ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে কীভাবে সাহায্য করবেন
গরমের দিনে সুইমিং পুলে বা ছুটির দিনে সমুদ্র সৈকতে সময় কাটাতে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু এই আনন্দের মুহূর্তে হঠাৎ বিপদ নেমে আসতে পারে। চোখের সামনে হঠৎ কাউকে ডুবে যেতে দেখলে কী করবেন? সব জায়গায় তো লাইফগার্ড নাও থাকতে পারে। এমন জরুরি পরিস্থিতিতে আপনি কি শুধু দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, নাকি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে চেষ্টা করবেন জীবন বাঁচাতে?
অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, ডুবে যাওয়ার সময় সবাই ‘বাঁচাও বাঁচাও’ বলে চিৎকার করে। আসলে বেশিরভাগ সময়ই বাঁচাও বলার সময় থাকে না। খুব দ্রুত ডুবে যায় অনেকে। তাই এমন শব্দহীন বিপদকে কীভাবে চিনতে পারবেন, তা জানা জরুরি। সঠিক সময়ে সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকর উপায়ে কীভাবে সাহায্য করবেন, সে কৌশলগুলো জানা থাকলে হয়তো বিপদে পড়া ব্যক্তিকে আপনিও বাঁচাতে পারবেন।
আবহাওয়া খারাপ হলে, পানির তীব্র স্রোত থাকলে বা কোনো অসুস্থতা দেখা দিলে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সাঁতারুরাও বিপদে পড়তে পারেন। একটি ট্র্যাজেডি ঘটতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।
ডুবে যাওয়ার সময় একজন মানুষ যে আসল কষ্ট পায়, তা সিনেমা বা নাটকে দেখানো ছবির মতো নাটকীয় হয় না। যখন কেউ সত্যি ডুবে যেতে থাকে, তখন সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়। মাথা পেছনের দিকে কাত হয়ে যেতে পারে। মুখ হাঁ করে খোলা থাকতে পারে, এমনকি ভেজা চুল হয়তো ঢেকে দিতে পারে তার মুখ। ডুবে যাওয়া ব্যক্তি পানির মধ্যে এমনভাবে থাকে যেন মনে হয় স্থির বা জমে গেছে।
এমন ব্যক্তিকে হয়তো দেখা যাবে সে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে, কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না। অথবা কিছুক্ষণ পর পর তার মাথাটা পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে। তার চোখ দেখে মনে হবে যেন কাঁচের মতো নিষ্প্রাণ বা অন্যমনস্ক। অনেক সময় মুখ বা ফুসফুসে পানি ঢুকে যেতে পারে।
ডুবে গেলে যা করবেন
১. ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে বাঁচাতে গেলে সবার আগে আপনার নিজের জীবন রক্ষা করা জরুরি। কারণ আপনি নিজেই বিপদে পড়লে অন্য কাউকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। তাই এই ক্ষেত্রে প্রথমে সরাসরি পানিতে না নেমে, পানি থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে থেকে লম্বা কোনো জিনিস ব্যবহার করে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। তারপর সেই জিনিসটি ধরে তাঁকে নিজের দিকে টেনে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।
২. ডুবে যাওয়া ব্যক্তি যদি বেশি দূরে থাকে এবং নাগাল না পান, তাহলে তাকে লক্ষ্য করে একটি ভাসমান জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। এরকম ভাসমান জিনিস হতে পারে রেসকিউ টিউব, রিং বয় কিংবা সুইমিং পুলের ‘নুডল’। সবচেয়ে ভালো হয় যদি সেই ভাসমান বস্তুর সঙ্গে একটি দড়ি বাঁধা থাকে, যা ধরে আপনি পরে সেই ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে আনতে পারবেন। আশেপাশে যদি ছোট কোনো নৌকা পাওয়া যায়, তাহলে সেই নৌকায় করেও সাবধানে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।
৩. অন্য সব উপায় যদি ব্যর্থ হয়, তবে শেষ চেষ্টা হিসেবে আপনি নিজেই পানিতে নামতে পারেন। তবে আপনি প্রশিক্ষিত সাঁতারু হলেই এমনটা করতে পারেন। মনে রাখবেন, ডুবে যাওয়া ব্যক্তি খুব আতঙ্কিত থাকে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাকেও ডুবিয়ে দিতে পারে। যদি পানিতে নামতেই হয়, তবে সেই ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তার কাছে যান। এরপর ‘ক্রস-চেস্ট ক্যারি’ নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করুন। আপনার একটি হাত দিয়ে তাঁর বুকের ওপর এবং বগলের নিচ দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরুন। এভাবে ধরলে তার মাথা পানির ওপরে থাকবে এবং তিনি চাইলেও আপনাকে আঁকড়ে ধরতে বা জাপটে ধরে বিপদে ফেলতে পারবে না।
সমুদ্র সৈকতে যদি কাউকে বিপদে দেখেন, তবে সবার আগে লাইফগার্ডকে খবর দিন। এরপর সমুদ্রের বিপজ্জনক স্রোত বা টান থেকে সাবধান থাকুন। হাতের কাছে লাইফ রিং বা রেসকিউ টিউবের মতো কোনো ভাসমান জিনিস থাকলে তা ব্যবহার করুন। ডুবে যাওয়া ব্যক্তির কাছে পৌঁছে, ভাসমান বস্তুটি তার বগলের নিচে এবং বুকের ওপর শক্ত করে আটকে দিন। তারপর তীরের দিকে আসতে আসতে সাহায্যের জন্য অন্যদের সংকেত দিন। মনে রাখবেন, নিজের নিরাপত্তা সবার আগে। পরিস্থিতি খুব বিপজ্জনক হলে বা সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকলে কখনোই নিজে উদ্ধারের চেষ্টা করবেন না।
পানি থেকে কাউকে নিরাপদে তোলার পর যদি দেখেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে সময় নষ্ট না করে সিপিআর শুরু করুন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ডুবে যাওয়ার পর কিছু মানুষের মধ্যে বিলম্বিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, বিপদ কাটানোর কিছুক্ষণ পরেও তাদের শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হতে পারে। হতে পারে কাশি বা বুকে ব্যথা। এমন কোনো সমস্যা দেখলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তাররা তখন দরকার হলে তাঁকে অক্সিজেন দিতে পারেন বা ফুসফুসের অবস্থা বোঝার জন্য করতে পারেন এক্স-রে। মনে রাখবেন, এমন কঠিন মুহূর্তে শান্ত থেকে বুদ্ধি করে কাজ করলে একটি জীবন বাঁচানো সম্ভব।
মনে রাখবেন:
ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে বাঁচাতে সবার আগে নিজের জীবন রক্ষা করা জরুরি।
ডুবে যাওয়া ব্যক্তি বেশি দূরে থাকলে তাকে লক্ষ্য করে একটি ভাসমান জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন।
‘ক্রস-চেস্ট ক্যারি’ পদ্ধতি ব্যবহার করে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি বাঁচানোর চেষ্টা করুন।
পানি থেকে কাউকে নিরাপদে তোলার পর তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সময় নষ্ট না করে সিপিআর শুরু করুন।
সমুদ্র সৈকতে কাউকে বিপদে দেখলে সবার আগে লাইফগার্ডকে খবর দিন।