মহাবিশ্বের প্রথম গ্যালাক্সির খোঁজে জেমস ওয়েব

জেমস ওয়েবের দুরবিনকে বলা হচ্ছে তিন আয়নার Anstigmat। এটি প্রতিবিম্ব গঠনের তিনটি ত্রুটি (বা অপেরণ) ঠিক করে। একটি হলো গোলাপেরণ বা স্ফেরিকাল অ্যাবারেশন। যদি আয়নাটি গোলীয় হয়, তবে সেটির প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল আলো প্রধান অক্ষের বাইরে কোনো বিন্দুতে প্রতিফলিত হলে প্রধান অক্ষের ফোকাসে না পড়ে অন্য জায়গায় পড়তে পারে। এর ফলে প্রতিবিম্বটি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। প্রাথমিক বা মূল আয়নাটি গোলীয় না করে অধিবৃত্তীয় বা প্যারাবোলিক করা যায়, এতে গোলাপেরণ থেকে মুক্ত থাকা গেলেও কোমা ও অ্যাস্টিগমাটিজম থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। কোমা হলো যখন দূর নক্ষত্রের আলো আয়নার প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল না হয়ে আয়নার ওপর আপতিত হয় এবং সব প্রতিবিম্বিত আলো আবার মূল ফোকাস বিন্দুতে মিলিত হয় না। আর অ্যাস্টিগমাটিজম হলো যখন উল্লম্ব ও অনুভূমিকভাবে আপতিত রশ্মিগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে ফোকাস বিন্দুর আশপাশে এসে মেলে। জেমস ওয়েব দুরবিনটি ওপরের তিনটি ত্রুটিই সংস্কার করেছে মূল আয়নাটিকে তিনটি অংশে ভাগ করে।

এবার জেমস ওয়েব দুরবিনের ডিটেক্টরগুলো নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। এর চারটি নিরূপক যন্ত্রের মধ্যে একটি মধ্য অবলোহিত তরঙ্গের (৫ থেকে ২৮ মাইক্রোমিটার) MIRI ডিটেক্টরকে নিয়ে আগেই বলেছি যে সেটিকে খুবই শীতল তাপমাত্রায় রাখা দরকার। এটির অতি দূরের খ-গোল বস্তু শনাক্ত করা ছাড়াও আমাদের সৌরজগতের বাইরে বহিঃগ্রহ আবিষ্কারের এবং মোটা মাত্রায় কিছুটা বর্ণালি বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে। বহিঃগ্রহ আবিষ্কারের জন্য MIRI করোনাগ্রাফ নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করবে, যেটি কেন্দ্রীয় তারাটির আলো মাস্ক দিয়ে ঢেকে দিয়ে তারাটির কক্ষপথের গ্রহ থেকে বিকিরিত অবলোহিত তরঙ্গের খোঁজ করবে।

NIRCam (Near Infrared Imager) কাজ করবে ০.৬ থেকে ৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত। ০.৬ মাইক্রোমিটার হলো ৬০০ ন্যানোমিটার, যা কিনা লাল-কমলা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কাজেই এই ডিটেক্টর দৃশ্যমান আলোয় ছবি তুলতে সক্ষম হবে। NIRCam এর প্রথম কাজটি হলো জেমস ওয়েব দুরবিনটি কক্ষপথে স্থাপন করার পর উজ্জ্বল নক্ষত্র থেকে আগত আলোকতরঙ্গের দশা নির্ধারণ করে আয়নাটির ১৮টি অংশকে একীভূত করা (যাতে ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব না সৃষ্টি হয়)। প্রতিটি ছোট আয়নার পেছনে বেশ কয়েকটি মোটর (Actuator) এই কাজ সমাধা করবে। এর ফলে পুরো আয়নার তলটির একটি অংশ আরেকটি অংশ থেকে খুব বেশি হলে কয়েক ন্যানোমিটার কমবেশি হতে পারে (আমাদের চুলের প্রস্থ ২৫ হাজার ন্যানোমিটারের মতো)। এই ডিটেক্টরও প্রথম সৃষ্ট খ-গোল বস্তুগুলোকে নিরীক্ষণ করবে, এ ছাড়া অন্য সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেবে। NIRCam পারদ ক্যাডমিয়াম-টেলুরাইড (HgCdTe) যৌগ দিয়ে তৈরি একটি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলবে, কিন্তু সেটির পূর্বে আলোকরেখাকে ফোকাস করার জন্য লিথিয়াম ফ্লোরাইড, বেরিয়াম ফ্লোরাইড ও জিংক সেলেনাইডের লেন্স ব্যবহার করবে।

NIR Spec (Near Infrared Spectrograph) ডিটেক্টরটির কাজ হবে ০.৬ থেকে ৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত আগত তরঙ্গের বর্ণালি বিশ্লেষণ। ১ ন্যানোমিটারেরও কম সূক্ষ্মতায় ১০০টি খগোল বস্তুর বর্ণালি এটি সমান্তরালভাবে তৈরি করতে পারে। চতুর্থ নিরূপক যন্ত্রটি হলো FGS NIRISS (Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph)। এটির একটি কাজ কোনো নির্দিষ্ট তারাকে দৃষ্টিগোলকের মধ্যে রেখে সেই তথ্যকে জেমস ওয়েব উপগ্রহটির ACS (Attitude Control System) ব্যবস্থাকে জানানো, যাতে দুরবিনটি আকাশের একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থিত করা যায়।