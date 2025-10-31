জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে বিজয়ী হলেন যারা

জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব
জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৮টায় ঢাকার সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শুরু হয় এই উৎসব। চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্বের পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ১৫টি প্রজেক্টে মোট ৩১ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১৫ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১৫ জনসহ মোট ৩০ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি বিশেষ কুইজে ১৪ জন, সুডোকুতে ৩ জন এবং রুবিকস কিউবে ৩ জনকে বিজয়ী করা হয়।
জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে প্রজেক্ট বিজয়ী
১. আরীব বিন ফারুক, সাইম ইবনে সারওয়ার, দশম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা
২. এস.এম. সাইফান শাফি, দশম শ্রেণি, ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল
৩. রায়িন আর রাদ, দশম শ্রেণি, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা
৪. সিদ্ধার্থ প্রামাণিক, সামিত ওয়াশি, নাবিল হাসান, অষ্টম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী
৫. এস এম আলিউল হোসাইন ইশান, তাহমিদ হাসান, দশম শ্রেণি, যশোর শিক্ষাবোর্ড গভ. মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যশোর
৬. মো. আবরার জাওয়াদ আদিল, রনক আনজুম সাজিদ, নবম শ্রেণি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা
৭. নুসরাত জাহান, জুবায়রা জেবিন, লাবিবা লামিশা, নবম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম
৮. সিন্দীদ হোসেন চৌধুরী, ষষ্ঠ শ্রেণি, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, চট্টগ্রাম
৯. হাসিফ আলম, মো. মাহিন শাহরিয়ার, সিফাত উল্লাহ, অষ্টম শ্রেণি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
১০. তাসনিয়া তাহরিন, সুবাইতা আহমেদ ও রাফিউজ্জামান রুহান, দশম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর
১১. শাহারিন রাইহান, মারজুক রশিদ, নবম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা
১২. ওয়াসফিয়া আলিশা, দশম শ্রেণি, বজলুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
১৩. আরাফাত বিন আজম, ষষ্ঠ শ্রেণি, নেভি অ্যাঙ্কোরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
১৪. দ্বীপ বিশ্বাস, রায়ান আহমেদ নিবির ও রাহাত ইসলাম, গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাই স্কুল, ঢাকা
১৫. মো. নিরব হোসেন, তানজীম তালুকদার, মো. সৌরব হোসেন, নবম শ্রেণি, শেরে-ই-বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা
জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে মাধ্যমিক কুইজে বিজয়ী
১. মো: ফাহিম ফয়সাল, এসএসসি ২০২৫, রংপুর জিলা স্কুল
২. রাজর্ষি দাশ গুপ্ত, এসএসসি ২০২৫, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল
৩. মো: রিফাত সময়, এসএসসি ২০২৫, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
৪. শ্রেয়ন্তী চ্যাটার্জী দোলা, এসএসসি ২০২৫, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৫. অর্পন সাহা, ৯ম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল
৬. জায়েদ মুস্তাকিন, ১০ম শ্রেণি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
৭. ঈশান ব্যানার্জি, ৯ম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা
৮. অরিত্র দেবনাথ, ৯ম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল
৯. খান ইহানুল হক, ১০ম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
১০. নির্ণয় নীল পাল, এসএসসি ২০২৫, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল
১১. তাহসিন আহমেদ, ৯ম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা
১২. তানজিম রায়হান, ৯ম শ্রেণি, খুলনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
১৩. সালমুন রহমান (সাদাব), ৯ম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল
১৪. আদর্শ চক্রবর্তী, এসএসসি ২০২৫, গভ. এমসি কলেজ, সিলেট
১৫. অর্জুন রায়, ৯ম শ্রেণি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল
জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে নিম্নমাধ্যমিক কুইজে বিজয়ী
১. ইরাম মাহমুদ রুহান, ৭ম শ্রেণি, পারমাণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
২. তাহমিদ উল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, নাচোল উপজেলা স্কুল, রাজশাহী
৩. দিলশান হোসেন, ৭ম শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল,বরিশাল
৪. শরন্য সাহা, ৮ম শ্রেণি, নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা
৫. তাসাদ্দেক হোসেন, ৮ম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা
৬. সামিয়া রহমান, ৮ম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল
৭. তাহসিন আবির, ৭ম শ্রেণি, অক্সফোর্ড মিশন হাই স্কুল, বরিশাল
৮. জিয়ানা নিশাত সুলতানা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা
৯. আফরা জাহান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
১০. জাকিয়া তাসনিম অদ্রি, ৮ম শ্রেণি, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
১১. আবির চৌধুরী, ৮ম শ্রেণি, সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
১২. দেবজিত দে দীপা, ৮ম শ্রেণি, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
১৩. মাজাহারুল আমিন কিয়াম, ৮ম শ্রেণি, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, সিলেট
১৪. আবদুল্লাহ আল মুহিত, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, নাচোল উপজেলা স্কুল, রাজশাহী
১৫. ইবনুল ইশরাফ সাম্য, ৮ম শ্রেণি, গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাই স্কুল, ঢাকা
জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে বিশেষ কুইজে বিজয়ী
১. তানভির হোসেন. ৮ম শ্রেণি, চ্যাম্পিয়ন একাডেমি, ঢাকা
২. আহমেদ মুস্তাকিম খান, ৩য় শ্রেণি, সিভিল এভিয়েশন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৩. মৌনি জামান রুকান, ৯ম শ্রেণি, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল
৪. সোয়াদ রহমান, দ্বাদশ শ্রেণি, সরকারি সৈয়দ হাতেল আলী কলেজ, বরিশাল
৫. আরীফ বিন ফারুক, ১০ম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ,ঢাকা
৬. আরাফ আবদুল্লাহ তাহাম, ১০ম শ্রেণি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৭. আনিকা তাবাসসুম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, জগদীশ সারস্বত গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল
৮. ঐশী মনজুর, অনার্স ২য় বর্ষ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা
৯. মো. মাহিন জামান,৯ম শ্রেণি, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
১০. দৈবদীপ্ত ভৌমিক,৯ম শ্রেণি, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
১১. মো. আরমান খান অভি, অনার্স প্রথম বর্ষ (গণিত), সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা
১২. ইফতেখার তানভীর, অনার্স চতুর্থ বর্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১৩. আবদুল আহাদ, স্নাতক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৪. অর্পণ দাশ গুপ্ত,জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়