতে দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন ও তাঁদের গবেষণা ও উদ্ভাবনী ধারণাগুলো তুলে ধরেন। প্রদর্শনীতে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।
বিশেষজ্ঞদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর বিদেশি বিজ্ঞানী ও অতিথিদের নিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবশেষে রাতের খাবার শেষে সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন সফলভাবে শেষ হয়।
আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অর্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।