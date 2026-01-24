যুক্তি দিয়ে মুক্তি দিন ৪ বন্দিকে

মজার গণিত
যুক্তি দিয়ে মুক্তি দিন ৪ বন্দিকে
কল্পনার রাজ্যে আপনাকে স্বাগতম। ধরা যাক, চারজন বন্দি এক অদ্ভুত পরীক্ষায় পড়েছে। তাদের সামনে জীবন-মরণের প্রশ্ন। জেলার সাহেব এক কঠিন শর্ত দিয়েছেন। শর্তটা হলো, তাদের মাথায় পরানো টুপির রং যদি অন্তত একজন সঠিকভাবে বলতে পারে, তবেই সবার মুক্তি। আর ভুল বললে? সে কথা না হয় বাদই থাক!
আসুন, দৃশ্যটা একটু ভালোভাবে মাথায় গেঁথে নিই। চারজন বন্দি যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪। একটি লাইনে তারা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মাঝখানে আছে একটি দেওয়াল।
বন্দি ১: সবার পেছনে দাঁড়িয়েছে। সে তার সামনের ২ ও ৩নং বন্দিকে দেখতে পাচ্ছে।
বন্দি ২: মাঝখানে। সে শুধু তার সামনের ৩নং বন্দিকে দেখছে।
বন্দি ৩: দেওয়ালের ঠিক সামনে। সে সামনে শুধু দেওয়াল দেখছে, কোনো মানুষকে নয়।
বন্দি ৪: দেওয়ালের ওপাশে, একদম আলাদা। সেও কাউকে দেখছে না।
তাদের জানানো হয়েছে, মোট ৪টি টুপি আছে। ২টি লাল ও ২টি নীল। কে কোন রঙের টুপি পরেছে, তা কেউ জানে না। নিয়ম খুব কড়া, কেউ পেছনে তাকাতে পারবে না, ইশারা করতে পারবে না এবং নিশ্চিত না হয়ে মুখও খুলবে না। ধরে নিন, তারা প্রত্যেকেই তুখোড় বুদ্ধিমান। এখন প্রশ্ন হলো, এই চারজনের মধ্যে কে সবার আগে নিজের টুপির রং সঠিকভাবে বলে সবাইকে মুক্ত করবে? এবং কীভাবে?
সমাধান
এখানে মূল চাবিকাঠি হলো নিশ্চুপ থাকা। বিষয়টি একটু ধাপে ধাপে ভাবুন। সবার প্রথমে মনোযোগ দিন বন্দি ১-এর দিকে। সে তার সামনের দুজনকে (বন্দি ২ ও ৩) দেখছে। ধরুন, আমাদের এই সিনারিওতে বন্দি ৩-এর মাথায় লাল টুপি এবং বন্দি ২-এর মাথায় নীল টুপি আছে। বন্দি ১ সেটা দেখছে।
বন্দি ১ যদি দেখত তার সামনের দুজনের মাথায় একই রঙের টুপি (ধরুন দুটোই লাল বা দুটোই নীল), তবে সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেত তার নিজের টুপিটা অন্য রঙের। কারণ মোট টুপির দুটো লাল আর দুটো নীল। সামনের দুটো লাল হলে তারটা অবশ্যই নীল হতো। সে তখন চিৎকার করে উত্তর দিয়ে দিত। কিন্তু ১ নম্বর বন্দি চুপ করে আছে। সে কোনো কথা বলছে না। তার এই চুপ করে থাকাটাই হলো এই ধাঁধার সবচেয়ে বড় ক্লু!
এবার আসি বন্দি ২-এর কথায়। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পার হওয়ার পরেও পেছনের ১ নম্বর বন্দি যখন কোনো কথা বলল না, তখন তার তুখোড় মগজ সচল হলো। সে ভাবল, ১ নম্বর বন্দি চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয়ই সে আমাদের দুজনকে (২ ও ৩) একই রঙের টুপি পরতে দেখছে না। তার মানে, আমার এবং আমার সামনের জনের (বন্দি ৩) টুপির রং অবশ্যই আলাদা।
লজিকটা বুঝতে পারছেন? ১ নম্বর চুপ থাকার মানেই হলো ২ ও ৩-এর টুপি আলাদা রঙের। এবার বন্দি ২ তার নিজের চোখের সামনে দেখল। সে দেখছে তার সামনের জন, অর্থাৎ বন্দি ৩-এর মাথায় লাল টুপি। ব্যাস, অঙ্ক মিলে গেল! বন্দি ২ নিশ্চিত হয়ে গেল যে, যেহেতু ৩-এর টুপি লাল এবং ১ নম্বর চুপ ছিল (মানে তাদের রং আলাদা), তাই তার নিজের টুপি অবশ্যই নীল হতে হবে! সে চিৎকার করে বলল, আমার টুপি নীল!
এভাবেই তার উপস্থিত বুদ্ধিতে বেঁচে গেল চারজনের প্রাণ। লজিকের খেলাটা এখানেই। মাঝে মাঝে কথা না বলাটাও অনেক বড় তথ্য দেয়, যদি আপনি সেটা ধরার মতো বুদ্ধিমান হন!