প্রতি মাসে বিজ্ঞানচিন্তার অপেক্ষায় থাকি

প্রতি মাসে বিজ্ঞানচিন্তার অপেক্ষায় থাকি
আমি তোমার খুব বেশি পুরোনো পাঠক নই। ২০২৫ সাল থেকে তোমাকে পড়া শুরু করেছি। এরপর থেকে বিজ্ঞানচিন্তাকে মনে হয় আমার সঙ্গী। আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে বিজ্ঞানচিন্তা হাতে নিয়ে দেখি ম্যাগাজিনটা গোয়েন্দা ধাঁধা, কুইজসহ নানা আয়োজনে সমৃদ্ধ। তোমাকে হাতে পেয়ে আনন্দে ভরে ওঠে আমার মন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আমি গড়ে তুলতে চাই বিশ্বজগতে। আর আমার সহায়ক বন্ধু হিসেবে কাজ করে আমার প্রিয় এই সঙ্গীটি। আমি এখন প্রতি মাসে বিজ্ঞানচিন্তার অপেক্ষায় থাকি। মাত্র অল্প কয়েক মাসেই বিজ্ঞানচিন্তা হয়ে গেল আমার প্রিয় সঙ্গী।
শীমা ইসলাম, চিলাহাটি গালর্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী