আরও বেশি কুইজ ও ধাঁধা চাই
প্রতিদিন যখন নতুন কিছু জানার তৃষ্ণা নিয়ে বসি, তখন তোমার পাতাগুলো খুলেই যাত্রা শুরু করি। বিজ্ঞানচিন্তা আমাকে শিখিয়েছে যে বিজ্ঞান শুধু তথ্য নয়, এটা এক বিশাল কৌতূহলের মহাবিশ্ব। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় অংশ কুইজ আর ধাঁধা! এই ছোট ছোট বুদ্ধির খেলাই আমার মনে তৈরি করে উত্তেজনার ঢেউ, জাগিয়ে তোলে ভাবনার বিস্ফোরণ। তাই আমি বিজ্ঞানচিন্তায় আরও বেশি বেশি কুইজ ও ধাঁধা চাই। তুমি নিশ্চয়ই আমার এই আবদার পূরণ করবে। বিদায়।
রেদুয়ান ইসলাম রুমান, অষ্টম শ্রেণি, পঞ্চগড় বিষ্ণু প্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়