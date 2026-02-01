বৃহস্পতির মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে বিশাল রহস্য

বৃহস্পতির মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে বিশাল রহস্য
বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। টেলিস্কোপে চোখ রাখলে এর গায়ে আঁকাবাঁকা ডোরাকাটা দাগ ও বিশাল সব মেঘের কুণ্ডলী দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পৃথিবীর মেঘের মতো সেখানেও পানি আছে। কিন্তু বৃহস্পতির মেঘগুলো আমাদের কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি গভীর এবং ঘন। এই মেঘের চাদর এতটাই পুরু যে এর নিচে কী লুকিয়ে আছে, তা সরাসরি দেখার সাধ্য আজ পর্যন্ত কোনো নভোযানের হয়নি।
২০০৩ সালে নাসা তাদের গ্যালিলিও নভোযানকে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রহের ভেতরের খবর বের করা। কিন্তু গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের চাপ এতই বেশি যে, গ্যালিলিও কিছুদূর যাওয়ার পরই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়।
কিন্তু বিজ্ঞানীরা দমে যাওয়ার পাত্র নন। সশরীরে সেখানে পৌঁছাতে না পারলেও এবার তাঁরা এক অভিনব উপায়ে বৃহস্পতির মেঘের আড়ালের রহস্যভেদ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এবং নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা মিলে তৈরি করেছেন বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিখুঁত ডিজিটাল মডেল। আর এই মডেল থেকেই বেরিয়ে এসেছে এমন কিছু তথ্য, যা এতদিনের অনেক ধারণা পাল্টে দিচ্ছে।
অক্সিজেনের হিসাব-নিকাশ
বৃহস্পতি কী দিয়ে তৈরি, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক বহুদিনের। বিশেষ করে এই গ্যাস দানবটির ভেতরে কতটা অক্সিজেন বা পানি আছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। কেউ বলতেন খুব কম, কেউ বলতেন বেশি।
নতুন এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এক চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের মডেল বলছে, আমাদের সূর্যের তুলনায় বৃহস্পতি গ্রহে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় দেড় গুণ বেশি। এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন? কারণ, একটি গ্রহ কীভাবে জন্মাল এবং সে তার জীবনের শুরুতে কোথায় ছিল, সেই ইতিহাস লুকিয়ে থাকে এই উপাদানের অনুপাতে। গ্রহ তৈরির কাঁচামালগুলো আসে মূলত নক্ষত্র থেকে। কিন্তু গ্রহভেদে এর অনুপাত কমবেশি হয়।
বৃহস্পতিতে প্রচুর অক্সিজেন থাকার অর্থ এর জন্মের সময় প্রচুর পানি বরফ আকারে জমাট বেঁধেছিল। আর বরফ জমাট বাঁধার জন্য সূর্যের চেয়ে অনেকটা দূরে থাকতে হয়। অর্থাৎ, বৃহস্পতির জন্ম হয়তো বর্তমান কক্ষপথ থেকে আরও দূরে হয়েছিল, অথবা এটি প্রচুর পরিমাণে বরফসমৃদ্ধ ধূলিকণা নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল। এই তথ্য সৌরজগতের জন্মরহস্য সমাধানে বড় ক্লু হতে পারে।
রাসায়নিক গোলকধাঁধা ও নতুন মডেল
বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল এক বিশাল রাসায়নিক গোলকধাঁধা। গ্রহটির গভীরে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় অণু-পরমাণুগুলো অনবরত রূপ বদলায়। হাজার হাজার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে সেখানে। অ্যামোনিয়া, মিথেন, পানির বাষ্প মিলেমিশে একাকার।
আগের গবেষণাগুলোতে বিজ্ঞানীরা হয় শুধু গ্যাসের প্রবাহ বা রসায়ন নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর পোস্টডক্টরাল গবেষক এবং এই গবেষণার প্রধান লেখক জিহিউন ইয়াং বলেন, ‘সঠিক চিত্র পেতে হলে দুটোকেই একসঙ্গে করতে হবে। রসায়ন বলে দেয় কী কী উপাদান আছে, আর গ্যাসের প্রবাহ বলে গ্যাসের কণাগুলো কীভাবে নড়াচড়া করছে।’
তাই তাঁরা প্রথমবারের মতো এমন একটি কম্পিউটার মডেল বানিয়েছেন, যা একই সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং গ্যাসের চলাচল নিখুঁতভাবে সিমুলেট করতে পারে।
বৃহস্পতির গায়ে আমরা যে বিশাল গ্রেট রেড স্পট দেখি, তা আসলে পৃথিবীর চেয়েও দ্বিগুণ বড় এক ভয়ংকর ঝড়। কয়েকশ বছর ধরে এই ঝড় চলছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল প্রচণ্ড চঞ্চল এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। কিন্তু নতুন এই মডেল বলছে ভিন্ন কথা। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের ওপর-নিচের চলাচল বা গ্যাসের প্রবাহ আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক অনেক ধীরগতির।
গবেষক ইয়াং বলেন, ‘আমাদের মডেল বলছে, গ্যাসের ছড়িয়ে পড়ার হার আগের ধারণার চেয়ে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ গুণ কম। আমরা ভাবতাম বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে অণুগুলো যেতে হয়তো কয়েক ঘণ্টা সময় নেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, একটি অণুর এক স্তর পার হতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে! বাইরে ঝড় থাকলেও, গভীরের চলাচল বেশ ধীর।’
কেন এই গবেষণা জরুরি
নাসার জুনো নভোযান এখন বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে এবং দূর থেকেই তথ্য পাঠাচ্ছে। সেই তথ্যের সঙ্গে এই নতুন কম্পিউটার মডেল মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন গ্রহটির ভেতরের চিত্র আঁকতে পারছেন।
গবেষকদের মতে, এই আবিষ্কার শুধু বৃহস্পতিকেই চিনতে সাহায্য করবে না, বরং মহাবিশ্বের অন্য নক্ষত্রের চারপাশে ঘোরা ভিনগ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেটগুলো কীভাবে তৈরি হয় এবং কোনগুলোর মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা আছে, তা বুঝতেও সাহায্য করবে।