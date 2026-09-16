ওজোন স্তর ও আমাদের ভবিষ্যৎ
সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করে, গাছপালাকে নতুন জীবন দেয় এবং খাদ্যশৃঙ্খলকে সচল রাখে। কিন্তু এই আলোকের উৎসেই লুকিয়ে রয়েছে এক অদৃশ্য বিপদ, যার নাম অতিবেগুনি বা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি। প্রকৃতি এই বিপজ্জনক শক্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে গড়ে তুলেছে একটি অদৃশ্য ঢাল-ওজোন স্তর। অণু পর্যায়ে এটি মাত্র তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সংমিশ্রণে তৈরি এক অতি সাধারণ গ্যাস হলেও, পুরো জীবজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এর ভূমিকা অতুলনীয়। প্রতি বছর ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন স্তর দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য শুধু এই বায়বীয় আবরণটির গুরুত্ব স্মরণ করা নয়, বরং মানুষের কৃতকর্ম কীভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে তা অনুধাবন করা।
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের গৃহস্থালি ও শিল্পকারখানায় নিয়ে আসে নানা বিস্ময়কর বিপ্লব। শীতলীকরণ যন্ত্র বা রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার এবং এরোসল ক্যান মানুষের জীবনকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে। কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্যের নেপথ্যে লুকিয়ে ছিল ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি নামক রাসায়নিক যৌগ। বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হওয়ার পর এই হালকা গ্যাসগুলো যখন ওজোন স্তরে পৌঁছায়, তখন সূর্যরশ্মির প্রভাবে তাদের অণু ভেঙে শক্তিশালী ক্লোরিন পরমাণু নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটিমাত্র মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু এক লাখের বেশি ওজোন অণুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর সুরক্ষাবলয়ে ফাটল ধরে এবং অ্যান্টার্কটিকার আকাশে এক বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে 'ওজোন হোল' নামে পরিচিতি পায়।
ওজোন স্তরের সংকট উন্মোচিত হওয়ার পর বিশ্বনেতারা এবং বিজ্ঞানীরা ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মোনট্রিয়াল শহরে ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা মোনট্রিয়াল প্রোটোকল নামে পরিচিত।
ওজোন স্তরের এই ক্ষয় কেবল বিজ্ঞানের গবেষণাগারের কোনো জটিল বিষয় নয়, এটি সরাসরি প্রতিটি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। সুরক্ষাবলয় পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীতে নেমে আসা ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের ত্বকের ক্যানসার ও চোখের ছানি পড়ার হার বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, যার ফলে ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো অতি ক্ষুদ্র প্রটোজোয়া ও প্লাঙ্কটন, যা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ জলজ খাদ্যশৃঙ্খল এক মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়ে।
বিজ্ঞান কেবল সমস্যা চিহ্নিত করে থেমে থাকে না, সমাধানের পথও দেখায়। ওজোন স্তরের সংকট উন্মোচিত হওয়ার পর বিশ্বনেতারা এবং বিজ্ঞানীরা ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মোনট্রিয়াল শহরে এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা মোনট্রিয়াল প্রোটোকল নামে পরিচিত। এই চুক্তির অধীনে ক্ষতিকর সিএফসি ও অন্যান্য ওজোন-ক্ষয়কারী গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার ধাপে ধাপে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ব রাজনীতির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের যৌথ প্রয়াসে পরিবেশ সংরক্ষণের এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ক্ষতিকর গ্যাসের ব্যবহার কমে আসায় ওজোন স্তরের ক্ষত আস্তে আস্তে নিরাময় হতে শুরু করেছে।
সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো অতি ক্ষুদ্র প্রটোজোয়া ও প্লাঙ্কটন, যা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ জলজ খাদ্যশৃঙ্খল এক মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়ে।
তবে এই সুসংবাদে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ওজোন স্তরের স্বাভাবিক নিরাময় প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই বইয়ের পড়া হিসেবে নয়, বরং ব্যবহারিক জীবনে পরিবেশবান্ধব শক্তি গ্রহণ এবং পরিবেশ ক্ষতিকর প্রযুক্তির বর্জনে সোচ্চার হতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক তথ্য ও সচেতনতা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই হলো আজকের দিনের অঙ্গীকার। প্রকৃতির এই অদৃশ্য ঢালকে অক্ষত রাখতে পারলেই কেবল নিশ্চিত হবে মানুষের সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ।