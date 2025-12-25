ডিসেম্বর মানে ১০, কিন্তু ক্যালেন্ডারে কেন ১২ নম্বর মাস
ডেকা মানে দশ, অথচ ডিসেম্বর কেন ১২ নম্বর মাস? একই দশা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরেরও! ক্যালেন্ডারের এই অদ্ভুত গোলমালের পেছনে কাদের হাত আছে? কীভাবে দুই মাস যোগ হয়ে পুরো বছরের হিসাব উল্টে গেল? ইতিহাসের সেই মজার গল্প…
ছোটবেলায় জ্যামিতি পড়ার সময় ডেকাগন শব্দটা শুনেছেন? এর মানে হলো ১০ বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্র। আবার অলিম্পিকে ডেকাথলন মানে ১০টি খেলার সমষ্টি। ইংরেজিতে ডিকেড মানে এক দশক বা ১০ বছর। শব্দগুলোর দিকে ভালো করে তাকালে দেখবেন, সবগুলোর ইংরেজি বানানের শুরুতেই আছে Dec বা Deca। ল্যাটিন ভাষায় এই Decem মানে ১০। তাই প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিকভাবেই মাথায় আসে—বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরের শুরুতে যেহেতু Dec আছে, তাহলে এই মাস কেন বছরের ১০ নম্বর মাস না হয়ে ১২ নম্বর মাস হলো?
শুধু ডিসেম্বর নয়, এই গোলমালটা কিন্তু সেপ্টেম্বর, অক্টোবর আর নভেম্বরের ক্ষেত্রেও আছে! ল্যাটিন Septem মানে ৭, কিন্তু সেপ্টেম্বর হলো ৯ নম্বর মাস। Octo মানে ৮, কিন্তু অক্টোবর হলো ১০ নম্বর মাস। আর Novem মানে ৯ হলেও এটি ১১ নম্বর মাস।
গণিতের এই সোজা হিসাবটা ক্যালেন্ডারে এসে এমন জগাখিচুড়ি পাকাল কেন? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় তিন হাজার বছর আগে, রোমান সাম্রাজ্যের শুরুতে।
আজ আমরা যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি, তার আদি জনক বলা যেতে পারে রোমের প্রথম রাজা রোমুলাসকে। ইতিহাসবিদদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দিকে (আনুমানিক ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) রোমুলাস একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, রোমুলাসের সেই বছর ১২ মাসে হতো না, হতো মাত্র ১০ মাসে!
রোমানরা মনে করত, শীতকালে যেহেতু কোনো ফসল ফলে না, যুদ্ধও করা যায় না, তাই এই সময়ের দিন-তারিখ গুনে লাভ কী?
রোমুলাসের ক্যালেন্ডার শুরু হতো মার্চ মাস থেকে। কারণটা ছিল খুব প্র্যাকটিক্যাল। মার্চ বা মার্টিয়াস ছিল যুদ্ধদেবতা মার্সের মাস। শীত শেষে বরফ গললে এই সময় থেকেই রোমানরা আবার কৃষিকাজ এবং যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করত। সেই ১০ মাসের তালিকাটা ছিল এ রকম: ১. মার্টিয়াস (মার্চ) ২. এপ্রিলিস (এপ্রিল) ৩. মাইয়াস (মে) ৪. জুনিয়াস (জুন) ৫. কুইন্টিলিস (ল্যাটিন ৫ থেকে) ৬. সেক্সটিলিস (ল্যাটিন ৬ থেকে) ৭. সেপ্টেম্বর (ল্যাটিন ৭ থেকে) ৮. অক্টোবর (ল্যাটিন ৮ থেকে) ৯. নভেম্বর (ল্যাটিন ৯ থেকে) এবং ১০. ডিসেম্বর (ল্যাটিন ১০ থেকে)।
খেয়াল করে দেখুন, এই তালিকায় নামের সঙ্গে সংখ্যার মিল একদম পারফেক্ট! ডিসেম্বর তখন সত্যিই ১০ নম্বর মাস ছিল। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। ১০ মাসে বছর শেষ হওয়ার পর দেখা গেল বছরের বাকি দিনগুলোর কোনো হিসাব নেই! রোমুলাসের ক্যালেন্ডারে ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পর এবং মার্চ শুরু হওয়ার আগে প্রায় ৫০ থেকে ৬১ দিনের একটা গ্যাপ ছিল।
রোমানরা মনে করত, শীতকালে যেহেতু কোনো ফসল ফলে না, যুদ্ধও করা যায় না, তাই এই সময়ের দিন-তারিখ গুনে লাভ কী? এই সময়টাকে তারা ক্যালেন্ডারের বাইরে একটা নামহীন সময় হিসেবে ফেলে রেখেছিল।
রোমুলাসের পর রোমের রাজা হন নুমা পম্পিলিয়াস। তিনি এসে বললেন, এভাবে বছরের একটা সময়কে হিসাবের বাইরে রাখা বোকামি! তিনি ঠিক করলেন, ওই শীতের সময়টাকে ক্যালেন্ডারের ভেতরে আনবেন। তিনি তখন দুটি নতুন মাস যোগ করলেন—জানুয়ারি (Ianuarius) এবং ফেব্রুয়ারি (Februarius)। প্রথমে এই মাস দুটিকে বছরের শেষে রাখা হতো, কিন্তু পরে কোনো একসময়, সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের দিকে এগুলোকে বছরের শুরুতে নিয়ে আসা হয়।
আর ঠিক এখানেই গণ্ডগোলটা বেধে গেল! জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি যখন ১ ও ২ নম্বর মাস হিসেবে সামনে বসে পড়ল, তখন বাকি সব মাস গেল দুই ধাপ পিছিয়ে। ৭ নম্বরের সেপ্টেম্বর হয়ে গেল ৯ নম্বর মাস। তেমনি ১০ নম্বরের ডিসেম্বর গিয়ে পড়ল ১২ নম্বর মাসে!
রোমান রাজাদের সামান্য আলসেমির কারণে গত তিন হাজার বছর ধরে আমরা ভুল নামের এক ক্যালেন্ডার নিয়ে ঘুরছি। ইতিহাস মাঝেমধ্যে বড় অদ্ভুত, তাই না?
সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, রোমানরা মাসগুলোর অবস্থান বদলালেও অলসতা করে আর নামগুলো বদলায়নি! তারা হয়তো ভেবেছিল, নামে কি আসে যায়!
এরপর কেটে গেছে অনেক বছর। জুলিয়াস সিজার এসে চন্দ্রপঞ্জিকা বাদ দিয়ে সৌরপঞ্জিকা চালু করলেন। একে আমরা এখন বলি জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। তিনি নিজের নামে কুইন্টিলিস মাসের নাম পাল্টে রাখলেন জুলাই। তাঁর পরে সম্রাট অগাস্টাস সেক্সটিলিস মাসের নাম পাল্টে রাখলেন আগস্ট। কিন্তু তাঁরাও সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাসগুলোর ওই ভুল নাম আর ঠিক করার প্রয়োজন মনে করেননি।
সবশেষে ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ক্যালেন্ডারকে আরও নিখুঁত করতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করেন। সেই ক্যালেন্ডার আমরা আজও ব্যবহার করি। তিনি লিপ ইয়ারের জটিল হিসাব ঠিক করলেন, ইস্টার সানডের তারিখ ঠিক করলেন, এমনকি ক্যালেন্ডার ঠিক করতে গিয়ে ১৫৮২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১০টি দিন গায়েবও করে দিলেন! কিন্তু এত বড় বড় অঙ্ক মেলাতে পারলেও, তিনিও ওই ছোট ভুলটা শুধরানোর চেষ্টা করেননি।
