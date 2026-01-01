অন্যান্য

ডিসেম্বর মাসের সর্বাধিক পঠিত লেখাগুলো দেখে নিন

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক

ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানচিন্তায় সর্বোচ্চ পঠিত ১০টি লেখা লিংকসহ আছে এখানে। একনজরে সেগুলো দেখে নিন।

বিদ্যুতের তারে ঝুলে থাকা রঙিন বলগুলো কী কাজে লাগে

অনেক দেশে বিদ্যুতের তারে এ ধরনের বল দেখা যায়
ছবি: শাটারস্টোক

মাঝেমধ্যে তারগুলোর ওপর বড় বড় কমলা, লাল, হলুদ বা সাদা রঙের বল ঝুলে থাকে? এই বলগুলোর কাজ কী?

বিস্তারিত

নিউটন যা পড়তেন, তার সবই মনে রাখতেন কীভাবে

একবার নিউটনের গবেষণাগারে মোমবাতির আগুনে তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি ও গবেষণাপত্র পুড়ে গিয়েছিল। তখন সবাই হায়! হায়! করলেও নিউটন নাকি ছিলেন খুবই শান্ত। তিনি মোটেও বিচলিত হননি। কারণ, বইগুলোতে যা লেখা ছিল, তার সবই নাকি তাঁর মাথায় ছিল!

বিস্তারিত

যে গণিত জানলে ডিকশনারির যেকোনো শব্দ বলে দেওয়া যাবে

তোমার হাতে একটা ডিকশনারি আছে। ওটা তোমার বন্ধুর হাতে দাও। এবার ওকে কিছু গাণিতিক নির্দেশনা দিতে হবে। আর তারপরই সে ডিকশনারির যে শব্দই মনে মনে পড়বে, তুমি তা বলে দিতে পারবে। যেন গাণিতিক টেলিপ্যাথি!

বিস্তারিত

যে গাণিতিক সমস্যার সমাধান হলে নড়বড়ে হয়ে যাবে বিশ্বের অর্থনীতি

গণিতের জগতে অনেক সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলেও কিছু কিছু প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। গণিতবিদেরা এগুলো নিয়ে বারবার ভাবেন এবং নতুন নতুন উপায় খুঁজে সমাধান করার চেষ্টা করেন। সে রকম একটা সমস্যা...

বিস্তারিত

সোনা ভেবে রাখলেন পাথর, পরে দেখা গেল তা সোনার চেয়েও দামি

মেরিবোরো উল্কাপিণ্ডের ভর থেকে কেটে নেওয়া একটি অংশ
ছবি: ভিক্টোরিয়া জাদুঘর

ডেভিড পাথরটা খোলার জন্য কী করেননি? প্রথমে পাথর কাটার করাত দিয়ে চেষ্টা করলেন, কাজ হলো না। তারপর ব্যবহার করলেন ড্রিল মেশিন। কিন্তু তাতেও সফল হলেন না। বাধ্য হয়ে পাথরটাকে অ্যাসিডে চুবিয়ে রাখলেন, যদি গলে যায়! শেষমেশ বিশাল হাতুড়ি দিয়ে ওটার গায়ের জোরে জোরে পেটালেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পাথরের গায়ে একটা ফাটলও ধরল না! কেন জানেন? কারণ, ওটা কোনো সাধারণ পাথর ছিল না।

বিস্তারিত

পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক গাছটিকে কেটে ফেলেছিলেন এক বিজ্ঞানী, সেই ভুলের মাশুল আজও গুনছে পৃথিবী

গাছের আসল অবস্থানে যা অবশিষ্ট আছে, তা কেবল একটি অস্পষ্ট গুঁড়ি
ছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স

মানুষ মাত্রই ভুল হয়। আমরা সবাই জীবনে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা নিয়ে পরে আফসোস করতে হয়েছে। কিন্তু ভাবুন তো, আপনি যদি অজান্তেই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক জীবটিকে মেরে ফেলেন?

বিস্তারিত

সুপারমুন কী, কেন দেখা যায়: আজ দেখা যাবে বছরের শেষ ‘কোল্ড সুপারমুন’

সুপারমুন
ওয়্যার্ড ডটকম

সুপারমুন এমন একটি পূর্ণিমা, যখন চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে। এবার আরেকটু গভীরে যাওয়া যাক। আমরা জানি, চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। কিন্তু এই ঘোরার পথটা বা কক্ষপথ পুরোপুরি গোল নয়, বরং অনেকটা ডিমের মতো বা উপবৃত্তাকার। ফলে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ কখনো পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে, আবার কখনো অনেক দূরে চলে যায়।

বিস্তারিত

কাক প্রায় ১৭ বছর ধরে রাগ পুষে রাখতে পারে

কাক এমন এক প্রাণী, যে কিনা দীর্ঘ সময় ধরে রাগ পুষে রাখতে পারে
ছবি: শাটারস্টক ডটকম

 কাক বাঁচে ৮ বছর, আর রাগ মনে রাখে ১৭ বছর! এর মানে হলো, যে কাকটার সঙ্গে তুমি খারাপ ব্যবহার করেছিলে, সে মরে যাওয়ার পরেও ওর নাতি-পুতিরা তোমাকে চিনে রাখবে এবং সুযোগ পেলেই ঠোকর মারবে। মানে বংশপরম্পরায় এরা শত্রু চিনে রাখে।

বিস্তারিত

১৫ বছরেই কোয়ান্টাম ফিজিকসে পিএইচডি করেছে বেলজিয়ামের এক শিক্ষার্থী

বেলজিয়ামের লিটল আইনস্টাইন লরেন্ট সিমন্স

১৫ বছর বয়সী এই কিশোরকে ডাকা হচ্ছে ‘বেলজিয়ামের লিটল আইনস্টাইন’। সম্প্রতি সে ইউনিভার্সিটি অব অ্যান্টওয়ার্প থেকে পিএইচডি থিসিস ডিফেন্ড করেছে। তাও আবার কোয়ান্টাম ফিজিকসে! সম্ভবত এই কিশোরই এখন বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী ব্যক্তি, যে পদার্থবিজ্ঞানের এই জটিল শাখায় ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করল।

বিস্তারিত
১০

হীরের বৃষ্টি ঝড়া লেবু আকৃতির অদ্ভুৎ গ্রহ খুঁজে পেয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ 

শিল্পীর কল্পনায় পিএসআর জে২৩২২-২৬৫০বি গ্রহের ছবি
ছবি: নাসা

গ্রহ সাধারণত গোল হয়। পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি গ্রহ তো প্রায় গোলগালই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এবার এমন এক গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন, যেটা গোল নয়। এটা দেখতে অবিকল একটা লেবু বা রাগবি বলের মতো চ্যাপ্টা!

বিস্তারিত
অন্যান্য থেকে আরও পড়ুন