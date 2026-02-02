পোকা দমনে ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং
রাইস ইকোসিস্টেমে শত শত প্রজাতির পোকামাকড় বা আর্থোপড বাস করে। এরা নিজেদের জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্য নানা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। কেউ তৃণভোজী, কেউ পরভোজী, কেউবা আবার পরজীবী হিসেবে কাজ করে। এই বিশাল পোকামাকড়ের দলের মধ্যে যারা সরাসরি ধানগাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের ক্ষতিকর পোকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্রির কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীরা ধানের ২৩২ ধরনের ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে ২০ থেকে ৩৩ প্রজাতির পোকা বাংলাদেশে ধানের মারাত্মক ক্ষতি করে। এসব পোকার আক্রমণের কারণে বোরো মৌসুমে ১৫ শতাংশ, আউশে ২৪ শতাংশ এবং আমনে ১৮ শতাংশ ফলন কমে যায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে, বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৩৭ শতাংশ ধান নষ্ট হয়। বাংলাদেশে তিন মৌসুম মিলিয়ে গড়ে প্রায় ১৮ শতাংশ ফলন কমে শুধু এ কারণে।
তবে নির্দিষ্ট কিছু রোগের তীব্র আক্রমণ হলে ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যেতে পারে। আশার কথা হলো, ধানক্ষেতে ক্ষতিকর পোকাদের প্রাকৃতিকভাবে দমানোর ব্যবস্থাও আছে। ক্ষতিকর পোকাগুলো বিভিন্ন ধরনের পরভোজী ও পরজীবী পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে এদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আটকে যায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পায়। ধানক্ষেতে এমন ৩৭৫ ধরনের উপকারী বা বন্ধু পোকা রয়েছে।
ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এমন একটি আধুনিক পদ্ধতি, যেখানে প্রকৌশল প্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে পোকা দমন করা হয়। এর মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। সহজ কথায়, এই পদ্ধতিতে উপকারী পোকামাকড়ের জন্য খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ধানক্ষেতের আইলে ফুলের মধু দেয় এমন বিভিন্ন শাক-সবজি, ফল ও ফুলের চাষ করে বন্ধু পোকাদের ডেকে আনা হয়। এই বন্ধু পোকারাই তখন ক্ষতিকর পোকাদের খেয়ে ফেলে। এই পদ্ধতিটিকেই ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।
যেমন ধানক্ষেতের আইলে গাঁদা, কসমস, সূর্যমুখী কিংবা শিম, মুগডাল, তিল ও তিসির মতো ডাল ও তেলজাতীয় ফসল লাগানো হয়। এসব ফুলের মধু ও আশ্রয় বন্ধু পোকাদের বাঁচিয়ে রাখে। বাদামি গাছফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং, পাতামোড়ানো পোকা ও মাজরাপোকার মতো ক্ষতিকর পোকাদের শত্রু হলো এই বন্ধু পোকারা। এরা ফুলের মধু খেয়ে শক্তি পায় এবং ক্ষতিকর পোকাদের দমন করে।
ফলে বিষাক্ত কীটনাশক ছাড়াই নিরাপদ ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং ফলনেও কোনো ঘাটতি হয় না। অর্থাৎ ধানের জমির আইলে ফুলের চাষ করে প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা দমনের এই কৌশলই ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীরা ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বোরো মৌসুমে ধানের প্রধান শত্রু পোকা দমনের জন্য গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা ধানের জমির আইল ফসল হিসেবে গাঁদা, কসমস ও সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে ক্ষতিকর পোকা দমনে সাফল্য পেয়েছেন। বর্তমানে ধান চাষ অনেকটাই অতিরিক্ত কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল, যা পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি।
এই বিপদ থেকে বাঁচতে বিকল্প পদ্ধতি দরকার। ব্রির বিজ্ঞানীরা গাজীপুরে ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে কীটনাশক ছাড়াই পোকা দমনে সফল হয়েছেন। জমির আইলে রঙবেরঙের মধুসমৃদ্ধ ফুল চাষ করলে বন্ধু পোকাগুলো সেখানে আশ্রয় নেয় এবং দ্রুত বংশবিস্তার করে। কৃষকেরা এই পদ্ধতিতে ধানের জমির পতিত আইলে ফুল, ডাল ও তেলজাতীয় শস্য চাষ করে বাড়তি আয়ও করতে পারেন।
অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি থেকে উপকারী পোকা কমে গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ধানের চারা রোপণের পর ৩০-৪০ দিন জমিতে কীটনাশক না দিলে উপকারী পোকার সংখ্যা বাড়ে। এরা ক্ষতিকর পোকাকে এমনভাবে দমন করে যে অর্থনৈতিক ক্ষতির ভয় থাকে না। ধানের জমিতে ক্ষতিকর পোকা আসামাত্রই আইলের ফুলে থাকা বন্ধু পোকারা তা বুঝতে পারে এবং আক্রমণ করে। তারা ক্ষতিকর পোকাকে সরাসরি খেয়ে ফেলে অথবা তাদের ডিমের ওপর নিজেদের ডিম পেড়ে ধ্বংস করে দেয়।
উদাহরণ হিসেবে ট্রাইকোগ্রামা জহিরি নামে একটি পরজীবী পোকার কথা বলা যায়। এই পোকা ধানের পামরি পোকার ডিমের মধ্যে নিজের ডিম পেড়ে শতকরা ৮৭ ভাগ পামরি পোকার ডিম নষ্ট করে দেয়।
গত এক দশকে ভিয়েতনাম, চীন ও ফিলিপাইনে মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই পদ্ধতিতে ধানের পোকা দমনে ব্যাপক সফলতা পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ার চালর্স স্টার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিওফ গুর চার বছর ধরে এশিয়ার এই তিনটি দেশে ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছেন।
তাঁর গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, এই পদ্ধতিতে ধানের ক্ষতিকর পোকা ৫০ শতাংশ দমন করা সম্ভব। একই সঙ্গে কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা ৭০ শতাংশ কমানো যায় এবং ধানের ফলন ৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে মাটিতে বসবাসকারী পোকার সংখ্যা বাড়ে। এতে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।
বাংলাদেশের ধানের জমিগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এখানে এই পদ্ধতির সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ব্রির গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, তার তুলনায় যেসব ক্ষেতের আইলে ফুলগাছ আছে, সেখানে উপকারী পোকা ও পরজীবীর সংখ্যা বেশি।
চারবার কীটনাশক দিয়ে যে ফলন পাওয়া যায়, আইলে ফুলগাছ লাগিয়ে একই ফলন পাওয়া সম্ভব। তাই কৃষকেরা কীটনাশক ব্যবহার না করে আইলে গাঁদা, কসমস বা সূর্যমুখী লাগিয়ে খরচ কমাতে পারেন এবং পরিবেশও রক্ষা করতে পারেন।
এ ছাড়া তিল, লতানো শিম ও মুগডালের চাষ করে শস্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়তি আয়ও করা সম্ভব। তবে এই পদ্ধতি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাঁদের কীটনাশক ব্যবহার থেকে বিরত রাখাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি ‘কীটনাশকের ঝুঁকি নিরসন’ শীর্ষক এক সেমিনারের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বালাইনাশকের বর্তমান বাজার প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। গত ৫ বছরেই এর ব্যবহার বেড়েছে ৮১.৫ শতাংশ। ১৯৭২ সালে যেখানে বালাইনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার মেট্রিক টন, ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার মেট্রিক টনে।
ধান আমাদের প্রধান ফসল হওয়ায় এর বেশিরভাগই ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি ভাতনির্ভর বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। এ ক্ষেত্রে ব্রি উদ্ভাবিত ইকো-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিটি হতে পারে গেম চেঞ্জার। সরকারের উচিত এই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করা এবং মাঠপর্যায়ে এটি জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া।