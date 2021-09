সময় বহিয়া যায়

জনসাধারণের মধ্যে সময় ভ্রমণের বীজ প্রথম বুনেছিলেন কল্পবিজ্ঞান লেখক এইচ জি ওয়েলস। তাত্ত্বিকভাবে সে সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সময় ভ্রমণের তাত্ত্বিক ধারণা পোক্ত হয় সাধারণ আপেক্ষিকতার সমীকরণের সমাধান থেকে। কিন্তু তত্ত্বীয়ভাবে প্রমাণ করাই তো শেষ কথা নয়। বাস্তবতা কী বলে সময় ভ্রমণ সম্পর্কে? তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসা প্যারাডক্সগুলোই বা কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সময় ভ্রমণে? লিখেছেন আরশাদ মোমেন।

রালফ হজসন-এর বিখ্যাত একটি কবিতায় আছে

Time, you old gipsy man,

Will you not stay,

Put up your caravan

Just for one day?

কবির এই চাওয়াটা নতুন নয়। আমরা প্রায়ই কবির মতো সময়কে থামিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করি বা উল্টো দিকে নেওয়ার কথা চিন্তা করি, যাতে অতীতে ফিরে যাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পে আমরা দেখি যে বাবা তার ছেলের বয়সে ফেরত যেতে চাইছে। আমরা কি মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই ধারায় চিন্তা করি? এর উত্তর হয়তো বা মনোবিজ্ঞানীরা দিতে প্রয়াসী হবেন। সময় নিয়ে এসব তেলেসমাতি কাণ্ডকারখানা আমরা ব্যাক টু দ্য ফিউচার-এর মতো হলিউডি সিনেমাগুলোতেও হরহামেশাই দেখে থাকি এবং তাতে আমরা চমকপ্রদ হই। আধুনিক কালে এইচ জি ওয়েলস তাঁর দ্য টাইম মেশিন গল্পের মাধ্যমে এই টাইম ট্রাভেল বা সময় পরিভ্রমণের ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির জগতে নিয়ে আসেন। ওয়েলসের গল্পের পেছনে যুক্তি ছিল যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার মতো সময়ও একটি মাত্রা। সে কারণে যদি আমরা এই তিন মাত্রায় সামনে-পেছনে যেতে পারি, তাহলে সময় নামের মাত্রায় আমাদের পক্ষে সামনে আর পেছনে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান এ ব্যাপারে কী বলে? এই লেখায় আমরা সে ব্যাপারে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

এটা ঠিক যে ওয়েলসের সময়কে একটা নতুন মাত্রা হিসেবে চিন্তা করাটা সঠিক ছিল—আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতায় আমরা বর্তমানে ঠিক তা-ই করি। এর মানে এই নয় যে ওয়েলসের লেখা পড়ে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন! আপেক্ষিকতায় সময় পরিভ্রমণের ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগে আমাদের দেখা উচিত (পদার্থ) বিজ্ঞানের অন্যান্য জায়গায় সময় ও তার ধারণা কীভাবে উঠে আসে। প্রথমে চিন্তা করা যাক সময়ের ধারণা স্বাভাবিকভাবে কীভাবে আমরা পাই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে গতিবিহীন জগতে সময়ের ধারণা থাকবে না। সবাই যদি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সময় বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। ঘড়িরও মাঝে গতি থাকে, আমাদের জীবনেও গতি আছে। এই নিয়মে তাহলে আমরা সবাই সময়ে পরিভ্রমণ করছি। কিন্তু কল্পকাহিনির সময় পরিভ্রমণটা এর থেকে ভিন্ন। আমরা সে ক্ষেত্রে বোঝাব যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির (বা সত্তার) জন্য সময়ের প্রবাহ ভিন্ন হতে হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সময় পরিভ্রমণ করার জন্য আমাদের সাধারণ জগতের বাইরের কোনো রকমের গতি বা অবস্থা নিয়ে কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে আলাপ আমরা একটু পরে করব।

তার আগে পাঠকের বিরক্ত উদ্রেক করার ঝুঁকি নিয়েই হালকা কিছু গণিত টেনে আনা যাক। যেহেতু আমরা সময়কে স্থানের মতো একটা মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করছি, ব্যাপারগুলো আমাদের পরিচিত x অক্ষের মাধ্যমেই প্রকাশ করি। আমরা স্থানাঙ্কের যেসব রূপান্তর (Transformation) ধর্তব্যের মধ্যে আনি সেগুলো হলো

(ক) x = x + a

(খ) x = λ x

এ দুটি সমীকরণে a ও λ হলো দুটি ধ্রুব সংখ্যা, যাদের মান x-এর মানের ওপর নির্ভর করে না।