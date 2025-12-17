কাঁচের গ্লাস ভাঙলে কত টুকরো হবে, তাতেও লুকিয়ে আছে গণিতের সূত্র

কাঁচের গ্লাস ভাঙলে কত টুকরো হবে, তাতেও লুকিয়ে আছে গণিতের সূত্র
বসন্তের এক বিকেলে খোলা জানালার পাশে টেবিলের ওপর রাখা সুন্দর একটা ফুলদানি। তাতে তাজা গোলাপ। হঠাৎ একঝলক দমকা বাতাস এল, আর ফুলদানিটা পড়ে গেল। ব্যাস! ফুলদানিটা মেঝেতে পড়ে চুরমার।
মেঝেজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলোর দিকে তাকালে কী মনে হয়? মনে হয় সব এলোমেলো, তাই না? কোনোটা বড়, কোনোটা মাঝারি, আবার কোনোটা একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে চরম বিশৃঙ্খলা মনে হতে পারে। কিন্তু ফ্রান্সের গবেষকরা বলছেন—না! এই ভাঙাচোরার মধ্যেও প্রকৃতি এক দারুণ গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।
ফ্রান্সের এইক্স-মার্সেই ইউনিভার্সিটির গবেষক ইমানুয়েল ভিলারমাক্স এক অদ্ভুত দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি বলছেন, কোনো কিছু যখন ভেঙে যায়, তখন সেটা নিজের ইচ্ছামতো ভাঙে না। এর পেছনে কাজ করে মহাবিশ্বের এক অমোঘ নিয়ম, যার নাম এনট্রপি।
সহজ কথায়, এনট্রপি মানে হলো বিশৃঙ্খলার পরিমাপ। মহাবিশ্ব সব সময় চায় সবকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকুক। ভিলারমাক্সের থিওরি হলো, যখন কোনো বস্তু ভাঙে, তখন সেটি এমনভাবেই টুকরো টুকরো হয়, যাতে সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলা বা ম্যাক্সিমাম এনট্রপি তৈরি করা যায়।
ভিলারমাক্সের থিওরি হলো, যখন কোনো বস্তু ভাঙে, তখন সেটি এমনভাবেই টুকরো টুকরো হয়, যাতে সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলা বা ম্যাক্সিমাম এনট্রপি তৈরি করা যায়।
বিজ্ঞানীরা শুধু খাতা-কলমে হিসাব করেই থেমে থাকেননি। তাঁরা রীতিমতো চিনির দলা আছাড় মেরে ভেঙে পরীক্ষা করেছেন! ফলাফল কী? তাঁরা দেখেছেন, ভাঙা টুকরোগুলোর আকার বা সাইজ একটা নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে। একে বলা হয় ‘পাওয়ার ল’।
নিয়মটা একটু বুঝিয়ে বলি। একটা জিনিস ভাঙলে বড় টুকরোর চেয়ে ছোট টুকরোর সংখ্যা বেশি হবে। এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বড় টুকরো কয়টা হবে আর ছোট টুকরো কয়টা, এই অনুপাতটা একটা নির্দিষ্ট গাণিতিক গ্রাফ বা কার্ভ মেনে চলে। হোক সেটা কাঁচের গ্লাস, মাটির হাঁড়ি কিংবা চিনির দলা—সবার ভাঙার স্টাইল এই একই সূত্রের সুতোয় গাঁথা!
তবে সব নিয়মেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। গবেষকরা বলছেন, এই সূত্র কঠিন বা ভঙ্গুর জিনিসের ক্ষেত্রে জাদুর মতো কাজ করে। কিন্তু খুব নরম প্লাস্টিক বা বিশেষ কিছু তরল পদার্থ ভাঙার সময় এই নিয়ম মানে না। সেগুলো একটু বেশিই সুশৃঙ্খলভাবে ভাঙে।
ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বা বস্তুবিজ্ঞানে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এখন আগে থেকেই ধারণা করতে পারবেন, কোনো উপাদান ভেঙে গেলে তার ধ্বংসাবশেষ কেমন হবে।