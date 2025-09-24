ঝটপট কুইজের ১৪তম পর্বের বিজয়ী হলেন যিনি

ঝটপট কুইজের ১৪তম পর্বের বিজয়ী হলেন যিনি
অনুষ্ঠিত হলো ঝটপট কুইজের বিজয়ী বাছাই লটারি। ২৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিজ্ঞানচিন্তা কার্যালয়ে লটারির মাধ্যমে ঝটপট কুইজের ১৪তম পর্বের বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীর ঠিকানায় শিগগিরই পৌঁছে যাবে একটি বই পুরস্কার।
এ লটারির সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সহকারী সম্পাদক আদনান মুকিত ও সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার এবং সহসম্পাদক কাজী আকাশসহ আরও অনেকে।
এর আগে, ১৮ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ঝটপট কুইজের ১৪তম পর্ব প্রকাশ করা হয় বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইটে। এই পর্বে কয়েক শ পাঠক অংশগ্রহণ করেন। সঠিক উত্তর দিয়েছেন ১০০ ভাগ পাঠক। তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজন বিজয়ী বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ী হয়েছেন চট্টগ্রামের রাঙামাটি পার্বত্য জেলার তুষিত তপস্বী চাকমা।