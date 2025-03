অধরা একমেরু চুম্বক

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব স্ট্রিং থিওরি। অনেকের ধারণা, এটি হতে পারে আমাদের সবকিছুর তত্ত্ব। এ তত্ত্বও গাণিতিকভাবে একমেরুর অস্তিত্বের কথা বলে। একইভাবে কসমোলজি বা সৃষ্টিতত্ত্বও একমেরুর কথা বলে। সৃষ্টিতত্ত্ব মূলত মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে। এতেও একমেরুর ধারণা স্পষ্ট। বিজ্ঞানীদের ধারণা, শিশুমহাবিশ্বের পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের আজকের মহাবিশ্ব থেকে অনেকটা ভিন্ন ছিল, অনেক উত্তপ্ত ছিল, তাই সম্ভবত সেই মহাবিশ্বে একমেরু চুম্বকের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

শুধু প্রকৃতিতে নয়, পরীক্ষাগারেও একমেরু চুম্বকের দেখা পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা, যেমন ২০১১ থেকে সার্নের এ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মনোপোল অ্যান্ড এক্সোটিকস ডিটেক্টর অ্যাট দ্য লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার (Monopole and Exotics Detector at the Large Hadron Collider—MoEDAL) নামের এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো একমেরু চুম্বক খুঁজে বের করা। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালনা করেও কোনো সাফল্য পাওয়া যায়নি। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হলো বিজ্ঞানীদের ধারণা, একমেরু চুম্বকের জন্য পরীক্ষাটি পরিচালনা করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তা সার্নের বর্তমান সক্ষমতার বাইরে। সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বললে বিষয়টি আরেকটু ভালোভাবে বোঝা যাবে।