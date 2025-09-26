ফিচার

অদ্ভুত হলেও সত্যি

মানুষের দাম, মাথা কাঁটা মুরগি ও অন্যান্য

এই দশটি আশ্চর্য তথ্য না জানলেও ক্ষতি নেই। তবে আপনি যদি কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানমনস্ক হন, তবে পুলকিত হবেন। আর মজার তথ্য জানার নিখাদ আনন্দের সঙ্গে অন্য কোনোকিছুর তুলনা চলে না। কোনোরকম ভণিতা না করে সরাসরি জেনে নেওয়া যাক বিজ্ঞানের মজার ও আশ্চর্য কিছু বিষয়।

জিনাত শারমিন
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ

১. মেঘের এত ওজন!

বাতাসে ভেসে বেড়ানো একটি মেঘপুঞ্জের ওজন হতে পারে ৫ লাখ থেকে ৫ কোটি কেজি। অর্থাৎ প্রায় ১০০টি হাতির সমান! মেঘপুঞ্জ সাধারণত এক কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত থাকতে পারে।

জিরাফ যেখানে থাকে, সেই এলাকার গাছপালার মতোই ওদের গায়ের দাগগুলো হয়

২. বজ্রপাতে যে প্রাণী সবচেয়ে বেশি মারা যায়

প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজ। একটু চিন্তা করলেই হয়তো পারবেন। উত্তর হলো জিরাফ। বজ্রপাতে জিরাফের মৃত্যুর হার মানুষের মৃত্যুর হারের প্রায় ৩০ গুণ!

পৃথিবী
ছবি: এএফপি

৩. পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি ক্রমশ কমছে

হ্যাঁ, কমছে সত্যি। ফলে প্রতি ১০০ বছরে দিনের দৈর্ঘ্য ১ দশমিক ৮ সেকেন্ড করে বাড়ছে। এতে ৬০ কোটি বছর আগে একটি দিন মাত্র ২১ ঘণ্টায় ফুরিয়ে গিয়েছিল!

৪. মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলছে

এই প্রক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। এখানে ফ্যাগোসাইট নামে কোষগুলো ক্ষণপদ সৃষ্টি করে ছোট অপূর্ণাঙ্গ ও অপ্রয়োজনীয় কোষ, জীবাণু, মৃত কোষ বা অন্যান্য বহিরাগত কণাগুলোকে গ্রাস করে। ফলে মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলো স্বাস্থ্যকর থাকে। স্মৃতিশক্তি ভালো থাকে ও মস্তিষ্ক কার্যকর রাখতে সাহায্য করে।

আলোক টেলিস্কোপে মঙ্গলগ্রহ
নাসা

৫. মঙ্গলগ্রহ গোল নয়

মঙ্গল গ্রহ পুরোপুরি গোল নয়, বরং দুই পাশে একটু প্রসারিত। অনেকটা রাগবি বলের মতো।

মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় নক্ষত্র ইউওয়াই স্কুটি
ছবি: ইসো/ ডিজিটাল স্কাই সার্ভে ২

৬. মহাবিশ্বের রং

মহাবিশ্বের গড় রং বের করছেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা। সেটি সাদার কাছাকাছি, তবে ধূসর নয়। বিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের সেই রঙের নাম দিয়েছেন ‘কসমিক লাতে’।

টিকটিকি

৭. প্রাণীভেদে সময়ের ধারণা ভিন্ন

বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। ধরুন, আপনি এক ঘণ্টা ধরে কোনো একটা কাজ করছেন। কুকুর বা বিড়ালের কাছে মনে হবে তা ১ ঘণ্টার চেয়ে বেশি। স্যালাম্যান্ডার বা টিকটিকির কাছে তা মনে হবে আরও দীর্ঘ সময়। কারণ, প্রাণীভেদে সময়ের ধারণা আলাদা হয়।

৮. মাথা কাঁটা মোরগ বেঁচে ছিল ১৮ মাস

ঘটনাটি ঘটে ১৯৪০ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে। একটা মোরগ জবাই করার পরও কিছুতেই মরছিল না। এমনকি ১৮ মাস বেঁচেছিল সেই মোরগ। আশ্চর্যজনকভাবে সেই মোরগের মস্তিষ্কের বেশিরভাগ কার্যকর অংশ ছিল মস্তিষ্কের খানিকটা নীচের দিকে। ফলে মাথা কেটে ফেলার পরও ওটার মস্তিষ্কের কার্যক্রম সচল ছিল। যেটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সেরেও উঠেছিল।

৯. মানুষের দাম ১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা!

আপনার শরীরে যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলোর দাম সর্বোচ্চ ১ লাখ ১৬ হাজার ইউরো বা প্রায় ১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা হতে পারে! আপনার যে এত দাম, আগে জানতেন?

শিল্পীর কল্পনায় ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও নানান অণুজীব

১০. সবখানে শুধু ব্যাকটেরিয়া আর ব্যাকটেরিয়া

বিশ্বে যত ব্যাকটেরিয়া আছে, সেগুলো যদি একটার পর একটা সাজানো হয়, তাহলে দৈর্ঘ্য হবে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের সমান।

সূত্র: সায়েন্স ফোকাস 

