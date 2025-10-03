বিজ্ঞান কল্পগল্প

উইকিহিস্ট্রি

লেখা:
মূল: ডেসমন্ড ওয়ারজেল ও অনুবাদ: মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ
ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব টাইম ট্রাভেলার্স (আইঅ্যাট): মেম্বারস ফোরাম

সাবফোরাম: ইউরোপ—বিংশ শতাব্দী—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

পৃষ্ঠা ২৬৩

১১/১৫/২১০৪

সময়: ১৪:৫২:২৮, ফ্রিডমফাইটার৬৯ লিখেছেন:

আইঅ্যাটে যোগদানের পর এই প্রথম সময় পরিভ্রমণ করে এলাম। সে ব্যাপারেই লিখছি: ১৯৩৬ সালের বার্লিন থেকে ফিরলাম। লেনি রাইফেনস্টালের ক্যামেরাম্যান হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গুপ্তহত্যা করেছি অ্যাডলফ হিটলারকে। সবাই ঢাক বাজাও, ঢোল বাজাও রে!

সময়: ১৪:৫৭:৪৪, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

১৯৩৬ সালের বার্লিন থেকে ফিরলাম। নাটকটি করার আগেই থামাতে পেরেছি ফ্রিডমফাইটার৬৯-কে। ফ্রিডমফাইটার৬৯, তুমি নতুন সদস্য। তাই অনুরোধ করব—আইঅ্যাট বুলেটিন ১১৪৭ পড়ো, ওটা হিটলারকে হত্যার ব্যাপারে। যদি সেই নির্দেশনা না মানো, তাহলে বাইল ২২৩ অনুসারে তোমাকে বের করে দেওয়া হতে পারে।

সময়: ১৮:০৬:৫৯, বিগচিল লিখেছেন:

ছেলেটাকে একটু ছাড় দাও, সিলফারফক্স৩১৬; প্রথম পরিভ্রমণে সবাই হিটলারকে মারে, আমিও মেরেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে কেউ না কেউ ঝামেলা মিটিয়ে ফেলে, তাহলে ক্ষতি কী?

সময়: ১৮:৩৩:১০, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

তোমার আর কী অসুবিধা, বিগচিল! যদ্দুর মনে পড়ে, নিজে তো কখনো ঝামেলা মেটাতে যাওনি! আমার আর কোনো কাজ নেই নাকি? সারা দিন ঝামেলা সামলে যাব?

১১/১৬/২১০৪

সময়: ১০:১৫:৪৪, জাজডুম লিখেছেন:

সুসংবাদ আছে! ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাস এবং ফরাসির একটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলাম। এক তরুণ বাভারিয়ান আর্মি মেসেঞ্জারকে গুলি করে মারলাম, নাম তার অ্যাডলফ হিটলার! প্রথম হিসেবে খারাপ না, কী বলো? স্বৈরাচার নিপাত যাক!

সময়: ১০:২২:৫৩, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

১৯১৬ সালের ফ্রান্স থেকে ফিরলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে জাজডুমের হাতে হিটলারের অকালমৃত্যু থামিয়েছি। তার চেয়ে বড় কথা, জাজডুমকে গুলি করে মারার তীব্র ইচ্ছা জাগলেও কাজটা করিনি। কে জানে, সামনের কতগুলো বছর তার আকাম-কুকাম সামলাতে হবে। শোনো সবাই: দয়া করে বুলেটিন ১১৪৭ পড়ো!

নিষিদ্ধ ইতিহাস

সময়: ১৫:৪১:১৮, ব্যারাকসরুমলয়ার লিখেছেন:

দৃষ্টি আকর্ষণ: বাভারিয়ান সেনাবাহিনীতে হিটলারের কাটানো সময়সংক্রান্ত সবকিছু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফোরামে পোস্ট করা উচিত।

১১/২১/২১০৪

সময়: ০২:২১:৩০, স্নিকিপিট লিখেছেন:

ভিয়েনা, ১৯০৭: অনেক চেষ্টার পর দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টসে ঢুকতে পেরেছি। এরপর অ্যাডলফ হিটলারকে ঢুকিয়ে দিয়েছি ওখানে। বিদায় স্বৈরাচারী হিটলার, স্বাগত মোটামুটি সফল চিত্রশিল্পী হিটলার! ওর কয়েকটা ছবিও এনেছি সঙ্গে, কেউ কিনবে নাকি?

সময়: ০২:২৯:১৭, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

অনেক হয়েছে, আর না। ১৯০৭ সালের ভিয়েনা থেকে ফিরলাম এইমাত্র, হিটলারকে একাডেমি থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয়েছি। সে জন্য দরকার হয়েছে প্রিফেক্ট, একটা ছাগল আর প্রচুর জলপাইয়ের তেল! এবার আমাদের সাম্প্রতিকতম সদস্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, যে হাজারবার বলা সত্ত্বেও বুলেটিন ১১৪৭ (আর সেটার সংযুক্তি, যাতে হিটলারের নিয়তি পরিবর্তনের অন্যান্য পন্থার কথা বলা হয়েছে, তোমাকেই বলছি স্নিকিপিট) পড়েছে বলে মনে হয় না। তাই সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি: হিটলার নেই মানে থার্ড রাইখ নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নেই, রকেট প্রোগ্রাম নেই, ইলেকট্রনিকস নেই, কম্পিউটার নেই, সময় পরিভ্রমণ নেই। বোঝা গেল?

সময়: ০২:২৯:৪৯, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

স্নিকিপিটের উদ্দেশে বি.দ্র.: তোমার হিটলারিয়ান পেইন্টিং একেবারেই মূল্যহীন, বোকা। সম্ভবত সরাসরি ১৯০৭ থেকে এনেছ, মানে রং এখনো কাঁচা। নবিশের মতো কাজ।

সময়: ০৭:৫৫:০৩, ব্যারাকসরুমলয়ার লিখেছেন:

আমেন, সিলফারফক্স৩১৬। তবে কথা হচ্ছে, ১৯০০ শতকের ভিয়েনাসংক্রান্ত সবকিছু ওটার ফোরামে পোস্ট করা উচিত; এখানে নয়। এই ফোরামে সমস্যাটা বারবার হচ্ছে।

১১/২৬/২১০৪

সময়: ১৮:২৬:১৮, জেসন৪৪০৯৫৩ লিখেছেন:

সিলফারফক্স৩১৬, তুমি দেখা যাচ্ছে অনেক নিয়ম জানো! আচ্ছা, ১৮৭৫ সালের অস্ট্রিয়ার ব্রানাউয়ে গিয়ে অ্যালোইস হিটলারকে হত্যা করলে কেমন হয়? অ্যাডলফকে যাতে সে জন্ম দিতে না পারে? কৌতূহল থেকে জানতে চাচ্ছি, কেননা এরই মধ্যে করে ফেলেছি কাজটি!

পয়েন্ট অব ভিউ

ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্ট্রিয়া ও একবিংশ শতাব্দীর ইলিনয়–সংক্রান্ত সব আলোচনা ওই দুই সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ফোরামে করা উচিত।

সময়: ১৮:৪২:৫৫, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

জেসন৪৪০৯৫৩, বাইল ৭ দেখে নাও। তাতে লেখা আছে—ঐতিহাসিক ব্যক্তির ব্যাপারে আইঅ্যাটের সব নির্দেশনা একইভাবে খাটবে তাদের পূর্বসূরিদের জন্যও। সবার জানার সুবিধার জন্য বলছি, কেননা এরই মধ্যে জেসনকে নিজে সরাসরি বুঝিয়ে...ওর চুল ধরে ১৮৭৫ থেকে টেনে ফিরিয়ে আনার সময়। বোঝা গেল? পূর্বসূরিদেরও নয় (যদিও কেউ ২০৮০ কিংবা তার আশপাশে ইলিনয়ের মলিনে গিয়ে জেসন৪৪০৯৫৩-এর জন্ম থামাতে চায়, তাহলে হয়তো আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার

ভান করব)।

সময়: ২১:১৯:১৭, ব্যারাকসরুমলয়ার লিখেছেন:

দৃষ্টি আকর্ষণ: ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্ট্রিয়া ও একবিংশ শতাব্দীর ইলিনয়–সংক্রান্ত সব আলোচনা ওই দুই সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ফোরামে করা উচিত।

১২/০১/২১০৪

সময়: ১৫:৫৬:৪১, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার লিখেছেন:

ফ্রিডমফাইটার৬৯, জাজডুম, স্নিকিপিট, জেসন৪৪০৯৫৩, তোমরা জঘন্য বর্ণবাদী ছাড়া আর কিছু নও! আশা করি, প্রভু তোমাদের সঠিক পথ দেখাবেন!

সময়: ১৬:৪০:১৭, বিগটম৪৪ লিখেছেন:

শুরু হলো।

সময়: ১৬:৫৮:৪২, ফ্রিডমফাইটার৬৯ লিখেছেন:

বর্ণবাদী? হিটলারকে মারার জন্য? কী বলছ এসব?

সময়: ১৭:১২:৫২, সসিঅজি লিখেছেন:

এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার, আশা করি, আবার ওই নাগাসাকির প্রসঙ্গ তুলবে না? আগেরবারের ধাক্কা বেশি দিন হয়নি সামলাতে পেরেছি!

সময়: ১৭:২২:৩৭, লেডিজাস্টিস লিখেছেন:

আমি সসিঅজির সঙ্গে একমত। এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার, তোমার কথা আগের চেয়ে অর্থহীন মনে হচ্ছে। দয়া করে ব্যাখ্যা করবে?

ল্যুভিয়া দু পিসেস

সত্যি বলতে কি, আমার কাছে তো বুদ্ধিটা ভালোই ঠেকছে, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার। কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সময়: ১৮:৫৬:০৯, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার লিখেছেন:

সবাই কেন বারবার এমন একটা কাজ করার আগ্রহ দেখাচ্ছে, যেটা সফল হলে মাত্র কয়েক মিলিয়ন ইউরোপিয়ান বেঁচে যাবে? অথচ ১৮১৪ সালের চীনে গিয়ে হং শিউইউয়ানকে হত্যা করলে তাইপিং বিদ্রোহ হবে না। এতে বেঁচে যাবে আধা বিলিয়নের বেশি জীবন। কিন্তু আধা বিলিয়ন হলদে চামড়ার আর কী দাম! তাই না? তোমাদের দুশ্চিন্তা শুধু ফরাসি আর পোলিশদের নিয়ে!

সময়: ১৯:০১:৩৮, লেডিজাস্টিস লিখেছেন:

তো তুমি যাচ্ছ না কেন, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার?

সময়: ১৯:১১:৪৩, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার লিখেছেন:

লাভ কী? সিলফারফক্স৩১৬ খানিক পরে গিয়ে সব আবার আগের মতো করে দেবে!

সময়: ১৯:৫৯:২৩, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

সত্যি বলতে কি, আমার কাছে তো বুদ্ধিটা ভালোই ঠেকছে, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার। কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

সময়: ২০:০৭:২৫, বিগচিল লিখেছেন:

করে ফেল কাজটা।

সময়: ২০:১১:৩১, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার লিখেছেন:

ঠিক আছে। শিগগিরই ফিরছি, লাখো মানুষের জান বাঁচিয়ে!

সময়: ২০:১৪:১৭, লেডিজাস্টিস লিখেছেন:

টাইমলাইন দেখলাম, তোমাকে অভিনন্দন, এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার!

১২/০২/২১০৪

সময়: ১০:৫২:৫৩, লেডিজাস্টিস লিখেছেন:

এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার?

সময়: ১১:৪১:৪০, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার, তোমার রিপোর্ট দরকার, বন্ধু।

সময়: ১৭:১৫:৩২, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

ওহ, হয়েছে কী...এশিয়ান অ্যাভেঞ্জার আসলে হং শিউইউয়ানের বংশধর! কেউ গিয়ে ওই বোকাটাকে

থামাতে চায়?

১২/১০/২১০৪

সময়: ০৯:১৪:৪৪, সিলফারফক্স৩১৬ লিখেছেন:

কেউ নেই?

সময়: ০৯:৪৭:১৩, ব্যারাকসরুমলয়ার লিখেছেন:

দৃষ্টি আকর্ষণ: এই আলোচনার উপযুক্ত স্থান হলো চিং রাজপরিবারের ফোরাম। দয়া করে আমরা সবাই আমাদের ফোরামের বিশেষত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করি,

ঠিক আছে?

*লেখাটি ২০২৩ সালে বিজ্ঞানচিন্তার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত

