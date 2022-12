কোয়ান্টামের জটাজাল

জন ক্লাউসারের পরীক্ষণে যেসব সীমাবদ্ধতা ছিল—যেমন ফিল্টারের অবস্থান আগে থেকে জানা, এসব দূর করার ব্যবস্থা করেন অ্যালান আসপেক্ট। তিনি ফোটন নির্গমনের হার বাড়ানোর পাশাপাশি ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করে ফিল্টারের অবস্থান প্রতি সেকেন্ডে কয়েক লাখ বারের বেশি পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করলেন। আলোর দিক পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করলেন সেকেন্ডে আড়াই কোটি বার। এ পরিবর্তনের ফলে ফোটনগুলো আলোর গতিতে চললেও একটি থেকে অন্যটিতে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে না। ফলে কোনো গুপ্ত চলক থাকলেও তা কাজে লাগবে না। এবারও দেখা গেল, কোয়ান্টামের জটাজালে আবদ্ধ ফোটনগুলো কোয়ান্টাম মেকানিকসের নিয়ম মেনে চলছে।

অ্যালান আসপেক্টের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্টে কোনো ধরনের গুপ্ত চলকের মাধ্যমে কণাগুলো আগে থেকে কোনো তথ্য পেয়ে যায় না। কিন্তু তারপরও বিজ্ঞানীদের সন্দেহ যায় না। এমনও হতে পারে, কণাগুলো আগে থেকেই বুঝে ফেলছে, কীভাবে ডিটেক্টরগুলো কিংবা ফিল্টারগুলোর দিক পরিবর্তন হবে। এই সন্দেহ দূর করার জন্য এগিয়ে এলেন অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী অ্যান্টন জেইলিঙ্গার—তিনিও এবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

অ্যান্টন জেইলিঙ্গারের জন্ম অস্ট্রিয়ায় ১৯৪৫ সালের ২০ মে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি অর্জন করেছেন ১৯৭১ সালে। বর্তমানে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক।

২০১৭ সালে প্রফেসর জেইলিঙ্গারের গবেষক দল মহাকাশের তারার আলো থেকে ভেসে আসা ফোটন কাজে লাগিয়ে বেল’স ইনইকুয়েলিটি পরীক্ষাটি আবার করেন।

প্রফেসর জেইলিঙ্গার বিশেষ ধরনের ক্রিস্টালের ওপর লেজার আলো প্রয়োগ করে ফোটন তৈরি করেন। আবার একই সঙ্গে মহাকাশের দূর নক্ষত্র থেকে ভেসে আসা আলো ফেলার ব্যবস্থা করেন ক্রিস্টালের ওপর। মহাকাশ থেকে ভেসে আসা ফোটনগুলো কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট মেনে চলেছে। তার মানে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জন্য কোনো ধরনের গুপ্ত চলকের দরকার নেই। কিন্তু কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট কীভাবে কাজ করে, তা এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

এই পরীক্ষা করার ২০ বছর আগে কোয়ান্টামের জটাজাল কাজে লাগিয়ে কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন পরীক্ষা করা শুরু করেছেন। যেহেতু কোয়ান্টামের জটাজালে আবদ্ধ কণার একটিকে জানতে পারলে অন্যটি জানা হয়ে যায়, সেহেতু এক প্রান্তের কণার পর কণা সাজিয়ে অন্য প্রান্তে হুবহু কপি করে ফেলা সম্ভব। প্রফেসর জেইলিঙ্গারের দল কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন।

কোয়ান্টামের জটাজালের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এবং কোয়ান্টাম এনক্রিপশনে। তথ্যপ্রযুক্তির এই দুর্বার গতির যুগে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে পড়তে হয় তথ্য চুরি হওয়ার আশঙ্কার কারণে। প্রচলিত ডিজিটাল কম্পিউটারের তথ্যপ্রবাহে তথ্য চুরির হাত থেকে বাঁচতে এবং গোপনীয়তা রক্ষায় যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাতে একই তথ্যের অনেক কপি করে গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে তা সুরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম এনক্রিপশনে কোয়ান্টামের জটাজাল অত্যন্ত জটিল গুপ্ত সংকেত তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করবে, যা চুরি করার কোনো উপায় থাকবে না।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি হবে কোয়ান্টাম প্রযুক্তি—যার অনেক প্রয়োগ আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এই সময় এ বছরের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কোয়ান্টামতত্ত্বের ব্যবহারিক সাফল্যের উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

লেখক: শিক্ষক ও গবেষক, বায়োমেডিকেল ফিজিকস, আরএমআইটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

