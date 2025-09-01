অন্যান্য

আগস্ট মাসের সর্বাধিক পঠিত লেখাগুলো দেখে নিন

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক

আগস্ট মাসে বিজ্ঞানচিন্তায় সর্বোচ্চ পঠিত ১০টি লেখা লিংকসহ আছে এখানে। একনজরে সেগুলো দেখে নিন...

বিল গেটসের মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও টিকে থাকবে যে তিনটি পেশা

মানুষের সব কাজ হয়তো এআই দখল করতে পারবে না

আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগেও আমরা কল্পনা করতে পারিনি যে একটা মেশিন আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, ছবি আঁকবে, এমনকি কবিতাও লিখবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এআই প্রতিদিন নতুন নতুন কাজ করে আমাদের চমকে দিচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের মাঝে একটা অনেকের মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়—আমাদের চাকরি কি টিকে থাকবে?

ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝখানে মাত্র ১৪ কিলোমিটার জলপথ, সেতু নেই কেন

এই জলপথে এসে মিলে গেছে সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগর (বাংলায় যাকে বলে অতলান্তিক) এবং ভূমধ্যসাগর। মাঝখানে মাত্র ১৪ কিলোমিটার, অথচ এই জায়গায় এতদিনেও কোনো ব্রিজ বানানো হয়নি। বিষয়টা অদ্ভুত না?

বিল গেটস যে ১০ বই পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন

বিল গেটস বিশ্বের অন্যতম সফল মানুষ। তিনি মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা। একই সঙ্গে সমাজসেবকও। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি বই পড়েন। সব ধরনের বই পড়তেই ভালোবাসেন তিনি। তাঁর পছন্দের বইয়ের তালিকা দেখলেই তা বোঝা যায়। এখানে বিল গেটসের পছন্দের ১০টি বই সম্পর্কে জানানো হলো।

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্লভ রক্তের গ্রুপ মিলল ভারতে

 রক্তের চারটা গ্রুপ এ, বি, এবি এবং ও। কিন্তু যদি বলা হয়, এর বাইরে আরও একটা রক্তের গ্রুপ আছে? শুনে অবাক হতে পারেন, কিন্তু ঘটনা সত্যি। আর সেই রক্ত আছে পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষের দেহে। তিনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বাস করেন।

নিউটনের গতির প্রথম সূত্রকে ৩০০ বছর ধরে আমরা ভুলভাবে জেনেছি! 

নিউটন কি তখন ভেবেছিলেন, তার সূত্র প্রকাশের এতদিন পরেও তা নিয়ে বিতর্ক হবে! পৃথিবীর মানুষ টানা তিন শ বছর তাঁর সূত্র ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবে! সেই ভুলটা কী? কেন এই ভুল হলো? 

জিপিটি-৫ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতে নতুন বিপ্লব

জিপিটি-৫ নিয়ে এখন বেশ আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কেন এত আলোচনা? কারণ, এটি আগের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। উত্তরও দিতে পারে অনেক দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে। আগে যেমন চ্যাটবটগুলো মাঝেমধ্যে না জেনেও বানিয়ে বা ভুলভাল উত্তর দিত, নতুন এই মডেল তা কম করে।

ইলন মাস্ক এবং জেনসেন হুয়াংয়ের মতে এআইয়ের এই যুগে যেসব বিষয় পড়া জরুরি

এই মুহূর্তে আমরা খুব অনিশ্চিত এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরও উন্নত হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তি। এর ফলে প্রভাব পড়ছে চাকরির বাজারে, কর্মক্ষেত্রে। অনেকেই শঙ্কিত হচ্ছেন...

প্রতিদিন কয় পা হাঁটলে হৃদরোগসহ ৬টি ভয়ানক রোগের ঝুঁকি কমে

হৃদরোগ, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া, এমনকি ডিমেনশিয়ার মতো রোগেরও ঝুঁকি কমে এই একটি কাজ করলেই! এমন কোনো মহার্ঘ্য বা সর্বরোগের ওষুধ নয়, কোনো জাদুও নয়। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, নিয়ম করে সকালে হাঁটলেই হবে, মুক্তি মিলতে পারে এসব ভয়ংকর রোগের হাত থেকে। কিন্তু কতটা হাঁটবেন? প্রতিদিন কয় পা হাঁটলে এসব রোগের ঝুঁকি কমে?

গণিতভীতি কেন হয়, দূর করার উপায় কী

পরীক্ষার আগে বা বাসায় অঙ্ক করার সময় অনেক শিশুই গণিতভীতিতে ভোগে। মনোবিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে বলেন ‘ম্যাথোফোবিয়া’। বাংলায় একে বলি গণিতভীতি। অনেক অভিভাবক সন্তানের এই ভয়কে পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ার অজুহাত বলে মনে করেন। কিন্তু গবেষণা বলছে, গণিতভীতি একটি বাস্তব সমস্যা এবং এর পেছনে নির্দিষ্ট কিছু কারণও রয়েছে।

১০

হিটওয়েভে মানুষ দ্রুত বুড়ো হয়, বলছে নতুন গবেষণা 

ইদানীং আমাদের দেশের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ৪০ ডিগ্রি সেলসেসিয়াসে পৌঁছে গেছে তাপমাত্রা। সপ্তাহজুড়ে এমন প্রবণতা চলতে দেখা গেছে। এটি মূলত হিটওয়েভ বা তাপদাহের কারণে হয়। অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ তাপমাত্রার সময়কে বলে হিটওয়েভ। 

