নোবেল ২০২৫
আজ নোবেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
চলতি বছরের নোবেল বিজয়ীদের হাতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। সুইডেনের রাজধানী স্টকমহোমের স্টকহোম কনসার্ট হলে ১০ ডিসেম্বর, বুধবার বাংলাদেশ সময়ে রাত ৯টায় আয়োজিত হবে এ অনুষ্ঠান। এ সময় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব, সাহিত্য এবং অর্থনীতিতে নোবেল জয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন সুইডেনের বর্তমান রাজা ষোড়শ কার্ল গুস্তাভ। এর তিন ঘণ্টা আগে, সন্ধ্যা ৬টায় শান্তিতে নোবেল জয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।
চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারে ছিল নতুনের সুর। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারে জয় হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এক নতুন শাখার! এবছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন গবেষণায়। তিন মার্কিন বিজ্ঞানী জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ. দ্যভোরে এবং জন মার্টিনিসকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানী সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন এবং ওমর এম ইয়াঘিকে। ‘ধাতব-জৈব কাঠামো’ বা ‘মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক’ নামে নতুন একধরনের আণবিক কাঠামো আবিষ্কারের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও নতুন দিনের ছাপ স্পষ্ট। পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স তথা শরীরের রোগ প্রতিরোধক কোষ জীবাণুদের আক্রমণ করতে গিয়ে যেন নিজের টিস্যু বা অঙ্গকে আক্রমণ না করে, সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার জন্য এ শাখায় নোবেল পেয়েছেন দুই মার্কিন এবং একজন জাপানিজ বিজ্ঞানী । তাঁরা হলেন মেরি ব্রুনকো, ফ্রেড রামসডেল এবং শিমন সাগাগুচি।
এ ছাড়া সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হাঙ্গেরি কথাসাহিত্যিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। আর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জোয়েল মোকিয়র ও লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের অধ্যাপক ফিলিপ আগিয়োঁ এবং ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পিটার হাউইট। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে। ভেনেজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং একনায়কতন্ত্র থেকে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে রূপান্তরের জন্য তাঁর অক্লান্ত লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসাবে দেওয়া হয়েছে এ পুরস্কার।
সাধারণত এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা দেন নোবেল ফাউন্ডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান। এ বছর বর্তমান চেয়ারম্যান অস্ট্রিড সোডারবার্গ উইডিং এ স্বাগত বক্তব্য দেবেন।
প্রতিবছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিবসে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বিজয়ীদের হাতে। চলতি বছর প্রত্যেক বিভাগের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা পাবেন একটি নোবেল মেডেল, একটি সনদপত্র এবং মোট ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা। ২০২৩ সালে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০ মিলিয়ন ক্রোনা থেকে বাড়িয়ে ১১ মিলিয়ন করা হয়েছে। যেসব বিভাগে একাধিক নোবেলজয়ী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা ভাগ হয়ে যাবে। বর্তমান বাজারে এর মান প্রায় ১০ লাখ ৬৭ হাজার মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মূদ্রায় যা প্রায় ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকা।