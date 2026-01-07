২০২৬ সালে মুক্তি পাবে যে ১০ ধামাকা সায়েন্স ফিকশন মুভি

স্ট্রিমিং সার্ভিস দিনদিন জনপ্রিয় হলেও বড় পর্দার সিনেমার জাদু এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন ভক্তদের জন্য সিনেমা হলই যেন এখনো মূল ভরসা। ২০২৬ সালটা তাদের জন্য হতে যাচ্ছে এক বিশাল ধামাকা!
দীর্ঘ ৭ বছরের বিরতি ভেঙে বড় পর্দায় ফিরছে স্টার ওয়ার্স। জেমস গানের হাত ধরে ডিসি ইউনিভার্সের সুপারগার্ল পাড়ি জমাচ্ছে মহাকাশে। ডেনিস ভিলেনুভ আমাদের আবারও নিয়ে যাবেন রুক্ষ বালির গ্রহ আরাকিসে। আর মার্ভেল ভক্তদের জন্য তো থাকছে বছরের সেরা চমক রবার্ট ডাউনি জুনিয়র! তবে আয়রনম্যান হয়ে নয়, অন্য কোনো চরিত্রে।
চলুন একনজরে দেখে নিই, ২০২৬ সালে কোন ১০টি সায়েন্স ফিকশন মুভি আসতে চলেছে।
ডেনিস ভিলেনুভ তাঁর মরুভূমির ট্রিলজি শেষ করছেন এই মুভি দিয়ে। পল অ্যাট্রেডিস এখন মহাবিশ্বের সম্রাট, কিন্তু তার ক্ষমতা ধরে রাখা কি এত সহজ হবে? ১২ বছরের টাইম জাম্প থাকছে গল্পে। ফ্লোরেন্স পিউ ও জেন্ডায়ার সঙ্গে এবার ভিলেন স্কাইটেল হিসেবে যোগ দিচ্ছেন রবার্ট প্যাটিনসন।
ডুন এবং অ্যাভেঞ্জার্স মুভির মুক্তির দিন খেয়াল করেছেন? ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬। একই দিনে এই দুটি বিগ বাজেটের মুভি মুক্তি পেলে বক্স অফিসে যে বিশাল যুদ্ধ লাগবে, তা বলাই বাহুল্য। দেখা যাক, কে জিতে নেয় দর্শকদের মন!
মার্ভেল ভক্তদের জন্য বছরের সেরা ধামাকা অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে! রুশো ব্রাদার্স আবারও পরিচালকের চেয়ারে। ক্রিস ইভান্স, ক্রিস হেমসওয়ার্থের মতো পুরোনোরা তো আছেনই, সঙ্গে এক্স-মেন সিরিজের প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট ও ইয়ান ম্যাককেলেনও যোগ দিচ্ছেন। আর হ্যাঁ, রবার্ট ডাউনি জুনিয়রও ফিরছেন, তবে এবার তিনি আয়রন ম্যান নন, বরং ভয়ংকর ভিলেন ডক্টর ডুম!
সুপারম্যান-এর ক্লার্ক কেন্টের মতো সোজা পথে পৃথিবীতে আসেনি কারা সুপারগার্ল। ক্রিপটনের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে ফেরা এই সুপারহিরো এবার মহাকাশজুড়ে এক এপিক জার্নিতে বের হবে। মিলি অ্যালকক থাকছেন সুপারগার্লের ভূমিকায়, সঙ্গে ভিনগ্রহের বাউন্টি হান্টার লোবো হিসেবে দেখা যাবে জেসন মোমোয়াকে।
খেলনাগুলো এবার মহাকাশে যাচ্ছে না, তবে গল্পে থাকছে প্রায় ৫০টি বাজ লাইটইয়ার! উডি ফিরে এসেছে হারানো খেলনাদের উদ্ধার করতে। আর প্লে-রুমে নতুন ঝামেলা নিয়ে আসছে লিলি প্যাড নামে এক ব্যাঙমুখী ট্যাবলেট।
এলিয়েন নিয়ে মুভি বানাতে স্টিভেন স্পিলবার্গের জুড়ি মেলা ভার। তবে এই মুভি নিয়ে তিনি খুব গোপনীয়তা বজায় রাখছেন। তবে গল্পের ব্যাপারে কিছুটা আঁচ পাওয়া গেছে। এলিয়েনরা কিছু নির্দিষ্ট মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জানায়, তারা সবার সামনে আসবে। এই পরিণতি সামলানো যে মানুষের জন্য কতটা কঠিন হতে পারে, তা বোঝাই যায়! এমিলি ব্লান্ট একজন আবহাওয়াবিদের চরিত্রে থাকবেন। তিনি লাইভ টিভিতে এলিয়েনদের ভাষায় কথা বলা শুরু করেন!
১৯৮৭ সালের ব্যর্থতার পর এবার ম্যাটেল কোম্পানি খুব সিরিয়াস। বাম্বলবি খ্যাত পরিচালক ট্রাভিস নাইট এবার হি-ম্যানের জগত ইটার্নিয়াকে আনছেন পর্দায়। হি-ম্যান হিসেবে থাকছেন নিকোলাস গ্যালিটজিন। আর ভিলেন স্কেলেটর হিসেবে দেখা যাবে জ্যারেড লেটোকে।
২০১৯ সালের পর এই প্রথম স্টার ওয়ার্স ফিরছে সিনেমা হলে। ডিজনি প্লাসের জনপ্রিয় সিরিজ দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান এবার বড় পর্দায় দেখা যাবে। বাউন্টি হান্টিং ছেড়ে দিন জারিন আর তার আদুরে সঙ্গী গ্রোগু এবার নিউ রিপাবলিকের হয়ে কাজ করবে। পেদ্রো প্যাসকেল তো আছেনই, সিগোর্নি উইভারকেও দেখা যাবে এক বিশেষ চরিত্রে।
স্ট্রিট ফাইটার-এর আগেই মারপিট শুরু করছে মর্টাল কমব্যাট ২। আগের সিনেমার সাফল্যের পর এবার যোগ দিচ্ছেন কার্ল আরবান। তিনি অভিনয় করবেন নব্বইয়ের অ্যাকশন স্টার জনি কেজের চরিত্রে। পৃথিবীকে বাঁচাতে শাও কানের এলিয়েন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাঁকে।
প্রথম মারিও মুভির বিশাল সাফল্যের পর এবার তারা পাড়ি জমাচ্ছে মহাকাশে। মারিও, লুইজি, প্রিন্সেস পিচ ও টোড এবার বাউসার জুনিয়রের মুখোমুখি হবে। ক্রিস প্র্যাট ও আনিয়া টেলর-জয় তো থাকছেনই, সঙ্গে এলিয়েন প্রিন্সেস রোজালিনা হিসেবে যোগ দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন মারভেল খ্যাত ব্রি লারসন।
দ্য মার্শিয়ান খ্যাত অ্যান্ডি উইয়ারের নতুন উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে এই মুভি। সূর্য এক রহস্যময় জটিলতায় আক্রান্ত, পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। শিক্ষক থেকে নভোচারী হওয়া রায়ান গসলিংয়ের কাঁধে পুরো পৃথিবীকে বাঁচানোর দায়িত্ব। মহাকাশে তিনি একা নন, রকি নামে এক এলিয়েন ইঞ্জিনিয়ারও আছে একই মিশনে। এই দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দার বন্ধুত্বই কি বাঁচাতে পারবে পৃথিবীকে?