প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর লাখ টাকার বইয়ের কুইজে বিজয়ী হলেন যারা

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর লাখ টাকার বইয়ের কুইজে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত লাখ টাকার কুইজের লটারি। ৯ নভেম্বর, রোববার বিকেল ৪টায় বিজ্ঞানচিন্তার কার্যালয়ে এই লটারি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক কাজী আকাশসহ আরও অনেকে।
মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের সহযোগিতায় আয়োজিত বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান কুইজ প্রকাশিত হয় গত ১৭ অক্টোবরের প্রথম আলো ছাপা সংস্করণে। এতে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে মোট ১ লাখ টাকার বই। এ প্রতিযোগিতার বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে।
প্রথম বিজয়ী (২০ হাজার টাকার বই)
মো. আল আমিন ইসলাম, কেরানীপাড়া, রংপুর
দ্বিতীয় বিজয়ী (১২ হাজার টাকার বই)
মো. সিফাত আহমেদ, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ
তৃতীয় বিজয়ী (১০ হাজার টাকার বই)
ফারদীন হোসেন, কাচিঝুলি, ময়মনসিংহ
চতুর্থ বিজয়ী (৫ হাজার টাকার বই)
সামিউল ইসলাম, চারুকলা, রাবি
পঞ্চম বিজয়ী (৩ হাজার টাকার বই)
রোকসানা আক্তার, আফতাবনগর, ঢাকা
আরও ১০০ বিজয়ী (প্রত্যেকে পাবেন ৫০০ টাকার বই)
যায়েদ ইব্রাহীম, রায়পাড়া, খুলনা
জাকিয়া ইফফাত, উত্তরা, ঢাকা
সকাল কান্তি মণ্ডল, সোনাতলা, বাগেরহাট
মাহাবুবুর রহমান, সদর, পাবনা
মিফতাহুল জান্নাত, ডোমার, নীলফামারী
আয়শা বিনতে মজিদ, রাজপাড়া, রাজশাহী
ফারিজ ওয়াসফি, ওয়ারী, ঢাকা
ফয়সাল আবেদী, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
শাহীনিমা শহীদ, বাদুড়তলা, চট্টগ্রাম
ইশমাম ফারদিন, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
সুমাইয়া সিদ্দিকা, কলেজ বাজার, লালমনিরহাট
মো. জুবায়ের ইসলাম, ঝিকরগাছা, যশোর
মোজাফফর রহমান, ছোট বেওড়া, গাজীপুর
মো. সাফাত, নন্দীবাড়ি, ময়মনসিংহ
ইসমাইল, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
সাব্বির মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আবদুল্লাহ আবরার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ইরম জাহান, লালমোহন, ভোলা
খায়রুন্নেছা, রায়সাহেব বাজার, ঢাকা
সাফওয়ান ফারাবী, মুন্সিরহাট, ঠাকুরগাঁও
আয়ান দে, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম
এলানর দাউদ, বারিধারা, ঢাকা
আহনাফ তাহমিদ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
জিনিয়া জাফরিন, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
নুর হুসাইন, মাঝপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
জুবায়ের রেজা, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম
আবদুল আলীম, মধ্যবাড্ডা, গুলশান
রাজীব কুমার, সদর, শেরপুর
রাফাত শাহরিয়ার, রাজপাড়া, রাজশাহী
আসীর ইনতিসার, বকুলতলা, রংপুর
সিয়াম আহমেদ, কুমারপাড়া, রাজশাহী
মিমরা সুমন, রাউজান সদর, চট্টগ্রাম
মোহাম্মদ শাহরিয়ার, সদর, জামালপুর
মুর্তাজা আল সাদিক, আম্বরখানা, সিলেট
প্রত্যুষ কান্তি সাহা, তেজগাঁও, ঢাকা
মো. তাসিন আল শাফি, ধর্মতলা, যশোর
বখতিয়ার হোসেন, কলেজ গেট, টাঙ্গাইল
তানভীর মাহমুদ, সদরঘাট, ঢাকা
অর্চিতা মণ্ডল, শেখ শাহ বাজার, ঢাকা
মো. ওমর তালুকদার, ফরহাদ ক্যাডেট একাডেমি, টাঙ্গাইল
মো. মোকলেছুর রহমান, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর
মোহাম্মদ কায়কোবাদ, স্টাফ কোয়ার্টার, তেজগাঁও
খান আবরার, শহীদ বদিউজ্জামান রোড, ঢাকা
ফিরোজ আলম, সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিস, ফেনী
আদিল আহনাফ, শিমুলতলী, গাজীপুর
মো. ইজাজ ওয়াজেদ, উপশহর, রাজশাহী
প্রীতিলতা সরকার, নামাবাজার, সাভার
মো. মাহাবুবুল ইসলাম, মিরপুর–১০, ঢাকা
মো. রেজাউল ইসলাম, কালকিনি, মাদারীপুর
মো. তাহমিদ ইসলাম, ঝালকাঠি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়
মো. আজিজ মুবতাসিম, ইসলামবাগ, পঞ্চগড়
আব্বাছ উদ্দিন, আজিমপুর, ঢাকা
জাইবুন্নেছা, গোয়ালনগর লেন, ঢাকা
ফারজানা ইসলাম, হাইমচর, চাঁদপুর
গিয়াস উদ্দিন, হাতিরপুল, ঢাকা
এম এ হামিদ, ফার্মগেট, ঢাকা
নওশিন জাহান, মতিহার, রাজশাহী
মো. মীরসাব নূর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ফাইয়াজ ইবনে ফরহাদ, মিরপুর, ঢাকা
রামিসা আনজুম, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও
ফাতিহা আফরিন, পিলখানা, ঢাকা
মো. তাহমিদ হোসেন, উকিলপাড়া, ভোলা সদর
আবরার নুহিন, কামালবাজার, চট্টগ্রাম
মো. আজমাইন ইকতিদার, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রাম
মো. নাফিস আনোয়ার, ভাটার থানা, ঢাকা
মাহদী রহমান, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী
মায়মুন আল আয়ান, মোংলা, বাগেরহাট
মোস্তফা নুরুননবী, সদর, জামালপুর
রুফাইদা, সদর, দিনাজপুর
মোহাম্মদ ইফাজ উদ্দিন, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
সুমাইয়া মেহজাবিন, কৈগাড়ী, বগুড়া
মাহফুজুর রহমান, রাউজান, চট্টগ্রাম
নার্গিস আক্তার, নয়াবাজার, ঢাকা
মুহাইমিনুল ইসলাম, গুহলক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর
উম্মে হাবিবা, চান্দ্রা, চাঁদপুর
আতকিয়া আকিলা, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া
রাফসান সামী, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া
সৌরদ্বীপ, খিলগাঁও, ঢাকা
মো. আবদুল মানিক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
জান্নাতুল মাওয়া, মিরপুর–৬, ঢাকা
রাফসান বিন মাকসুদ, সদর, নড়াইল
জান্নাতুল ফেরদৌস, হাজী ইসমাইল লি., খুলনা
মালিহা মোন্নাফ, পাথাইলকান্দি, টাঙ্গাইল
সাইফুল ইসলাম, জামালখান লেন, চট্টগ্রাম
মো. মুনতাজীর, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম
শরিফুন নাহার, লালমোহন, ভোলা
অভীক হাসান, মিরপুর, ঢাকা
আনাস তানজিম, পূর্ব কাফরুল, ঢাকা
নিহান নুবায়েদ, দয়ালের মোড়, নওগাঁ সদর
সাফিয়া তাসনীম, রুয়েট আবাসিক কোয়ার্টার
শুভজ্যোতি রায়, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
মো. আহনাফ রহমান, ইস্টার্ন ইডেন, ঢাকা
পূজা দাস, নীলফামারী সদর
অভ্রজ্যোতি পোদ্দার, শহীদ রফিক সড়ক, মানিকগঞ্জ
তানজিবা নাওয়াল, আদাবর, ঢাকা
সানজিদা আফরিন, গাবতলী, বগুড়া