কসমিক অ্যালকেমি ও মৌলের রান্নাঘর

বিজ্ঞানীরা শুধু কল্পনায় কোনো সমস্যার সমাধান করে বসে থাকেন না। তার জন্য প্রমাণ চাই হাতে-কলমে। প্রমাণ পেলেই কেবল হয়েলের কথা সঠিক বলে মেনে নেবেন অন্য বিজ্ঞানীরা।

হয়েল আরেক দফা হিসাব কষলেন। উত্তেজিত কার্বনের শক্তি কত হবে, সেটা জানতে চান। তিনি দেখলেন, তাঁর প্রস্তাবিত উত্তেজিত কার্বনের শক্তি সাধারণ কার্বনের তুলনায় ৭.৬৫ মেগাইলেকট্রনভোল্ট বেশি হবে। এবার জানা দরকার, এই উত্তেজিত দশার অস্তিত্ব আসলেই আছে কি না। একটা উপায়ে সেটা করা যেতে পারে বলে মনে হলো হয়েলের। সেটা সঠিক কি না, তা জানতে তিনি ছুটলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা ক্যালটেকে। সেখানে ছিল কেলগ রেডিয়েশন ল্যাবরেটরি। কাজ করতেন উইলিয়াম ফাউলার। বিশ্বের অন্যতম সেরা পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ হিসেবে নাম কামিয়েছেন তিনি। হয়েল ভাবলেন, তাঁকে বলতে হবে।

একদিন ফাউলারের অফিসে ঘুরতে এলেন হয়েল। উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলেন। তাঁকে উত্তেজিত কার্বনের কথা খুলে বললেন। তাঁর কথা শুনে স্বভাবতই বেশ উত্তেজিত হলেন ফাউলার। কারণ, হয়েলের অনুমানের ভিত্তি ছিল খাঁটি যুক্তি, গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান নয়। হয়েল দাবি করলেন, ফাউলার যাতে এই কার্বন খুঁজে তাঁর অনুমান সঠিক বলে প্রমাণ করেন।

হয়েল যে যুক্তি দিয়েছিলেন, সেটাই পরে পরিচিতি পায় অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপল নামে। যুক্তিটা হলো, তিনি নিজে ও অন্যান্য মানুষ কার্বন-১২ নিউক্লিয়াস দিয়ে তৈরি। কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় কার্বনের অস্তিত্ব না থাকলে এই মহাবিশ্বে কোনো মানুষ বা জীবজন্তুর অস্তিত্ব থাকত না। তাহলে কেউ এ রকম প্রশ্ন তুলতেও পারতেন না।

ওটাই ছিল হয়েলের সঙ্গে ফাউলারের প্রথম সাক্ষাৎ। তাই হয়েলের আবদারে পাত্তা দিলেন না তিনি। বরং তাঁকে নিরস্ত করতে জানালেন, কার্বন-১২ ইতিমধ্যেই বিশদভাবে পরিমাপ করা হয়েছে, সেখানে কোনো উত্তেজিত দশার কার্বন পাওয়া যায়নি। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নন হয়েল। কাজটা করার জন্য বারবার ফাউলারকে চাপ দিতে লাগলেন। তাঁর যুক্তি, মাত্র অল্প কয়েক দিন সময় ব্যয় করে কাজটা সহজেই যাচাই করা সম্ভব। অবশ্য হয়েলের যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে ফাউলারের পুরো পরিশ্রম জলে যাবে। কিন্তু হয়েল যদি সঠিক হন, তাহলে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানে অন্যতম বড় একটা আবিষ্কারের জন্য পুরস্কৃত হবেন তিনি। সব ভেবে ঝুঁকিটা নিলেন ফাউলার। তাঁর দলকে দ্রুত কার্বনের উত্তেজিত দশা খোঁজার নির্দেশ দিলেন।

১০ দিন ব্যয় করে কার্বন নিউক্লিয়াস বিশ্লেষণ করল ফাউলারের দল। মজার ব্যাপার হলো, কার্বনের ওই দশাটা পাওয়া তো গেলই, তার শক্তিও পাওয়া গেল সাধারণ কার্বনের চেয়ে ৭.৬৫ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বেশি। ঠিক যেটা অনুমান করেছিলেন হয়েল।

এভাবে হয়েল প্রমাণ করলেন, হিলিয়াম বেরিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে তারপর কার্বন গঠিত হয়। তাঁর হিসাবে, কার্বন তৈরির জন্য মোটামুটি ২০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লাগে। এটা বেশ ধীর প্রক্রিয়া। তবে কোটি কোটি নক্ষত্র কোটি কোটি বছর ধরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্বন তৈরি করতে পারে। পর্যাপ্ত কার্বন তৈরি হওয়ার পর মহাবিশ্বে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় অন্য ভারী মৌলগুলো তৈরি হতে আর কোনো বাধা রইল না। এভাবে হয়েল নাটকীয়ভাবে প্রমাণ করলেন, নিউক্লীয়সিন্থেসিস আসলে মহাবিস্ফোরণের সময় নয়, বরং নক্ষত্রের ভেতর ঘটেছে। এমনকি সে জন্য একটা বড় ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামও তৈরি করেন হয়েল। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রায় প্রথম নীতি থেকে প্রকৃতিতে মৌলগুলোর আপেক্ষিক প্রাচুর্য নির্ধারণ করা যেত।

এ বিষয়ে হয়েল, উইলিয়াম ফাউলার এবং একই সঙ্গে পদার্থবিদ দম্পতি মার্গারেট, জিওফ্রি বারবিজ ১৯৫৭ সালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১০৪ পৃষ্ঠার সেই পেপারের শিরোনাম: ‘সিন্থেসিস অব দ্য এলিমেন্টস অব স্টারস’। গবেষণাপত্রটি বি স্কয়ার এফএইচ পেপার (B2FH) নামে বেশি পরিচিত। লেখকদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত এ নাম। বিশ শতকের বিজ্ঞানে এটা অন্যতম সেরা সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। মহাবিশ্বের মৌলগুলোর উত্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ধাপের নিখুঁত বর্ণনা এবং তাদের প্রাচুর্যের অনুমানসংক্রান্ত বিষয়ে একে সম্ভবত চূড়ান্ত কাজ বলা যায়। তাঁদের যুক্তি এতই নিখুঁত, শক্তিশালী ও বোধগম্য ছিল যে শেষ পর্যন্ত গ্যামোও তা মানতে বাধ্য হন। তিনি স্বীকার করেন, নিউক্লীয়সিন্থেসিস সম্পর্কে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছেন হয়েল।

এখানেই শেষ নয়, এর মাধ্যমে বিগ ব্যাং মডেলকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন হয়েল। কিন্তু প্রকারান্তরে অন্যতম বড় একটি প্রমাণের জোগান দিলেন বিগ ব্যাং মডেলকে। ফ্রেড হয়েলের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছাড়া বিগ ব্যাং মডেলের বিজয় সম্ভব ছিল না।

১৯৮৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয় কসমোলজির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণাপত্রের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, নোবেল পেলেন শুধু ফাউলার, হয়েল নন। নোবেলের বঞ্চনার ইতিহাসে আরও অনেকের মতো এভাবেই জায়গা পেয়েছেন ডাকসাইটে বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল।

*লেখাটি ২০২২ সালে বিজ্ঞানচিন্তা অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত