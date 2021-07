দূর থেকে ভুতুড়ে কাণ্ড

কোয়ান্টাম তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ভুতুড়ে বিশ্বাসের ওপরে। যেমন ওয়েভ ফাংশন, অবস্থার জড়াজড়ি (Superposition of states) এবং ওয়েভ ফাংশনের পতন (Collapse of the wave function)। বস্তু ঢেউয়ের মতো আচরণ করে, ওয়েভ ফাংশন হলো সেই ঢেউ। একে বলা হয় সম্ভাবনার ঢেউ। একটি আধুলি ওপরে ছুড়ে দিলে তা ঘুরতে থাকবে, ওর দুটি সম্ভাবনা, হেড এবং টেইল ওয়েভ ফাংশনে জড়াজড়ি করে থাকবে। মাটিতে পড়লে ওর একটা সম্ভাবনাই শুধু বেঁচে থাকবে। দুটি সম্ভাবনা থেকে ওয়েভ ফাংশন একটি সম্ভাবনায় পতিত হয়েছে। ওয়েভ ফাংশনের এক অংশ কাল্পনিক, তাই সরাসরি মাপার উপায় নেই। এসবই ভূতে বিশ্বাস করার মতো। কিন্তু এই ভুতুড়ে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী মারাত্মক নির্ভুল। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা ধরা যাক। ওর সব খবর মিলবে পরমাণুটির ওয়েভ ফাংশনের কাছে। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনটি কয়েকটি কক্ষপথে ঘুরতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্বমতে, ইলেকট্রনটি একই সঙ্গে সব কক্ষপথে ঘোরাঘুরি করে!