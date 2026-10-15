মাটির প্লেটে খাবার খেলে স্বাদ অন্য রকম লাগে কেন
দুপুরে গরম ভাত, মসুর ডাল, আলুভর্তা আর একটু সরিষার তেল দিয়ে মাখানো শাক খেতে বসেছেন। এক দিন খাবারটা খেলেন স্টিলের থালায়, আরেক দিন মাটির তৈরি প্লেটে। খাবার একই, রান্নাও একই। তবু মাটির প্লেটে খেতে বসে মনে হলো, স্বাদটা যেন একটু অন্য রকম! ভাতের গন্ধ, ডালের উষ্ণতা, খাবারের সঙ্গে মাটির পাত্রের স্পর্শ; সব মিলিয়ে খাওয়ার অভিজ্ঞতায় যেন নতুন কিছু যোগ হয়েছে। এমন অনুভূতি কি শুধুই মনের ভুল? নাকি সত্যিই মাটির প্লেটে খাবার খেলে স্বাদ আলাদা মনে হতে পারে?
এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আগে বুঝতে হবে খাবারের স্বাদ আসলে কীভাবে তৈরি হয়। আমরা সাধারণত মনে করি, জিহ্বায় খাবার লাগলেই তার স্বাদ বুঝতে পারি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয়। খাবারের গন্ধ, তাপমাত্রা, গঠন, রং, এমনকি যে পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, সেটিও আমাদের স্বাদ গ্রহণের অভিজ্ঞতায় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে মাটির প্লেটে খাবার খেলে স্বাদ সব সময় বেড়ে যায়, এমন নয়। এর পেছনে কাজ করে কয়েকটি বিষয়।
গ্লেজ হলো পাত্রের গায়ে দেওয়া কাচের মতো একটি আবরণ, যা পৃষ্ঠতলকে মসৃণ করতে এবং পানি শোষণ কমাতে সাহায্য করে। এই পার্থক্যগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সব মাটির প্লেট একই রকম নয়।
মাটির প্লেট আর স্টিলের প্লেটের পার্থক্য
প্রথমেই জানা যাক, এই দুই প্লেটের মধ্যে তফাতটা কী? সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্টিলের প্লেটের ব্যবহার এতটাই স্বাভাবিক যে এ নিয়ে আলাদা করে ভাবি না। স্টিলের প্লেট সাধারণত চকচকে, মসৃণ ও টেকসই। সহজে পরিষ্কার করা যায়, ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কাও কম। ভালো মানের স্টেইনলেস স্টিল সাধারণত খাবারের স্বাদ বা গন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না। তবে স্টিল তাপের ভালো পরিবাহক বলে গরম খাবার রাখলে প্লেটের তাপমাত্রা দ্রুত বদলাতে পারে।
অন্যদিকে মাটির প্লেট তৈরি হয় পোড়ানো মাটি দিয়ে। মাটি বলতে এখানে প্রাকৃতিক খনিজসমৃদ্ধ মাটিকে বোঝানো হচ্ছে, যা পানি মিশিয়ে আকার দেওয়ার পর উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। মাটির ধরন, পাত্র তৈরির পদ্ধতি এবং কত তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়েছে, তার ওপর পাত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। কোনো মাটির প্লেটের গায়ে বিশেষ প্রলেপ বা গ্লেজ থাকে, আবার কোনোটি প্রলেপ ছাড়াই তৈরি হয়।
গ্লেজ হলো পাত্রের গায়ে দেওয়া কাচের মতো একটি আবরণ, যা পৃষ্ঠতলকে মসৃণ করতে এবং পানি শোষণ কমাতে সাহায্য করে। এই পার্থক্যগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সব মাটির প্লেট একই রকম নয়। কোনোটি পানি শোষণ করতে পারে, কোনোটি প্রায় পানি শোষণ করে না। কোনোটি খসখসে, কোনোটি মসৃণ। তাই শুধু মাটির তৈরি বলেই সব প্লেটের তাপ পরিবহন বা খাবারের সঙ্গে আচরণ একই হবে, এমন নয়।
স্টিল ও মাটির প্লেটের আরেকটি পার্থক্য হলো তাপ পরিবহনের ক্ষমতা। স্টিল তাপ দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু মাটির তৈরি পাত্র সাধারণত স্টিলের তুলনায় তাপের দুর্বল পরিবাহক। তবে এর অর্থ এই নয় যে মাটির প্লেটে খাবার সব সময় বেশি গরম থাকবে।
মাটির ধরন, পাত্র তৈরির পদ্ধতি এবং কত তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়েছে, তার ওপর পাত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। কোনো মাটির প্লেটের গায়ে বিশেষ প্রলেপ বা গ্লেজ থাকে, কোনোটি প্রলেপ ছাড়াই তৈরি হয়।
খাবারের স্বাদ কি শুধু জিহ্বায় তৈরি হয়
পাকা আম খেয়েছেন নিশ্চয়ই। আমের মিষ্টি স্বাদ জিহ্বা বুঝতে পারে। কিন্তু আমের পরিচিত সুগন্ধও এর স্বাদ উপভোগ করার বড় অংশ। নাক বন্ধ করে আম খেলে মিষ্টি লাগবে ঠিকই, কিন্তু আমের প্রকৃত স্বাদ ও সুগন্ধ পাওয়া কঠিন হবে। কারণ, খাবারের স্বাদ বুঝতে জিহ্বার পাশাপাশি নাকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জিহ্বা মিষ্টি, টক, নোনতা, তিতা ও উমামির মতো মৌলিক স্বাদ শনাক্ত করে। উমামি হলো প্রোটিনসমৃদ্ধ অনেক খাবারে পাওয়া একধরনের সুস্বাদু স্বাদ। অন্যদিকে খাবার থেকে বের হওয়া বিভিন্ন গন্ধের অণু নাকের ঘ্রাণগ্রাহক কোষকে উদ্দীপ্ত করে। মস্তিষ্ক এই সংকেতগুলো একত্র করে খাবারের পরিচিত স্বাদ ও সুগন্ধ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে।
এ ছাড়া খাবারের তাপমাত্রা, মুখের ভেতরে খাবারের গঠন, খাবার কতটা নরম বা মচমচে এবং খাওয়ার সময় কী ধরনের স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে, সেগুলোও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন গরম স্যুপ আর ঠান্ডা স্যুপের উপকরণ একই হলেও দুটির স্বাদ ও সুগন্ধের অনুভূতি এক রকম না-ও হতে পারে। খাবার দেখার পর আমাদের মনে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়, সেটিও প্রভাব ফেলতে পারে। সুন্দরভাবে সাজানো খাবার দেখলে অনেক সময় খাওয়ার আগ্রহ বাড়ে। আবার পরিচিত কোনো পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হলে পুরোনো স্মৃতি বা ঘরোয়া পরিবেশের অনুভূতিও ফিরে আসতে পারে। অর্থাৎ খাবারের স্বাদ শুধু জিহ্বার কাজ নয়; চোখ, নাক, মুখের স্পর্শগ্রাহক এবং মস্তিষ্কের সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় আমরা খাবার উপভোগ করি। মাটির প্লেটে খাবার খাওয়ার সময় এই বিষয়গুলোর কয়েকটি একসঙ্গে কাজ করতে পারে।
সুন্দরভাবে সাজানো খাবার দেখলে অনেক সময় খাওয়ার আগ্রহ বাড়ে। আবার পরিচিত কোনো পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হলে পুরোনো স্মৃতি বা ঘরোয়া পরিবেশের অনুভূতিও ফিরে আসতে পারে।
প্লেটের রং কি স্বাদ বদলে দেয়
ধরুন, সাদা প্লেটে এক বাটি সাদা ভাত রাখা হয়েছে। এবার একই ভাত পরিবেশন করা হলো গাঢ় বাদামি রঙের মাটির প্লেটে। খাবার বদলায়নি, কিন্তু প্লেট বদলে গেছে। গাঢ় রঙের প্লেটে সাদা ভাত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। পাশে হলুদ ডাল, সবুজ শাক আর লাল মরিচের ভর্তা থাকলে রঙের বৈপরীত্য খাবারটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। আমরা সাধারণত কোনো রেস্তোরাঁয় গেলে মেনুতে অনেক সময় খাবারের ছবি দেখে অর্ডার করি। কারণ, খাবার দেখতে আকর্ষণীয় হলে তা আমাদের খাওয়ার প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে। কোনো খাবার দেখতে আকর্ষণীয় হলে আমরা সেটি খাওয়ার আগেই সুস্বাদু হবে বলে ভাবতে পারি। সেই প্রত্যাশা খাবার উপভোগ করার ধরনেও প্রভাব ফেলতে পারে।
খাবারের রং ও পরিবেশনের পাত্রের রং নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পাত্রের রং এবং খাবারের সঙ্গে তার বৈপরীত্য কখনো কখনো স্বাদ উপলব্ধি ও খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা বদলাতে পারে।
মাটির প্লেটের বাদামি, লালচে বা ধূসর রং অনেকের কাছে প্রাকৃতিক ও পরিচিত মনে হয়। এসব রং দেশি খাবারের সঙ্গে মানিয়েও যায়। ফলে ভাত, ডাল, মাছ কিংবা ভর্তা পরিবেশন করলে খাবারটি দেখতে আকর্ষণীয় লাগতে পারে। তবে প্লেটের রং খাবারের রাসায়নিক গঠন বদলে দেয় না। একই ভাত সাদা প্লেটে যেমন থাকে, মাটির প্লেটেও তার উপাদান একই থাকে।
খাবারের রং ও পরিবেশনের পাত্রের রং নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পাত্রের রং এবং খাবারের সঙ্গে তার বৈপরীত্য কখনো কখনো স্বাদ উপলব্ধি ও খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা বদলাতে পারে।
মাটির প্লেট কি খাবারে প্রভাব ফেলে
মাটির প্লেট হাতে নিলে অনেক সময় এর ওজন, পৃষ্ঠতল কিংবা গায়ের গঠন আলাদাভাবে অনুভব করা যায়। কোনো প্লেটের পৃষ্ঠতল খসখসে, আবার কোনোটি গ্লেজের কারণে বেশ মসৃণ। স্টিলের প্লেট সাধারণত মসৃণ ও ঠান্ডা অনুভূত হয়, বিশেষ করে সেটি ঠান্ডা পরিবেশে রাখা থাকলে। মাটির প্লেটের স্পর্শ কেমন লাগবে, তা এর তাপমাত্রা, পুরুত্ব ও পৃষ্ঠতলের ওপর নির্ভর করে। এই স্পর্শের অনুভূতিও খাওয়ার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অংশ। তবে মাটির প্লেটের অমসৃণ পৃষ্ঠতল খাবারকে বেশি সুস্বাদু করে তোলে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। প্লেটের পৃষ্ঠতল আর খাবারের পৃষ্ঠতল এক বিষয় নয়। প্লেট খসখসে হলেই খাবারের স্বাদ বা গঠন বদলে যায় না।
এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। আমরা সাধারণত প্লেট থেকে সরাসরি খাবার খাই না; চামচ, কাঁটাচামচ কিংবা হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলি। ফলে প্লেটের স্পর্শের তুলনায় খাবারের নিজস্ব গঠন, তাপমাত্রা ও গন্ধ স্বাদ উপলব্ধিতে বেশি সরাসরি ভূমিকা রাখে। প্লেটের আকৃতি ও গভীরতা খাবার পরিবেশন সহজ বা কঠিন করতে পারে, আবার খাবার কীভাবে সাজানো হবে, সেটিও বদলাতে পারে। তাই মাটির প্লেটে খেতে ভালো লাগলে সেটি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই ভালো লাগার কারণ শুধু মাটির পৃষ্ঠতল, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। রং, স্পর্শ, পরিবেশ, ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্মৃতি—সব মিলিয়েই পাত্রটি আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।
স্টিলের প্লেট সাধারণত মসৃণ ও ঠান্ডা অনুভূত হয়, বিশেষ করে সেটি ঠান্ডা পরিবেশে রাখা থাকলে। মাটির প্লেটের স্পর্শ কেমন লাগবে, তা এর তাপমাত্রা, পুরুত্ব ও পৃষ্ঠতলের ওপর নির্ভর করে।
তাপের আদান-প্রদান কি স্বাদ বদলায়
গরম ভাত বা তরকারি খেতে বসে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে তার স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতিও কিছুটা বদলে যায়। এর কারণ, তাপমাত্রা খাবারের গন্ধের অণু বাতাসে ছড়ানোর ধরনকে প্রভাবিত করে। অনেক খাবার গরম অবস্থায় বেশি সুগন্ধ ছড়ায়। আবার কিছু খাবার ঠান্ডা অবস্থায় বেশি ভালো লাগে। অর্থাৎ সব খাবারের ক্ষেত্রে একই তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযুক্ত নয়।
এবার ধরা যাক, চুলা থেকে নামানো গরম ভাত প্রথমে একটি ঠান্ডা স্টিলের প্লেটে রাখা হলো। স্টিল তাপের ভালো পরিবাহক হওয়ায় খাবার থেকে কিছু তাপ প্লেটে সঞ্চালিত হতে পারে। প্লেটের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তাপের আদান-প্রদান বদলাতে থাকে। অন্যদিকে মাটির প্লেট সাধারণত তাপের দুর্বল পরিবাহক হওয়ায় একই পরিস্থিতিতে তাপ সঞ্চালনের ধরন আলাদা হতে পারে।
তাপমাত্রা খাবারের গন্ধের অণু বাতাসে ছড়ানোর ধরনকে প্রভাবিত করে। অনেক খাবার গরম অবস্থায় বেশি সুগন্ধ ছড়ায়। আবার কিছু খাবার ঠান্ডা অবস্থায় বেশি ভালো লাগে।
তবে খাবার কত দ্রুত ঠান্ডা হবে, তা শুধু প্লেটের উপাদান দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এখানে উপাদান বলতে প্লেটটি কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি—যেমন স্টিল, মাটি, কাচ বা সিরামিক—তা বোঝানো হচ্ছে। এসব পদার্থের তাপ পরিবাহিতা আলাদা। তাপ পরিবাহিতা হলো কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ কত সহজে চলাচল করতে পারে, তার পরিমাপ। এ ছাড়া প্লেটের পুরুত্ব, খাবারের পরিমাণ, প্লেটের প্রাথমিক তাপমাত্রা, ঘরের তাপমাত্রা এবং প্লেটের সঙ্গে খাবারের সংস্পর্শের ক্ষেত্রফলও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পুরু মাটির প্লেট আর পাতলা মাটির প্লেটের তাপের আদান-প্রদান এক রকম না-ও হতে পারে। একইভাবে আগে থেকে গরম করা প্লেট আর ঠান্ডা প্লেটে খাবার রাখলেও ফল আলাদা হতে পারে।
তাই মাটির প্লেটে খাবার রাখলেই তা স্টিলের প্লেটের তুলনায় বেশি সময় গরম থাকবে, এমন দাবি করা ঠিক নয়। বাস্তবে কোন প্লেটে খাবার কতক্ষণ গরম থাকবে, তা জানতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দুই প্লেটের তাপমাত্রা মেপে তুলনা করতে হবে। তাপমাত্রার এই পার্থক্য খাবারের গন্ধ ও স্বাদ অনুভব করার ধরন বদলাতে পারে, কিন্তু প্লেটের উপাদান নিজে থেকেই খাবারকে বেশি সুস্বাদু করে দেয় না।
মাটির হাঁড়ি সাধারণত স্টিলের হাঁড়ির তুলনায় ধীরে গরম হয়। তবে একবার গরম হলে পাত্রের পুরুত্ব ও গঠনের ওপর নির্ভর করে এটি কিছু সময় তাপ ধরে রাখতে পারে।
মাটির পাত্রে রান্নার রহস্য
এবার আসা যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। মাটির পাত্রে রান্না করা খাবার কেন অনেকের কাছে বেশি সুস্বাদু মনে হয়, তা বোঝার জন্য রান্নার পাত্র আর খাবার পরিবেশনের প্লেটের পার্থক্য বুঝতে হবে। মাটির প্লেটে খাবার পরিবেশন করা আর মাটির হাঁড়িতে খাবার রান্না করা এক নয়। মাটির হাঁড়িতে রান্নার সময় পাত্রের তাপীয় বৈশিষ্ট্য, পুরুত্ব ও আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা খাবারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু রান্না যদি স্টিলের হাঁড়িতে হয় আর তারপর খাবার মাটির প্লেটে পরিবেশন করা হয়, তাহলে রান্নার সময় মাটির পাত্রের এসব বৈশিষ্ট্যের কোনো ভূমিকা থাকে না।
মাটির হাঁড়ি সাধারণত স্টিলের হাঁড়ির তুলনায় ধীরে গরম হয়। তবে একবার গরম হলে পাত্রের পুরুত্ব ও গঠনের ওপর নির্ভর করে এটি কিছু সময় তাপ ধরে রাখতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য ধীর আঁচে রান্নার জন্য কাজে লাগতে পারে। যেমন ডাল, তরকারি কিংবা মাংস দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করলে উপকরণগুলো ধীরে ধীরে নরম হয়। মসলা, পেঁয়াজ, রসুন ও অন্যান্য উপকরণের গন্ধ একে অন্যের সঙ্গে মিশে খাবারের স্বাদকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। এখানে অবশ্য শুধু পাত্র নয়, রান্নার সময় ও তাপমাত্রাও গুরুত্বপূর্ণ। মাংস দীর্ঘ সময় ধরে উপযুক্ত তাপমাত্রায় রান্না করলে এর কিছু শক্ত সংযোজক কলা ভেঙে নরম হতে পারে। আবার সবজি অতিরিক্ত রান্না করলে তার গঠন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ধীর রান্না কিছু খাবারের জন্য উপকারী হলেও সব খাবারের জন্য একই পদ্ধতি সেরা নয়।
মাটির প্লেটে খাবার পরিবেশন করা আর মাটির হাঁড়িতে খাবার রান্না করা এক নয়। মাটির হাঁড়িতে রান্নার সময় পাত্রের তাপীয় বৈশিষ্ট্য, পুরুত্ব ও আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা খাবারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
মাটির হাঁড়ির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কিছু পাত্রের গায়ে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এমন পাত্র কিছুটা পানি শোষণ করতে পারে। রান্নার আগে নির্দেশনা অনুযায়ী পাত্র ভিজিয়ে নিলে এর শোষিত পানি গরম হয়ে বাষ্প তৈরি করতে পারে। ঢাকনা থাকলে হাঁড়ির ভেতরে বাষ্পের একটি অংশ আটকে থাকে। ফলে খাবারের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য হতে পারে। তবে সব মাটির হাঁড়ি ছিদ্রযুক্ত নয়।
গ্লেজ দেওয়া বা বেশি তাপমাত্রায় পোড়ানো পাত্রের পানি শোষণের ক্ষমতা অনেক কম হতে পারে। এই আর্দ্র পরিবেশে ভাত, ডাল, তরকারি কিংবা মাংস রান্না করলে খাবার সহজে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে মাটির হাঁড়িতে রান্না করলেই খাবার বেশি পুষ্টিকর বা সুস্বাদু হবে। রান্নার সময়, তাপমাত্রা, উপকরণ ও পানির পরিমাণের ওপর ফল নির্ভর করে। একই রেসিপি সঠিকভাবে রান্না করলে স্টিলের হাঁড়িতেও সুস্বাদু খাবার তৈরি করা সম্ভব।
মাটির পাত্রে রান্না বা পরিবেশনের ক্ষেত্রে পাত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। বিশেষ করে নিম্নমানের বা সঠিকভাবে পরীক্ষা না করা গ্লেজে সিসা ও ক্যাডমিয়ামের মতো ভারী ধাতু থাকতে পারে।
মাটির পাত্রে কি তেল কম লাগে
মাটির পাত্রে রান্নার একটি প্রচলিত দাবি হলো, এতে কম তেল ব্যবহার করেই সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। কিছু রান্নার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হতে পারে। ঢাকনাযুক্ত পাত্রে আর্দ্রতা ধরে রাখা গেলে খাবার শুকিয়ে যাওয়া ঠেকাতে অতিরিক্ত তেল দেওয়ার প্রয়োজন কমতে পারে। তবে এই সুবিধা নির্ভর করে কী রান্না করছেন এবং কীভাবে করছেন তার ওপর। ধরা যাক, মাটির হাঁড়িতে অল্প পানি দিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে সবজি বা ডাল রান্না করছেন। বাষ্পের কারণে খাবার আর্দ্র থাকতে পারে। কিন্তু একই খাবার যদি ভাজার জন্য তৈরি হয়, তাহলে মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করলেই তেলের প্রয়োজন কমে যাবে, এমন নয়। রান্নার রেসিপি ও পদ্ধতিই এখানে মূল বিষয়।
একইভাবে মাটির পাত্রে রান্না করলেই খাবারের সব পুষ্টি অক্ষত থাকে, এমন দাবিও ঠিক নয়। তাপ ও রান্নার সময়ের কারণে কিছু পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বদলাতে পারে। আবার কিছু পুষ্টি রান্নার ফলে শরীরের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্যও হতে পারে। এসব পরিবর্তন খাবারের ধরন ও রান্নার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে।
আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। মাটির পাত্রে রান্না বা পরিবেশনের ক্ষেত্রে পাত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। বিশেষ করে নিম্নমানের বা সঠিকভাবে পরীক্ষা না করা গ্লেজে সিসা ও ক্যাডমিয়ামের মতো ভারী ধাতু থাকতে পারে। এসব পদার্থ খাবারে মিশে গেলে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই রান্না ও খাবার পরিবেশনের জন্য তৈরি এবং খাদ্য-সংস্পর্শে নিরাপদ বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, এমন পাত্র ব্যবহার করা উচিত।
ঢাকনাযুক্ত পাত্রে আর্দ্রতা ধরে রাখা গেলে খাবার শুকিয়ে যাওয়া ঠেকাতে অতিরিক্ত তেল দেওয়ার প্রয়োজন কমতে পারে। তবে এই সুবিধা নির্ভর করে কী রান্না করছেন এবং কীভাবে করছেন তার ওপর।
মাটির প্লেটে খেলে কি খাবার বেশি স্বাস্থ্যকর হয়
অনেকের ধারণা, মাটির প্লেটে খাবার খেলে খাবার বেশি স্বাস্থ্যকর হয়ে যায়। কিন্তু শুধু প্লেট বদলালে খাবারের পুষ্টিমান বদলে যায় না। খাবার কতটা স্বাস্থ্যকর, তা নির্ভর করে উপকরণ, পুষ্টিমান, রান্নার পদ্ধতি এবং কতটা তেল, লবণ বা চিনি ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর। যেমন এক প্লেট সবজি, ডাল ও ভাত মাটির প্লেটে পরিবেশন করলে তার পুষ্টিগুণ স্টিলের প্লেটে পরিবেশিত একই খাবারের চেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যাবে না। তবে খাবার সুন্দরভাবে পরিবেশন করলে খাওয়ার আগ্রহ বাড়তে পারে। কেউ যদি আকর্ষণীয় পরিবেশনার কারণে বেশি সবজি বা ঘরে তৈরি খাবার খেতে আগ্রহী হন, তাহলে সেটি তাঁর খাদ্যাভ্যাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সেটি প্লেটের মাটি থেকে পুষ্টি পাওয়ার কারণে নয়।
মাটির পাত্রের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খাবার পরিবেশনের জন্য তৈরি নয় এমন সাজসজ্জার পাত্রে খাবার রাখা উচিত নয়। একইভাবে পাত্রে ফাটল থাকলে, গ্লেজ উঠে গেলে বা নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ থাকলে সেটি খাবারের সংস্পর্শে ব্যবহার না করাই ভালো। পাত্রটি খাবারের জন্য উপযুক্ত কি না, তা নির্মাতার নির্দেশনা থেকে দেখে নেওয়া জরুরি।
কেউ যদি আকর্ষণীয় পরিবেশনার কারণে বেশি সবজি বা ঘরে তৈরি খাবার খেতে আগ্রহী হন, তাহলে সেটি তাঁর খাদ্যাভ্যাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।
তাহলে মাটির প্লেটে খেতে এত ভালো লাগে কেন
এবার ফিরে আসি দুপুরের সেই ভাত, ডাল আর আলুভর্তার কথায়। মাটির প্লেটে খাবার খেতে ভালো লাগার পেছনে শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নেই; আমাদের স্মৃতি, অভ্যাস ও সংস্কৃতিরও বড় একটি ভূমিকা থাকতে পারে। গ্রামের বাড়িতে মাটির হাঁড়িতে রান্না, উঠানে বসে খাওয়া কিংবা মাটির সানকিতে ভাত পরিবেশনের দৃশ্য অনেকের কাছে পরিচিত। কারও কাছে এসব শৈশবের স্মৃতি, কারও কাছে পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে মাটির পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হলে সেই পরিচিত পরিবেশের অনুভূতিও ফিরে আসতে পারে। এই মানসিক সংযোগ খাবার উপভোগ করার ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে।
আবার খাবার সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করলে খাওয়ার আগ্রহ বাড়ে। মাটির প্লেটের রং, আকৃতি ও নকশা দেশি খাবারের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়। তবে সবার পছন্দ এক নয়। কেউ মাটির প্লেট পছন্দ করেন, কেউ স্টিলের প্লেটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কারও কাছে কাচ বা চীনামাটির পাত্র বেশি আকর্ষণীয়। কোন পাত্রে খেতে ভালো লাগবে, তা ব্যক্তিগত পছন্দ, অভ্যাস ও পরিবেশের ওপরও নির্ভর করে।
মাটির প্লেটের রং, আকৃতি ও নকশা দেশি খাবারের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়। তবে সবার পছন্দ এক নয়। কেউ মাটির প্লেট পছন্দ করেন, কেউ স্টিলের প্লেটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
তাই মাটির প্লেটে খাবার খেলে স্বাদ অন্য রকম মনে হওয়া মানেই খাবারের রাসায়নিক গঠন বদলে গেছে, এমন নয়। খাবারের তাপমাত্রা, গন্ধ, রং, পরিবেশনের ধরন এবং ব্যক্তিগত প্রত্যাশা একসঙ্গে কাজ করে এই অনুভূতি তৈরি করতে পারে। আবার অনেক সময় খাবার একই রকম সুস্বাদু থাকলেও পরিবেশনের ধরন সেটিকে উপভোগ করার আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।
একই ভাত, একই ডাল, একই তরকারি; তবু প্লেট বদলালে খাওয়ার অনুভূতি কেন বদলে যায়। এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের স্বাদ গ্রহণের জটিল প্রক্রিয়ায়। খাবারের স্বাদ শুধু জিহ্বায় তৈরি হয় না; নাক, চোখ, মুখের স্পর্শগ্রাহক ও মস্তিষ্কও এতে অংশ নেয়। মাটির প্লেটের রং, গঠন, তাপমাত্রা এবং পরিচিত অনুভূতি খাবার উপভোগ করার ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে। তারপরও মাটির প্লেটে সাজানো গরম ভাত, পাশে ডাল আর একটু আলুভর্তা অনেকের কাছে আলাদা আনন্দের। সেই আনন্দের কিছুটা আসে খাবারের গন্ধ ও উষ্ণতা থেকে, কিছুটা আসে রং ও পরিবেশনের ধরন থেকে, আর কিছুটা হয়তো আমাদের স্মৃতি ও অনুভূতি থেকে!